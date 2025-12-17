Бывший Алсу появился на публике и ошарашил своим видом

Бывший муж Алсу показался на публике, чем сильно удивил поклонников и знакомых пары.

Алсу рассказала, как терпела экс-мужа и что с ней случилось / коллаж: Главред, фото: Instagram/alsou_a, Дзен

Куда делся бывший муж Алсу

Как он выглядит

Бывший муж Алсу, которая молчит о жестоком вторжении террористической России в Украину Ян Абрамов, впервые за долгое время появился на публике.

Как пишут российские пропагандисты, Абрамов появился на вечеринке и удивил своим внешним видом. СМИ пишут, что Абрамов выглядел сильно похудевшим и одиноким.

Он также сменил имидж после развода с Алсу - отрастил бороду и сменил прическу. Что касается его личной жизни — здесь все не так очевидно. Ранее о его планах рассказывал адвокат Александр Добровинский. Юрист признавался, что Ян планирует жить один и не собирается торопить события.

Куда делся Ян Абрамов / Women.ru

"В Москве есть красивые девушки. Он говорит: ''Нет, хочу жить один''. Я думаю, это неправильно, надо его женить, и чтобы у него родилось много детей. Но это мое мнение", — заявлял Александр Добровинский.

Яна Абрамова ранее заподозрили в операциях / Фото скриншот Светский хроник

О персоне: Алсу Алсу Абрамова - российская певица, телеведущая, актриса. Известна мононимно как Алсу. По данным Википедии, она заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Татарстан, народная артистка Республики Башкортостан. Артист ЮНЕСКО во имя мира, но продолжает молчать о нападении России на Украину.

