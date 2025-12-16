'Опасности они не чувствовали': в ВМС раскрыли, как удалось взорвать субмарину РФ

Представитель ВМС подчеркнул, что операция Украины была сложной и многослойной.

Поражение подводной лодки в Новороссийске / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео СБУ

Поражение российской подводной лодки класса 636.3 "Варшавянка" стало результатом сложной операции Сил обороны Украины. В порту Новороссийска лодка чувствовала себя безопасно. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Это уже вторая лодка, то есть они такой антирекорд уже установили. Ну и соответственно остается еще две таких подводных лодки и одна подводная лодка, которая не является носителем крылатых ракет. Всего их было в Черном море у россиян когда-то шесть единиц", - рассказал он. видео дня

Первую подводную лодку "Ростов-на-Дону" Украина поразила еще в 2024 году. Плетенчук отметил, что это была первая боевая потеря субмарины в мире со времен Второй мировой войны.

Спикер ВМС отметил, что поражение лодки класса 636.3 "Варшавянка" было чрезвычайно трудной задачей из-за высокого уровня защиты базы в Новороссийске. По его словам, Россия в последнее время удерживает свои корабли и подводные лодки подальше от Черного моря из-за высокого риска поражения.

"То есть в этой операции, которая имеет много слоев, начиная от разработки самого средства поражения и заканчивая планированием, с исключением утечек информации, провести такое мероприятие - это комплексное и довольно сложное дело", - подчеркнул Плетенчук.

Он также добавил, что навигация для кораблей такого класса в межсезонье является особенно сложной. Лодки вынуждены менять место стоянки или выходить из базы, чтобы избежать поражения.

"Они вынуждены там находиться и в случае какой-то опасности менять место стоянки. То есть переставлять корабли или выходить с базы для того, чтобы не получить поражение. А здесь, как вы видите, никакой опасности они не чувствовали", - сказал Плетенчук.

Ранее спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук пояснил, что атаки Украины по нефтебазам в Крыму направлены на поражение российских военных объектов и инфраструктуры на временно оккупированном полуострове.

По его словам, такие удары затрудняют поставки топлива оккупантам, ведь без него не могут передвигаться танки, летать самолеты и вертолеты, поставляться боеприпасы и эвакуироваться раненые. Плетенчук отметил, что враг начал уделять особое внимание защите этих объектов, особенно из-за стратегического значения Крыма.

Напомним, 15 декабря стало известно, что подводные дроны "Sub Sea Baby" уничтожили российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка". Это первый в мире случай поражения подводной лодки с помощью таких дронов.

Также в ночь с 13 на 14 декабря Силы обороны Украины нанесли массированный удар по российским целям в Крыму. В результате атаки в Феодосии поражен военный корабль РФ.

Как сообщал Главред, в ночь на 25 ноября ВСУ нанесли удар по российскому порту Новороссийск дронами, поразив военные и логистические объекты, включая большой десантный корабль. Поврежден нефтетерминал и позиции ПВО С-300/С-400.

О персоне: Дмитрий Плетенчук Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

