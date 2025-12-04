Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Леся Никитюк забрала сына и уехала подальше - причина

Элина Чигис
4 декабря 2025, 18:07
156
Леся Никитюк приняла важное решение.
Леся Никитюк
Леся Никитюк уехала из Киева / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Кратко:

  • Леся Никитюк уехала в Хмельницкий
  • Как она там чувствует себя с сыном

Украинская известная ведущая Леся Никитюк сообщила, что ей нравится жить с сыном в маленьком городе.

На своей странице в Instagram знаменитость отметила, что чувствует себя в маленьком городе очень комфортно.

видео дня

"Что не говорите, а маленький город для жизни с детьми гораздо комфортнее. За полдня и себя в порядок приведешь, и ребенка куда-то заведешь погулять. И кучу дел успеешь сделать параллельно", – сказала Леся.

Леся Никитюк поделилась своими выводами
Леся Никитюк поделилась своими выводами / фото: скрин instagram.com, Леся Никитюк

Оказывается, сейчас она находится в своем родном городе Хмельницком.

"В Киеве полдня ты просто куда-то едешь", – подчеркнула Никитюк.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Личная жизнь Леси Никитюк

В январе 2025 года Леся Никитюк поделилась, что помолвлена с военнослужащим Дмитрием Бабчуком. Знаменитость скрывала свою беременность, но 20 июня рассказала, что стала мамой.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, певица Екатерина Бужинская представила мощную музыкальную новинку - песню и видеоклип "Я в жалю", которые уже успели вызвать эмоциональный взрыв в соцсетях.

А также обладательница титула "Мисс Украина 2023" и бывшая участница проекта "Холостяк" София Шамия рассказала о конфликте с ведущим шоу Григорием Решетником.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Леся Никитюк

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Леся Никитюк новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мороз и штормовой ветер: синоптики назвали дату резкого похолодания

Мороз и штормовой ветер: синоптики назвали дату резкого похолодания

19:36Синоптик
"РФ готовится к наступлению на Чернигов": что на самом деле происходит и есть ли угроза

"РФ готовится к наступлению на Чернигов": что на самом деле происходит и есть ли угроза

19:27Война
Кремль предлагает переговоры: Путин неожиданно назвал "путь выхода из конфликта"

Кремль предлагает переговоры: Путин неожиданно назвал "путь выхода из конфликта"

19:10Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Эти знаки зодиака будут на седьмом небе от счастья: их ждет невероятных успех

Эти знаки зодиака будут на седьмом небе от счастья: их ждет невероятных успех

Цены на мобильную связь от "Киевстар" вырастут: сколько придется платить

Цены на мобильную связь от "Киевстар" вырастут: сколько придется платить

"Мне очень жаль": дочь Путина сделала неожиданное заявление о войне в Украине

"Мне очень жаль": дочь Путина сделала неожиданное заявление о войне в Украине

Последние новости

19:36

Мороз и штормовой ветер: синоптики назвали дату резкого похолодания

19:33

Еще один рак в королевской семье: кому поставили диагноз

19:27

"РФ готовится к наступлению на Чернигов": что на самом деле происходит и есть ли угроза

19:22

Риски курсового хаоса в Украине: банкир назвал стоимость доллара с 8 декабря

19:10

Кремль предлагает переговоры: Путин неожиданно назвал "путь выхода из конфликта"

После Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – СнегиревПосле Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – Снегирев
19:00

Следующие жертвы после Покровска: за какие города вскоре возьмется Россиямнение

18:28

Угроза нависла над тремя городами: известны следующие цели россиян на фронте

18:28

Никогда не будет здоров: актриса "Доярки из Хацапетовки" спасает сына

18:13

Какой мед лучший для здоровья: эксперт объяснил, можно ли его греть

Реклама
18:07

Леся Никитюк забрала сына и уехала подальше - причина

17:51

Россия ставит ультиматум - у Зеленского готовят важное решение по переговорам

17:44

В Херсоне россияне обстреляли перинатальный центр, когда врачи принимали роды

17:40

Шарф, который украсит любой образ: дизайнер назвал модную новинку зимыВидео

17:31

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

17:26

Холод не пройдет: как самостоятельно утеплить металлопластиковые окна

17:16

Деда Мороза срисовали из чудовища: настоящая история символа Нового годаВидео

16:37

"Я в печали": Екатерина Бужинская поразила поклонников громкими словами

16:33

Председательство Кипра в ЕС: Зеленский сделал важное заявление о членстве Украины

16:26

Новый курс валют на 5 декабря: что будет с долларом и евро

16:12

Авиакомпании готовятся возобновить рейсы в Украину: названы вероятные сроки

Реклама
16:10

Мужчина годами хранил дома уникальную ценность, думая что это золото

16:05

Болезненный удар по армии РФ: бойцы ГУР уничтожили важный истребитель врага

16:04

"Меня ненавидит": Григорий Решетник поскандалил с участницей "Холостяка"

15:53

"Врач мне запретил": Сумская озвучила диагноз, который изменил ее жизнь

15:46

"США могут предать Украину": Spiegel опубликовал разговор лидеров ЕС с Зеленским

15:40

Как не испортить посуду: эксперты назвали 10 вещей, которые нельзя мыть в посудомойке

15:32

Бури будут лупить одна за другой: названы даты сильных геомагнитных штормов

15:25

10-летняя представительница Украины на Детском Евровидении-2025 сделала серьезное заявлениеВидео

15:19

Захват Доброполья россиянами: в Генштабе сказали, кто сейчас контролирует селоВидео

15:16

Радикальные перемены: Олег Винник изменился до не узнаваемости

15:13

Не пиво и не водка: какие спиртные напитки пьет Путин и почему

15:00

Проверьте свои доллары: перечень купюр, которые в Украине считают недействительными

14:51

Невидимая угроза на кухне: ученые бьют тревогу из-за газовых плит, что произошло

14:33

Спасли ситуацию: аналитик сообщил о контрнаступлениях ВСУ в Покровске

14:31

Грозит ли Днепру и Запорожью российское наступление: эксперт оценил риски

14:22

"Одно обстоятельство": стала известная истинная позиция Софии Ротару

14:21

Российские оккупанты продвинулись в Волчанске и в Донецкой области: раскрыты детали

14:02

В США изменили мирный план по войне в Украине - в NYT раскрыли ключевые детали

14:00

Как пожарить рыбу без брызг и неприятного запаха: простой трюк

13:50

Принц Уильям нарушил важное королевское правило ради Кейт Миддлтон — деталиВидео

Реклама
13:41

Светящийся Галкин сделал новое признание в любви

13:36

Захватит ли Россия Покровск до нового года: прогноз военного эксперта

13:32

Бюджетно, но очень вкусно: рецепт шикарного салата из курицы и яблок

13:16

Китайский гороскоп на завтра 5 декабря: Тиграм - обман, Свиньям - испытания

13:09

Россия готовит новый план по Украине - в СНБО предупредили о серьезной угрозе

13:05

Сырский принял важное решение из-за ситуации в Покровске: о чем идет речь

12:45

"Ситуация чрезвычайная": Шаман испугался ВСУ в Белгороде

12:40

Божественная намазка на хлеб из простых ингредиентов: готовится 2 минуты

12:35

Киркоров впервые публично заговорил о Пугачевой

12:35

Россия депортирует украинских детей в КНДР в военные лагеря - правозащитница

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруФилипп КиркоровОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять