Ценные элементы российской ПВО поражены: ГУР осуществило блестящую атаку

Удары ГУР существенно уменьшили возможности врага контролировать воздушное пространство.

ГУР поразило российскую ПВО / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео ГУР

Кратко:

29 ноября ГУР атаковало российскую ПВО на Донбассе

Поражена пусковая установка 9А83 ЗРК С-300В

Атакованы две радиолокационные станции 1Л125 "Ниобий-СВ"

Дроны подразделений Департамента активных действий ГУР поразили элементы вражеской ПВО на Донбассе. Удар был нанесен 29 ноября. Об этом сообщило Главное управление разведки Украины.

По информации ГУР, в результате удара разведчики уничтожили пусковую установку 9А83 из состава зенитно-ракетного комплекса С-300В, которая находилась на боевом дежурстве. Также под удар попали две дорогостоящие радиолокационные станции 1Л125 "Ниобий-СВ".

"Такие удары существенно уменьшают возможности (россиян - ред) контролировать воздушное пространство над Донбассом и создают условия для новых воздушных операций Сил обороны Украины", - отметили в ГУР.

Смотрите видео удара по российской ПВО:

Атака по российской ПВО / Фото: скриншот

Что известно о РЛС "Ниобий-СВ"

"Ниобий-СВ" - российская мобильная РЛС метрового диапазона, предназначенная для обнаружения, идентификации и сопровождения аэродинамических и баллистических целей, а также определения источников радиоэлектронных помех. Трехкоординатная станция принята на вооружение ПВО РФ в 2016 году.

Развертывание РЛС "Ниобий-СВ" занимает около 15 минут. Она может обнаруживать малозаметные воздушные объекты на расстоянии до 230 км на высоте 10 000 м и до 53 км на высоте 500 м.

