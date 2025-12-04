"Меня ненавидит": Григорий Решетник поскандалил с участницей "Холостяка"

София Шамия объяснила, что произошло.

Григорий Решетник попал в скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Решетник

Кратко:

София Шамия рассказала о скандале с Григорием Решетником

Что между ними произошло

Обладательница титула "Мисс Украина 2023" и бывшая участница проекта "Холостяк" София Шамия рассказала о конфликте с ведущим шоу Григорием Решетником.

В интервью для NABARI София отметила, что Григорий подшучивал над ней в соцсетях и это стало причиной их скандала.

"Григорий меня ненавидит. Мне он нравится, как человек, у него классно построена модель семьи. Но он подшучивает надо мной в Threads. Он хайпует, но у всего есть пределы. Когда это два-три раза – хорошо, но когда четыре-пять, то можно остановиться. Это был открытый буллинг", - сказала Шамия.

София Шамия / фото: instagram.com, София Шамия

Девушка заявила, что она написала Решетнику о том, что ему стоит остановиться.

"Это вы должны остановиться пиариться на проекте!" – ответил ведущий.

Затем она позвонила Григорию и предложила свою кандидатуру на роль следующего сезона "Холостячки", но он ответил, что София должна обратиться в пиар-отдел канала СТБ.

Смотрите видео интервью Софии Шамии:

О персоне: Григорий Решетник Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.

