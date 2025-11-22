Укр
Впечатляющая операция: ССО впервые в истории сбили вражеский вертолет дроном в воздухе

Инна Ковенько
22 ноября 2025, 19:35
ССО впервые в истории сбили вражеский Ми-8, который должен был перехватывать украинские дроны, с помощью "deep strike" дрона.
украинские бойцы впервые сбили вражеский вертолет дроном в воздухе
Украинские бойцы впервые сбили вражеский вертолет дроном в воздухе / Коллаж: Главред, фото: википедия, скриншот

Коротко:

  • ССО провели впечатляющую операцию по сбиванию вражеского Ми-8
  • Российский вертолет сбит в воздухе дальнобойным дроном FP-1
  • Такую операцию спецназовцы осуществили впервые

Силы специальных операций ВСУ впервые сбили в воздухе российский вертолет, Ми-8, с помощью дальнобойного дрона.

По данным Сил специальных операций ВСУ, сбитие произошло над селом Кутейниково, что в Ростовской области РФ. Вражеский вертолет сбили дальнобойным дроном FP-1.

видео дня

"Меняем правила игры: теперь охотимся мы! Каждая миссия требует креатива, начиная от технических характеристик средства, заканчивая планированием и обученностью пилотов. Эта миссия оставила для врага очень много вопросов, ответы на которые знают только члены экипажа Ми-8, но не расскажут", - говорится в сообщении.

украинские бойцы впервые сбили вражеский вертолет дроном в воздухе
украинские бойцы впервые сбили вражеский вертолет дроном в воздухе / Скриншот с видео

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, на Покровском направлении в Донецкой области российские оккупационные силы сосредоточили более 150 тысяч человек, которые продолжают идти на штурм позиций Сил обороны Украины, рассказал Владимир Зеленский. Он также отметил, что подразделения украинских войск продолжают уничтожать российских оккупантов.

Кроме того, оккупанты захватили два села в Харьковской области. Также продвижение врага зафиксировано в Донецкой области и Запорожье. Об этом сообщают аналитики DeepState 22 ноября.

Напомним, российские оккупационные войска могли прорвать одну из самых прочных украинских линий обороны в Донецкой области. Об этом заявил военный корреспондент немецкого издания Bild Юлиан Рёпке. По его словам, российские подразделения якобы захватили села Выемка и Ивано-Дарьевка, после чего вошли в Северск с юга и сейчас контролируют примерно 20% города.

Читайте также:

Об источнике: Силы специальных операций ВСУ

ССО - отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные способности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

Плацдарм для наступления на Днепровщину: известно, где россияне хотят прорваться

08:53

Был соучредителем группы "DZIDZO": внезапно умер известный украинский певец

08:41

Топ-генералы США прилетят в Москву на следующей неделе: в чем цель визита

