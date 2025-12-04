Леся Никитюк забрала сына и уехала подальше - причина

Кратко:
- Леся Никитюк уехала в Хмельницкий
- Как она там чувствует себя с сыном
Украинская известная ведущая Леся Никитюк сообщила, что ей нравится жить с сыном в маленьком городе.
На своей странице в Instagram знаменитость отметила, что чувствует себя в маленьком городе очень комфортно.
"Что не говорите, а маленький город для жизни с детьми гораздо комфортнее. За полдня и себя в порядок приведешь, и ребенка куда-то заведешь погулять. И кучу дел успеешь сделать параллельно", – сказала Леся.
Оказывается, сейчас она находится в своем родном городе Хмельницком.
"В Киеве полдня ты просто куда-то едешь", – подчеркнула Никитюк.
Личная жизнь Леси Никитюк
В январе 2025 года Леся Никитюк поделилась, что помолвлена с военнослужащим Дмитрием Бабчуком. Знаменитость скрывала свою беременность, но 20 июня рассказала, что стала мамой.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, певица Екатерина Бужинская представила мощную музыкальную новинку - песню и видеоклип "Я в жалю", которые уже успели вызвать эмоциональный взрыв в соцсетях.
А также обладательница титула "Мисс Украина 2023" и бывшая участница проекта "Холостяк" София Шамия рассказала о конфликте с ведущим шоу Григорием Решетником.
Вас может заинтересовать:
- "Пожалуйста": Екатерина Усик пострадала
- "За свое свинство": Игорь Кондратюк "попустил" Виталия Козловского
- Елена Тополя сделала заявление о любовнике на фоне развода с мужем
О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред