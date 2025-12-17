Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Бывший Алсу появился на публике и ошарашил своим видом

Алена Кюпели
17 декабря 2025, 08:48
96
Бывший муж Алсу показался на публике, чем сильно удивил поклонников и знакомых пары.
Алсу рассказала, как терпела экс-мужа и что с ней случилось
Алсу рассказала, как терпела экс-мужа и что с ней случилось / коллаж: Главред, фото: Instagram/alsou_a, Дзен

Кратко:

  • Куда делся бывший муж Алсу
  • Как он выглядит

Бывший муж Алсу, которая молчит о жестоком вторжении террористической России в Украину Ян Абрамов, впервые за долгое время появился на публике.

Как пишут российские пропагандисты, Абрамов появился на вечеринке и удивил своим внешним видом. СМИ пишут, что Абрамов выглядел сильно похудевшим и одиноким.

видео дня

Он также сменил имидж после развода с Алсу - отрастил бороду и сменил прическу. Что касается его личной жизни — здесь все не так очевидно. Ранее о его планах рассказывал адвокат Александр Добровинский. Юрист признавался, что Ян планирует жить один и не собирается торопить события.

Куда делся Ян Абрамов
Куда делся Ян Абрамов / Women.ru

"В Москве есть красивые девушки. Он говорит: ''Нет, хочу жить один''. Я думаю, это неправильно, надо его женить, и чтобы у него родилось много детей. Но это мое мнение", — заявлял Александр Добровинский.

Яна Абрамова заподозрили в операциях
Яна Абрамова ранее заподозрили в операциях / Фото скриншот Светский хроник

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что сын популярного в террористической России певца-путиниста Филиппа Киркорова, 13-летний Мартин, отказался от авторитета и карьеры своего звездного скандального отца

Ранее российская пропутинская певица, которая поддержала военное вторжение террористической России в Украину, Лариса Долина, окончательно лишилась своей квартиры и теперь должна немедленно покинуть недвижимость.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Алсу

Алсу Абрамова - российская певица, телеведущая, актриса. Известна мононимно как Алсу. По данным Википедии, она заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Татарстан, народная артистка Республики Башкортостан. Артист ЮНЕСКО во имя мира, но продолжает молчать о нападении России на Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Алсу новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Главный тормоз помощи Украине — не Бельгия, а Трамп: в Politico раскрыли детали

Главный тормоз помощи Украине — не Бельгия, а Трамп: в Politico раскрыли детали

09:18Мир
Громкие взрывы в крупных городах и пожар в электросети: РФ атаковали дроны

Громкие взрывы в крупных городах и пожар в электросети: РФ атаковали дроны

08:47Мир
Гарантии, войска и 800 тысяч солдат: Запад согласовал план защиты Украины после войны

Гарантии, войска и 800 тысяч солдат: Запад согласовал план защиты Украины после войны

07:09Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Что известно о женах Степана Гиги: школьная любовь и 20-летний брак

Что известно о женах Степана Гиги: школьная любовь и 20-летний брак

Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

"Не хотел давать согласие": Леся Никитюк сделала большую услугу Степану Гиге

"Не хотел давать согласие": Леся Никитюк сделала большую услугу Степану Гиге

Гороскоп на завтра 17 декабря: Скорпионам - триумф, Рыбам - страх

Гороскоп на завтра 17 декабря: Скорпионам - триумф, Рыбам - страх

Графики отключения света для Киева и области: какими будут ограничения ДТЭК 17 декабря

Графики отключения света для Киева и области: какими будут ограничения ДТЭК 17 декабря

Последние новости

09:52

"У цинизма Путина нет границ": генерал предупредил, чем опасен мирный план США

09:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 декабря (обновляется)

09:18

Главный тормоз помощи Украине — не Бельгия, а Трамп: в Politico раскрыли детали

09:17

Астрологи назвали знаки зодиака, которыми постоянно манипулируют

08:48

Бывший Алсу появился на публике и ошарашил своим видом

Что будет с войной в 2026 году, и готовит ли РФ обстрел на Новый год – прогноз генерала РоманенкоЧто будет с войной в 2026 году, и готовит ли РФ обстрел на Новый год – прогноз генерала Романенко
08:47

Громкие взрывы в крупных городах и пожар в электросети: РФ атаковали дроны

08:46

Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:07

Фронт сдвинулся: РФ оккупировала Серебрянку и продвинулась возле шести сел

08:06

"Зеленский должен понимать": Лукашенко вышел с заявлением об окончании войны

Реклама
07:09

Гарантии, войска и 800 тысяч солдат: Запад согласовал план защиты Украины после войны

06:10

На каком этапе соглашение о миремнение

05:50

Пять знаков зодиака ждет самый успешный день в жизни - список везунчиков

05:15

"Я все это прошел": Виталий Козловский высказался про измены в браке

05:10

Так заряжают большинство: какая привычка водителей тихо разрушает батарею электрокара

04:41

Не сочетайте эти 5 продуктов с утренним кофе: от чего предостерегают эксперты

03:30

Будет вау-эффект: что подарить на Рождество тем, у кого всё есть

03:07

РФ готовит экологическую катастрофу для большого города - генерал предупредил об угрозеВидео

02:53

Сенсационное открытие: ученые нашли древнейшее свидетельство жизни на Земле

02:22

Новый режим освещения улиц стал ловушкой для водителей - предупреждение эксперта

02:19

Путин хочет захватить всю Украину: у Трампа сделали тревожное заявление

Реклама
01:48

Эксперты назвали 5 неожиданных мест, где нельзя ставить увлажнитель воздуха

01:30

Старший сын Дональда Трампа женится на светской львице - деталиВидео

01:25

Украинцам анонсировали повышение пенсий: кому и с какого возраста выплачивают

00:21

Войска Запада в Украине могут вступить в бой с армией РФ: Мерц назвал условие

16 декабря, вторник
23:07

В Киеве прогремели взрывы: дроны атакуют столицу, что известно

22:55

"Россияне так не любят": что стоит за отказом Кремля от рождественского перемирия

22:23

Люди ставят жидкость для мытья посуды в духовку и остаются в восторге: в чем идеяВидео

22:23

Как часто надо купать кота: ответ удивит даже опытных хозяевВидео

22:19

Анджелина Джоли впервые показала шрамы после удаления молочных желез

21:28

Десятки россиян сожгли вместе с техникой: десантники разгромили врага на востокеВидео

21:27

Сын Киркорова отвернулся от отца: что произошло

21:18

Почему рождественское перемирие на фронте не имеет смысла - Жорин указал на нюанс

20:54

"Хроникам Нарнии" 20 лет: как сейчас выглядят дети-актеры из зимней сказки

20:47

Не навоз и пепел: эксперт назвал органическое удобрение из кухни для смородиныВидео

20:28

"Немедленно выселить": путинистка Долина окончательно лишилась квартиры

20:23

Как приготовить идеальную жареную картошку: главный секрет безупречного блюдаВидео

19:56

Графики отключения света для Киева и области: какими будут ограничения ДТЭК 17 декабряФото

19:43

Украина провела прямые переговоры с Россией - о чем договорилисьВидео

19:41

Иностранный клуб отказался от трансфера форварда "Динамо": что стало причиной

19:38

Роксолана Пыртко досье

Реклама
19:27

В регионах объявили штормовое предупреждение: названа дата резкого похолодания

19:19

Зеленский назвал главное условие проведения выборов в Украине и вероятные сроки

19:10

После Покровска оккупанты пойдут дальше: у Путина новый планмнение

19:02

"Широкая публика, конечно, не знала": Павел Зибров раскрыл диагноз Степана Гиги

18:40

Свет будут выключать не всем: Укрэнерго опубликовало новые графики на 17 декабря

18:14

В Украине изменили правила отключения света - кого затронут нововведения

17:59

Страх бизнеса перед властью: почему нужен публичный разговор Президента с бизнес-элитой

17:51

Страну атакует жесткая магнитная буря: названа опасная для здоровья дата

17:50

"Кричал на весь лес": мужчина в Украине нашел 1500-летний клад, что там былоВидео

17:46

В Украине может появиться новый налог - что известно

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
ПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять