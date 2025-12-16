Укр
План засекретили - раскрыто, когда войска стран-союзников могут появиться в Украине

Юрий Берендий
16 декабря 2025, 16:27
Страны "Коалиции желающих" согласовали между собой документ и определили "роли" в системе безопасности Украины на земле, в небе и в море, отметил Зеленский.
Когда войска стран-союзников могут появиться в Украине / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/NATO

О чем сказал Зеленский:

  • Более 30 стран уже определили свою роль в поддержании безопасности для Украины
  • "Коалиция желающих" согласовала документ по поддержке Украины
  • Условия соглашения не будут разглашаться до прекращения боевых действий

Более трех десятков государств, входящих в "Коалицию желающих", уже определились со своими потенциальными ролями в системе безопасности для Украины, однако перейти к практической реализации этого формата можно будет только после прекращения боевых действий. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом в Гааге, комментируя вопрос международных сил безопасности для Украины.

"У нас есть 30 плюс стран в Коалиции желающих. И каждая страна уже в основном понимает свою роль, или объем поддержки, и кто готов обеспечить войска в Украине", - отметил президент.

Глава государства сообщил, что участники коалиции совместно решили не обнародовать соответствующий документ, поскольку речь идет о гарантиях безопасности, которые вступят в силу только после фактического прекращения боевых действий на фронте.

"Мы между собой согласовали, что этот документ не распространяем, потому что Коалиция желающих решила: она готова обеспечить Украине гарантии безопасности только после прекращения огня. Это было общее решение", - пояснил Зеленский.

Зеленский также отметил, что характер участия каждой страны зависит от ее конституционных норм и национального законодательства, поэтому форматы поддержки могут существенно отличаться.

По его словам, сейчас работа в рамках коалиции координируется Францией и Великобританией, которые подготовили совместный план безопасности поддержки. В то же время к инициативе готовы присоединиться многие другие государства.

"Это все о безопасности - на земле, в небе и в море", - добавил он.

Он уточнил, что некоторые страны уже выразили намерение оказать поддержку на суше, а также в воздухе и на море, однако конкретные механизмы такой поддержки определят только после установления режима прекращения огня.

Сколько миротворческих войск может появиться в Украине - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач, оценивая возможную численность миротворческого контингента союзников в Украине, отметил, что сейчас обсуждают диапазон в 100-150 тысяч военных, а наиболее реалистичной выглядит цифра около 120 тысяч. По его словам, это фактически полноценная армия, сопоставимая по масштабам с украинскими Вооруженными силами до начала полномасштабной войны.

Армии стран Европы, армия Европы, миротворцы, инфографика
Численность армий стран-членов НАТО в Европе, которые могут теоретически прислать миротворцев в Украину / Инфографика: Главред

Гарантии безопасности для Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в случае повторной агрессии России против Украины Соединенные Штаты готовы предоставить военный ответ Кремлю. Такая возможность заложена в пакет гарантий безопасности, который сейчас находится на стадии обсуждения, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Европейские лидеры представили совместно согласованный план гарантий безопасности для Украины. Он предусматривает защиту воздушного пространства и морских коммуникаций, создание многонациональных сил поддержки, а также введение механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня.

Соединенные Штаты совместно с европейскими партнерами продолжают работу над формированием эффективных гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

О персоне: Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

