Очень много бронетехники и солдат: РФ везет подкрепление в горячую точку фронта

Анна Косик
20 ноября 2025, 08:50
Сейчас фиксируется самая мощная по объему и структуре передислокация через Мариуполь за последний год.
гуляйполе, техника рф
Россияне готовятся усиливать давление на украинскую оборону на Запорожском направлении / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Генштаб ВСУ

Что сообщил Андрющенко:

  • Оккупанты перебрасывают технику в район Гуляйполя
  • Россия подготовила новые машины и грузовики для усиления давления в Запорожской области
  • Ситуацию в Гуляйполе стабилизировать в ближайшее время вряд ли удастся

Страна-агрессор Россия перебрасывает дополнительные силы в Запорожскую область. Большая колонна с техникой и оккупантами движется в направлении населенных пунктов Пологи и Гуляйполе.

Об этом в Telegram сообщил руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко. По его данным, организованная колонна движется через временно оккупированный Мариуполь.

Какое подкрепление едет к россиянам

Зафиксировано не менее 7 тягачей с бронетехникой, не менее 15 грузовиков с живой силой и боекомплектом, а также сопровождение стандартных "буханок".

"Вся техника маркирована знаком "треугольник в треугольнике". Состояние машин и грузовиков "новые", не после ремонта и не с поля боя. Это не "латание дыр", а полноценное усиление", - подчеркнул Андрющенко.

Он добавил, что эта передислокация через Мариуполь является самой масштабной за последние 12 месяцев и свидетельствует о том, что говорить о "стабилизации" под Гуляйполем пока не стоит.

Гуляйполе
Гуляйполе / Инфографика: Главред

Могут ли оккупанты дойти до Запорожья - мнение эксперта

Главред писал, что исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло считает, что прогнозы некоторых западных медиа о возможной потере Запорожья являются слишком пессимистичными.

По его словам, несмотря на сложности, ситуация вокруг Запорожья контролируемая. Жмайло пояснил, что вокруг города существуют еще три линии обороны. В то же время он признал, что прорыв с востока усложняет работу защитников и создает риски для укрепрайона возле Гуляйполя.

Ситуация на Запорожском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что по данным аналитиков DeepState, оккупанты имели территориальные успехи на Гуляйпольском направлении - вблизи Ровнополья и Новоуспеновского.

Ранее сообщалось, что армия РФ продолжает продвигаться к Гуляйполю и автомагистрали Т-0401 Покровское-Гуляйполе, которая является одним из основных украинских путей снабжения города.

Накануне военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан предупредил, что задача россиян - захватить левый берег Запорожской области и подойти к Запорожью.

О персоне: Петр Андрющенко

Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.

На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

Новости партнеров

Удар по Тернополю: Зеленский сказал, сколько людей остаются под завалами домов

Удар по Тернополю: Зеленский сказал, сколько людей остаются под завалами домов

10:32Украина
"Трудные уступки": Рубио сделал заявление о "мирном плане" США по Украине

"Трудные уступки": Рубио сделал заявление о "мирном плане" США по Украине

09:40Украина
Не выдержит столкновения с реальностью: что не так с мирным планом Трампа - The Telegraph

Не выдержит столкновения с реальностью: что не так с мирным планом Трампа - The Telegraph

08:54Мир
Старый курс больше не действует: в Украине переписали цены на доллар и евро

Старый курс больше не действует: в Украине переписали цены на доллар и евро

Китайский гороскоп на завтра 20 ноября: Кроликам - стресс, Лошадям - испытания

Китайский гороскоп на завтра 20 ноября: Кроликам - стресс, Лошадям - испытания

Карта Deep State онлайн за 20 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 20 ноября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 20 ноября (обновляется)

Когда закончится война России против Украины - Буданов оценил прогноз Трампа

Когда закончится война России против Украины - Буданов оценил прогноз Трампа

10:39

"Помогал всем": в Тернополе ракета РФ забрала жизнь Виталия Долиняка и его сына

10:32

Удар по Тернополю: Зеленский сказал, сколько людей остаются под завалами домов

10:26

Потап и Настя Каменских разрывают последнюю связь с Украиной — деталиВидео

10:04

Новая почта обновляет тарифы с 1 декабря: за что придется доплачивать

09:59

Украина возобновляет переговорный процесс: эксперт оценил позицию США

Перемирие до Нового года маловероятно, прогнозы Запада зависят от ВСУ - ЯременкоПеремирие до Нового года маловероятно, прогнозы Запада зависят от ВСУ - Яременко
09:40

