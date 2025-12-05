Совсем неожиданно: кого Тарас Цымбалюк отправил домой из проекта "Холостяк"

Кратко:
- Тарас Цымбалюк отправил троих участницей домой
- Кто не получил розу
Главный герой популярного шоу "Холостяк" и известный актер Тарас Цымбалюк провел очередную церемонию роз.
Как стало известно из эфира шоу, домой отправилась участница Ира, которая разочаровала актера беспорядком в комнате и разговором без смысла.
Во время эфира шоу также покинули участницы Оксана и Ольга.
А вот участие в шоу продолжат: модель Ирина Пономаренко, фотомодель Надин Головчук, менеджер по работе с разработчиками в сфере милтек Анастасия Половинкина и владелица свадебного агентства Дарья Романец.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, 4 декабря некоторый страны объявили о том, что отказываются от участия в песенном конкурсе "Евровидение 2026". Как сообщает RTÉ, в Женеве Европейский вещательный союз разрешил Израилю принять участие в конкурсе.
А также ведущая Леся Никитюк сообщила, что ей нравится жить с сыном в маленьком городе. На своей странице в Instagram знаменитость отметила, что чувствует себя в маленьком городе очень комфортно.
Вас может заинтересовать:
- "Пожалуйста": Екатерина Усик пострадала
- "За свое свинство": Игорь Кондратюк "попустил" Виталия Козловского
- Елена Тополя сделала заявление о любовнике на фоне развода с мужем
О персоне: Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред