"Больно миллионам украинцев": Зеленский вышел с заявлением после ночной атаки РФ

Анна Косик
6 декабря 2025, 11:26
Президент рассказал о последствиях вражеского обстрела и цели россиян.
последствия атаки на Украину
Что известно о последствиях ничего удара по Украине / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Днепропетровщины, ГСЧС Киевщины

Что сказал Зеленский:

  • В Украине продолжаются восстановительные работы после атаки РФ
  • По всей стране есть много разрушений и пострадавшие
  • На Россию нужно осуществлять дополнительное давление

После ночной атаки страны-агрессора России на гражданскую инфраструктуру во многих регионах Украины продолжаются восстановительные работы. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, от удара дронами в Фастове сгорело главное здание вокзала также разрушения фиксируют в других регионах страны. В общем враг запустил более 650 дронов и 51 ракету, в том числе аэробаллистические и баллистические.

"Бессмысленный с военной точки зрения удар, и россияне не могли не понимать это. Были также удары по предприятиям и жилым домам Киевской области. Пострадали Днепровская, Черниговская, Запорожская, Одесская, Львовская, Волынская, Николаевская области", - говорится в сообщении.

  • Ликвидация последствий ночной атаки РФ 6 декабря
    Ликвидация последствий ночной атаки РФ 6 декабря фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Куда целились россияне этой ночью

Зеленский добавил, что в некоторых областях есть раненые, всем им помогают. Он также отметил, что главными целями ударов по Украине снова стали объекты энергетики.

"Цель россиян - сделать больно миллионам украинцев, и упали уже настолько низко, что запускают ракеты по мирным городам в День святого Николая. Именно поэтому нужно дополнительное давление. Санкции должны работать, и так же наша ПВО должна работать, а значит, нужно сохранять поддержку защитников жизни. Спасибо всем, кто работает ради этого", - подытожил президент.

Атака на Украину 6 декабря - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 6 декабря был зафиксирован взлет российского МиГ-31К - носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". По состоянию на 1:44, оккупанты наносили удары баллистикой и Кинжалами по Киеву и Днепру.

Впоследствии выяснилось, что Россия нанесла массированный ракетно-дроновой удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в восьми областях Украины.

Кроме этого, как сообщалось ранее, из-за попадания в железнодорожную инфраструктуру Фастова "Укрзализныця" временно корректирует движение некоторых пригородных поездов.

