Почему девушкам 7 декабря нельзя заплетать волосы в косу: какой церковный праздник

В воскресенье, 7 декабря, верующие празднуют день памяти святого святителя Амвросия, епископа Медиолянского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 7 декабря
Амвросий родился в Риме в семье высокопоставленного чиновника. Получил блестящее классическое образование, изучал право, риторику, греческую и латинскую литературу. Его карьера быстро развивалась: он стал претором в Северной Италии и руководил административными делами Медиолана (современный Милан).
Во время острого конфликта между арианами и сторонниками православия в Медиолане народ вдохновенно избрал Амвросия епископом, хотя он тогда даже не был крещен.
Сначала Амвросий отказывался, но в конце концов согласился, принял крещение, а уже через неделю - епископскую хиротонию (374 год). Это стало поворотом в его жизни: он раздал имущество бедным, посвятил себя изучению Писания и пастырской работе.
Амвросий активно боролся с арианством - популярной в то время ересью, умалявшей божественность Христа. Его проповеди и письма стали фундаментом латинской патристики. Амвросий был одним из первых епископов, открыто заявивших о приоритете духовной власти над светской в вопросах веры и морали. Его знаменитый конфликт с Феодосийским императором I стал историческим: после резни в Салониках Амвросий отказал ему в Святом Причастии, пока император не совершил публичное покаяние.
Амвросий отошел к Господу в ночь на 4 апреля 397 года.
Что нельзя делать 7 декабря
- Запрещается тяжело работать физически - этот день должен быть спокойным, посвященным молитве.
- Нельзя оскорблять людей, ссориться - ссора в этот день "держится" весь год.
- Девушкам не следует заплетать волосы в косу - "спутается судьба".
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- какая погода 7 декабря - такова и вся зима;
- мороз в этот день до ранней весны;
- пошел снег - ждите снежную зиму;
- туман утром - будет теплая погода днем;
- переменчивый ветер - до беспокойной зимы;
- вороны и галки кружат возле дома - ждите мороз.
В народе 7 декабря носило название Амвросий Зимний. Ведь именно в этот день традиционно ожидали усиления холодов, и народ связывал святого с наступлением настоящей зимы.
Именины 7 декабря
Какие завтра именины: Антон, Василий, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Павел, Петр, Сергей.
Талисманом человека, рожденного 7 декабря является цитрин. Камень олицетворяет обилие и светлую жизненную радость. С давних времен цитрин почитали как мощный талисман, предохраняющий человека от темных мыслей, тревог и ночных страхов.
