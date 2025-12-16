Сын Киркорова отвернулся от отца: что произошло

Мартин Киркоров сделал резкое и неожиданное заявление.

Филипп Киркоров с детьми / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Сын популярного в террористической России певца-путиниста Филиппа Киркорова, 13-летний Мартин, отказался от авторитета и карьеры своего звездного скандального отца.

Об этом пишут российские пропагандисты. Как сообщают они, мальчик наотрез отказывается продолжать дело своего отца. Более того, Мартин конкретно негативно настроен против профессии певца, которой так гордится его отец.

Мартин ненавидит публичность и даже не ведет социальные сети, как это делает его скандальная сестра Алла-Виктория.

Сын Филиппа Киркорова Мартин / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

"Я говорю: Мартин, слушай, у тебя такая внешность, тебя зовут на пробы в кино, может попробуешь? Отвечает: нет, папа, я этой ерундой заниматься не буду", - цитирует мальчика росСМИ.

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

