Совсем неожиданно: кого Тарас Цымбалюк отправил домой из проекта "Холостяк"

Тарас Цымбалюк сделал непростой выбор.

Кто ушел из проекта "Холостяк" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, "Холостяк"

Кратко:

Тарас Цымбалюк отправил троих участницей домой

Кто не получил розу

Главный герой популярного шоу "Холостяк" и известный актер Тарас Цымбалюк провел очередную церемонию роз.

Как стало известно из эфира шоу, домой отправилась участница Ира, которая разочаровала актера беспорядком в комнате и разговором без смысла.

Кто покинул шоу "Холостяк" / фото: скрин instagram.com, "Холостяк"

Во время эфира шоу также покинули участницы Оксана и Ольга.

А вот участие в шоу продолжат: модель Ирина Пономаренко, фотомодель Надин Головчук, менеджер по работе с разработчиками в сфере милтек Анастасия Половинкина и владелица свадебного агентства Дарья Романец.

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

