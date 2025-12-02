Ценные элементы российской ПВО поражены: ГУР осуществило блестящую атаку

Кратко:
- 29 ноября ГУР атаковало российскую ПВО на Донбассе
- Поражена пусковая установка 9А83 ЗРК С-300В
- Атакованы две радиолокационные станции 1Л125 "Ниобий-СВ"
Дроны подразделений Департамента активных действий ГУР поразили элементы вражеской ПВО на Донбассе. Удар был нанесен 29 ноября. Об этом сообщило Главное управление разведки Украины.
По информации ГУР, в результате удара разведчики уничтожили пусковую установку 9А83 из состава зенитно-ракетного комплекса С-300В, которая находилась на боевом дежурстве. Также под удар попали две дорогостоящие радиолокационные станции 1Л125 "Ниобий-СВ".
"Такие удары существенно уменьшают возможности (россиян - ред) контролировать воздушное пространство над Донбассом и создают условия для новых воздушных операций Сил обороны Украины", - отметили в ГУР.
Что известно о РЛС "Ниобий-СВ"
"Ниобий-СВ" - российская мобильная РЛС метрового диапазона, предназначенная для обнаружения, идентификации и сопровождения аэродинамических и баллистических целей, а также определения источников радиоэлектронных помех. Трехкоординатная станция принята на вооружение ПВО РФ в 2016 году.
Развертывание РЛС "Ниобий-СВ" занимает около 15 минут. Она может обнаруживать малозаметные воздушные объекты на расстоянии до 230 км на высоте 10 000 м и до 53 км на высоте 500 м.
Как сообщал Главред, в ночь на 28 ноября Силы специальных операций Украины атаковали район вблизи мыса Чауда в оккупированном Крыму, где Россия хранила и запускала ударные дроны "Шахед". Удар был выполнен подразделениями deep strike ССО.
Также Силы специальных операций уничтожили пункт накопления личного состава 51-й армии РФ в селе Уют в Донецкой области. Там находились подразделения, которые готовили окружение Покровско-Мирноградской агломерации.
Кроме этого, ССО впервые сбили в воздухе российский вертолет Ми-8 с помощью дальнобойного дрона FP-1 над селом Кутейниково в Ростовской области РФ.
