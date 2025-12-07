Плотина водохранилища разрушена: РФ атаковала Харьковскую область

Российские оккупанты атаковали Харьковскую область. Россияне ударили прямо по плотине Печенежского водохранилища. Об этом заявил начальник Печенежской СВА Александр Гусаров.
Из-за российского удара плотина была частично разрушена. Власти прекратили движение транспорта.
"Российские оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища. По состоянию на 12 часов 7 декабря 2025 года, движение по дорожному полотну Печенежской плотины прекращено. Сохраняйте спокойствие и следите за нашими дальнейшими объявлениями", - написал Гусаров.
