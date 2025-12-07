Плотина водохранилища разрушена: РФ атаковала Харьковскую область

В результате ударов движение транспорта по плотине приостановили.

https://glavred.info/ukraine/plotina-vodohranilishcha-razrushena-rf-atakovala-harkovskuyu-oblast-10722005.html Ссылка скопирована

РФ ударила по плотине в Харьковской области / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Российские оккупанты атаковали Харьковскую область. Россияне ударили прямо по плотине Печенежского водохранилища. Об этом заявил начальник Печенежской СВА Александр Гусаров.

Из-за российского удара плотина была частично разрушена. Власти прекратили движение транспорта.

"Российские оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища. По состоянию на 12 часов 7 декабря 2025 года, движение по дорожному полотну Печенежской плотины прекращено. Сохраняйте спокойствие и следите за нашими дальнейшими объявлениями", - написал Гусаров.

видео дня

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред