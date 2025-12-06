Почему девушкам 7 декабря нельзя заплетать волосы в косу: какой церковный праздник

7 декабря девушкам не следует заплетать волосы в косу - "спутается судьба".

https://glavred.info/holidays/pochemu-devushkam-7-dekabrya-nelzya-zapletat-volosy-v-kosu-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10721798.html Ссылка скопирована

Какой 7 декабря праздник / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 7 декабря

Что нельзя делать 7 декабря

Народные приметы и традиции

В воскресенье, 7 декабря, верующие празднуют день памяти святого святителя Амвросия, епископа Медиолянского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 7 декабря

Амвросий родился в Риме в семье высокопоставленного чиновника. Получил блестящее классическое образование, изучал право, риторику, греческую и латинскую литературу. Его карьера быстро развивалась: он стал претором в Северной Италии и руководил административными делами Медиолана (современный Милан).

видео дня

Во время острого конфликта между арианами и сторонниками православия в Медиолане народ вдохновенно избрал Амвросия епископом, хотя он тогда даже не был крещен.

Сначала Амвросий отказывался, но в конце концов согласился, принял крещение, а уже через неделю - епископскую хиротонию (374 год). Это стало поворотом в его жизни: он раздал имущество бедным, посвятил себя изучению Писания и пастырской работе.

Амвросий активно боролся с арианством - популярной в то время ересью, умалявшей божественность Христа. Его проповеди и письма стали фундаментом латинской патристики. Амвросий был одним из первых епископов, открыто заявивших о приоритете духовной власти над светской в вопросах веры и морали. Его знаменитый конфликт с Феодосийским императором I стал историческим: после резни в Салониках Амвросий отказал ему в Святом Причастии, пока император не совершил публичное покаяние.

Амвросий отошел к Господу в ночь на 4 апреля 397 года.

Что нельзя делать 7 декабря

Запрещается тяжело работать физически - этот день должен быть спокойным, посвященным молитве.

Нельзя оскорблять людей, ссориться - ссора в этот день "держится" весь год.

Девушкам не следует заплетать волосы в косу - "спутается судьба".

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

какая погода 7 декабря - такова и вся зима;

мороз в этот день до ранней весны;

пошел снег - ждите снежную зиму;

туман утром - будет теплая погода днем;

переменчивый ветер - до беспокойной зимы;

вороны и галки кружат возле дома - ждите мороз.

В народе 7 декабря носило название Амвросий Зимний. Ведь именно в этот день традиционно ожидали усиления холодов, и народ связывал святого с наступлением настоящей зимы.

Именины 7 декабря

Какие завтра именины: Антон, Василий, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Павел, Петр, Сергей.

Талисманом человека, рожденного 7 декабря является цитрин. Камень олицетворяет обилие и светлую жизненную радость. С давних времен цитрин почитали как мощный талисман, предохраняющий человека от темных мыслей, тревог и ночных страхов.

Также стоит прочитать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред