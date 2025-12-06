"Прошу молитвенной поддержки": Бужинская сделала тревожное заявление из больницы

Екатерина Бужинская уже месяц находится в больнице.

Екатерина Бужинская попала в больницу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

Украинская певица Екатерина Бужинская сделала тревожное обращение к своим поклонникам из больницы. Артистка выложила фотографию из медучреждения в Instagram Stories.

Певица попала в больницу из-за серьезной травмы глаза. Долгое время Бужинская игнорировала свое состояние, продолжая выступать на концертах в темных очках, однако из-за ухудшения самочувствия ей пришлось обратиться за помощью. В результате Екатерина оказалась в больнице с повреждением роговицы.

Екатерина Бужинская - травма глаза / фото: facebook.com, Екатерина Бужинская

Несмотря на предоставленную квалифицированную помощь, артистка не сообщила о каких-либо улучшениях. Более того, она вновь опубликовала фотографии из медучреждения. На снимке Екатерина появилась в очках, под которыми была заметна повязка на глазу. Певица также сделала тревожное обращение к поклонникам.

"Четвертая неделя в больнице. Друзья, прошу молитвенной поддержки", — написала Бужинская.

Екатерина Бужинская - диагноз / фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

Напомним, ранее артистка объясняла несвоевременное обращение к врачам тем, что не могла подвести поклонников, купивших билеты на ее концерты.

"За красивой картинкой артистки на сцене скрываются обычные человеческие проблемы. Четыре концерта подряд, четыре аншлага я отработала в затемненных очках, хотя все врачи единодушно настаивали на госпитализации. Травма глаза, которая требовала немедленного лечения. Но я не могла подвести своих поклонников, люди ждали", — сообщила Екатерина Бужинская.

Екатерина Бужинская / инфографика: Главред

О персоне: Екатерина Бужинская Екатерина Бужинская – украинская певица, мецко-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре в 1998 году, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском.