"Трудные уступки": Рубио сделал заявление о "мирном плане" США по Украине

09:39

Туалет по цене квартиры: в Одессе построят уборную за 6 миллионов

09:23

Популярный голливудский актер признался, что стал бездомным

09:20

Гороскоп на завтра 21 ноября: Близнецам - предательство, Володеям - крупная прибыль

09:10

Отключение света в Украине — графики на 20 ноября (обновляется)

09:04

"Это необходимо": в Украине хотят запретить Telegram

08:54

Не выдержит столкновения с реальностью: что не так с мирным планом Трампа - The Telegraph

08:50

Очень много бронетехники и солдат: РФ везет подкрепление в горячую точку фронта

08:50

"Смело": Меган Маркл сделала откровенное признание об отношениях с принцем Гарри

08:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 20 ноября (обновляется)

08:30

Миссия Дрискола в Киеве: чего на самом деле хочет Белый доммнение

08:26

Карта Deep State онлайн за 20 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:17

В небе большое пламя, а тысячи россиян без света: дроны мощно атаковали Россию

07:40

Лондон поддержал мирные усилия США и обратился к РФ: детали

06:58

Тайный план мира: Трамп одобрил документ для урегулирования войны РФ в Украине - СМИ

06:22

Нация продемонстрировала мудрость и может собой гордитьсямнение

06:22

Гороскоп на декабрь 2025 для Дев: семейные тайны и исполнение желаний

05:58

Вкуснее и бюджетнее, чем магазинный: рецепт итальянского сыра за 5 минут

05:20

Сразу четыре знака зодиака станут магнитом для удачи - кто среди счастливчиков

04:47

Что произойдет, если во время полета в самолете человек умирает: стюардесса раскрыла тайны

04:09

Кот может замерзнуть быстрее, чем кажется - признаки, которые хозяева игнорируютВидео

02:45

Где дешевле всего встретить Рождество в Европе: украинцам назвали город с минимальными затратами

01:44

Украина может получить новые системы вооружения: Мерц сделал важное заявление

01:30

Жена Юрия Ткача похвасталась необычным талантом дочериВидео

01:13

Как выбрать ИБП, UPS и EcoFlow: эксперт развеял мифы и дал практические советыВидео

00:09

РФ готовит новую массированную атаку: эксперт объясняет выбор целей и сроки

23:25

"Прорвали сильнейшую линию фронта": в Bild заявили о продвижении россиян

22:57

Степану Гиге сделали операцию: что известно о состоянии певца

22:54

Горящий Кремль на матче Украины: в РФ знатно "подгорело" из-за баннера фанатов

22:42

Кит Келлог объявил об отставке с должности спецпредставителя Трампа - какова причина

22:30

Ожидается подорожание и дефицит: каким продуктом стоит запастись уже сейчас

21:56

Машина стоит, а батарея садится: механик назвал невидимых "пожирателей" энергии

21:46

Зеленский назвал единственное условие окончания войны и форматы переговоров с РФ

21:18

Водителей массово штрафуют за неправильное торможение - в чем причина

21:17

Окна станут кристально прозрачными: чудо-средство удивит небывалой чистотой

21:03

Во сколько стоит ужинать зимой - ученые раскрыли неприятный секрет

20:53

Почему гениальный "мирный план чебурека" повторит судьбу всех предыдущихмнение

20:49

"Максимально тяжелая ситуация": Буданов рассказал о реальной обстановке в Покровске

20:43

День рождения Мег Райан: топ-5 лучших фильмов с актрисой

20:08

Семьи горели заживо, все окутало огнем: раскрыты жуткие подробности из ТернополяФото

20:04

Равнозначно капитуляции: СМИ раскрыли, что предусматривает "мирный план" США и РФ

19:56

Чем подкормить абрикос в ноябре, чтобы цветочные почки не замерзли веснойВидео

19:56

Несут негативную энергетику: какие три популярных цветка не стоит дарить близким

19:54

Симоньян стала лежачей: как прогрессирует болезнь путинистки

19:52

Мощный ускоритель для мобильного телефона: один ход "взорвёт" скорость ИнтернетаВидео

