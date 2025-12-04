"Меня ненавидит": Григорий Решетник поскандалил с участницей "Холостяка"

Кратко:
- София Шамия рассказала о скандале с Григорием Решетником
- Что между ними произошло
Обладательница титула "Мисс Украина 2023" и бывшая участница проекта "Холостяк" София Шамия рассказала о конфликте с ведущим шоу Григорием Решетником.
В интервью для NABARI София отметила, что Григорий подшучивал над ней в соцсетях и это стало причиной их скандала.
"Григорий меня ненавидит. Мне он нравится, как человек, у него классно построена модель семьи. Но он подшучивает надо мной в Threads. Он хайпует, но у всего есть пределы. Когда это два-три раза – хорошо, но когда четыре-пять, то можно остановиться. Это был открытый буллинг", - сказала Шамия.
Девушка заявила, что она написала Решетнику о том, что ему стоит остановиться.
"Это вы должны остановиться пиариться на проекте!" – ответил ведущий.
Затем она позвонила Григорию и предложила свою кандидатуру на роль следующего сезона "Холостячки", но он ответил, что София должна обратиться в пиар-отдел канала СТБ.
Смотрите видео интервью Софии Шамии:
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, продюсер Игорь Кондратюк признался, что не любит говорить о смерти своей матери. В интервью Славе Демину продюсер поделился, что историю о смерти родной мамы может болезненно воспринять его мачеха.
А также жена украинского известного боксера Александра Усика – бизнесвумен Екатерина Усик – стала жертвой мошенников.На своей странице в Instagram Екатерина рассказала о схеме мошенников. Оказывается, они создали страницу в Tik Tok от имени бизнесвумен и собрали много подписчиков, хотя Усик не пользуется этой соцсетью.
О персоне: Григорий Решетник
Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.
