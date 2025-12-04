Леся Никитюк забрала сына и уехала подальше - причина

Леся Никитюк приняла важное решение.

Леся Никитюк уехала из Киева / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Кратко:

Леся Никитюк уехала в Хмельницкий

Как она там чувствует себя с сыном

Украинская известная ведущая Леся Никитюк сообщила, что ей нравится жить с сыном в маленьком городе.

На своей странице в Instagram знаменитость отметила, что чувствует себя в маленьком городе очень комфортно.

"Что не говорите, а маленький город для жизни с детьми гораздо комфортнее. За полдня и себя в порядок приведешь, и ребенка куда-то заведешь погулять. И кучу дел успеешь сделать параллельно", – сказала Леся.

Леся Никитюк поделилась своими выводами / фото: скрин instagram.com, Леся Никитюк

Оказывается, сейчас она находится в своем родном городе Хмельницком.

"В Киеве полдня ты просто куда-то едешь", – подчеркнула Никитюк.

Леся Никитюк / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Личная жизнь Леси Никитюк

В январе 2025 года Леся Никитюк поделилась, что помолвлена с военнослужащим Дмитрием Бабчуком. Знаменитость скрывала свою беременность, но 20 июня рассказала, что стала мамой.

Леся Никитюк / инфографика: Главред

О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

