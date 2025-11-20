Укр
В небе большое пламя, а тысячи россиян без света: дроны мощно атаковали Россию

Анна Косик
20 ноября 2025, 08:17обновлено 20 ноября, 09:15
Даже местные власти вынуждены были частично рассказать о последствиях атаки дронов.
атака на россию
Все детали ночной атаки дронов на Россию / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/Hinshtein

Главное:

  • Россию атаковали десятки дронов
  • В Курской области из-за удара по подстанциям пропал свет
  • В Рыльске, вероятно, снова под удар попал НПЗ

В ночь на 20 ноября в семи областях страны-агрессора России прогремели мощные взрывы. Минобороны РФ традиционно отчиталось о якобы безупречной работе ПВО, которая сбила 64 украинских дрона над территорией страны-агрессора.

Однако в Сети обычные россияне и представители местной власти уже делятся информацией о попаданиях в некоторых регионах. В частности в Курской области без света осталось несколько тысяч россиян, а в Рязанской области, предварительно, под удар попал НПЗ.

видео дня

Что известно об атаке на Курскую область

Около 03:10 жители города Рыльск пожаловались на пожар на подстанции после удара дрона. По свидетельствам россиян, после этого во всем районе пропал свет. Но впоследствии выяснилось, что без электроэнергии осталось значительно больше местных жителей.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн признал, что этой ночью была атакована не одна электроподстанция в приграничье. В результате без света осталось более 16 тысяч россиян в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах.

"Последствия уточняются, в ближайшее время будет проведено инженерно-саперное обследование территорий. Энергетики постараются как можно быстрее устранить неполадки. Держу ситуацию на личном контроле", - добавил он.

Что интересно, Минобороны РФ почему-то в своем отчете не указало никакой информации о сбивании дронов над Курской областью.

Что известно об атаке на Рязанскую область

В городе Рязань этой ночью также было шумно. Местные утверждают, что под удар беспилотников попал НПЗ, который Украина последний раз атаковала несколько дней назад, 15 ноября.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Губернатор области Павел Малков более осторожно прокомментировал последствия атаки на город. По его словам, в Рязани в результате падения обломков вспыхнуло предприятие.

"Падение обломков произошло в нескольких районах Рязани. Пострадавших и серьезных повреждений гражданской инфраструктуры нет. В течение дня будут проводиться работы по ликвидации обломков", - добавил он.

Сможет ли Украина похоронить нефтяную отрасль РФ - мнение эксперта

Главред писал, что по словам военного эксперта Ивана Ступака, Украина уже больше года наносит удары по российским НПЗ - ключевой отрасли экономики оккупантов. Но особенно активными эти удары стали только в последние четыре месяца, поэтому еще рано говорить о значительных результатах.

Если системно продолжать, то рано или поздно точка перелома наступит. Поэтому Украина сможет, если не похоронить, то поставить на колени российскую нефтяную отрасль - вопрос в количестве дронов и ракет, которые будут на вооружении Украины.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что 19 ноября губернатор Курской области Александр Хинштейн пожаловался на атаку, вследствие которой частично обесточен один из крупнейших городов.
Накануне украинские военные также мощно ударили по военным объектам на территории РФ. Во время атаки были применены тактические ракетные комплексы ATACMS.

Ранее стало известно, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти", один из крупнейших в России, приостановил переработку сырой нефти после атаки украинского дрона 15 ноября.

Другие новости:

Об источнике: Министерство обороны России

Министерство обороны Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.

