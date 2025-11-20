Очень много бронетехники и солдат: РФ везет подкрепление в горячую точку фронта

Сейчас фиксируется самая мощная по объему и структуре передислокация через Мариуполь за последний год.

Россияне готовятся усиливать давление на украинскую оборону на Запорожском направлении / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Генштаб ВСУ

Что сообщил Андрющенко:

Оккупанты перебрасывают технику в район Гуляйполя

Россия подготовила новые машины и грузовики для усиления давления в Запорожской области

Ситуацию в Гуляйполе стабилизировать в ближайшее время вряд ли удастся

Страна-агрессор Россия перебрасывает дополнительные силы в Запорожскую область. Большая колонна с техникой и оккупантами движется в направлении населенных пунктов Пологи и Гуляйполе.

Об этом в Telegram сообщил руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко. По его данным, организованная колонна движется через временно оккупированный Мариуполь.

Какое подкрепление едет к россиянам

Зафиксировано не менее 7 тягачей с бронетехникой, не менее 15 грузовиков с живой силой и боекомплектом, а также сопровождение стандартных "буханок".

"Вся техника маркирована знаком "треугольник в треугольнике". Состояние машин и грузовиков "новые", не после ремонта и не с поля боя. Это не "латание дыр", а полноценное усиление", - подчеркнул Андрющенко.

Он добавил, что эта передислокация через Мариуполь является самой масштабной за последние 12 месяцев и свидетельствует о том, что говорить о "стабилизации" под Гуляйполем пока не стоит.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Могут ли оккупанты дойти до Запорожья - мнение эксперта

Главред писал, что исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло считает, что прогнозы некоторых западных медиа о возможной потере Запорожья являются слишком пессимистичными.

По его словам, несмотря на сложности, ситуация вокруг Запорожья контролируемая. Жмайло пояснил, что вокруг города существуют еще три линии обороны. В то же время он признал, что прорыв с востока усложняет работу защитников и создает риски для укрепрайона возле Гуляйполя.

Ситуация на Запорожском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что по данным аналитиков DeepState, оккупанты имели территориальные успехи на Гуляйпольском направлении - вблизи Ровнополья и Новоуспеновского.

Ранее сообщалось, что армия РФ продолжает продвигаться к Гуляйполю и автомагистрали Т-0401 Покровское-Гуляйполе, которая является одним из основных украинских путей снабжения города.

Накануне военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан предупредил, что задача россиян - захватить левый берег Запорожской области и подойти к Запорожью.

О персоне: Петр Андрющенко Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

