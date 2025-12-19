Норвегия и Япония выделят Украине миллиарды долларов: на что пойдут деньги

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил руководства государств за решение о финансовой поддержке.

Кратко:

В Норвегии утвердили 8,2 млрд долларов помощи Украине Япония предоставит Украине 6 млрд долларов помощи

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что утверждение поддержки от Норвегии на 2026 год укрепит способности Украины противодействовать российской агрессии. Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсети X.

"Сегодня парламент Норвегии утвердил помощь Украине в размере 8,2 млрд долларов на 2026 год. Спасибо за это премьер-министру Йонасу Гару Стере, парламенту и всей Норвегии", - подчеркнул Зеленский.

Также президент завил, что в Украине благодарны Норвегии за ее долгосрочную военную и гуманитарную поддержку, которая "является свидетельством настоящего лидерства, преданности и стратегической надежности".

"Такие взносы укрепляют способность Украины противостоять российской агрессии и дают четкий сигнал режиму Путина: Украина и в дальнейшем будет получать поддержку от своих союзников, сможет остановить Россию и восстановить длительный мир", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, по его убеждению, каждое проявление подобной поддержки ослабляет российские намерения "навязать Европе страх и растерянность".

Кроме того, Зеленский благодарен Японии и премьер-министру Санаэ Такаичи за решение о дополнительной финансовой поддержке для Украины на следующий год. Об этом сообщил глава государства в соцсети X.

"Общая сумма поддержки составляет почти 6 млрд долларов, и это поможет нашей защите от российской агрессии", - подчеркнул Зеленский.

Как добавил президент, в Украине очень ценят, что Япония имеет такую лидерскую позицию не только в Тихоокеанском регионе, но и глобально.

"Это весомая поддержка нашей устойчивости, а благодаря этому - и международного порядка, основанного на правилах. Международный порядок нужен для того, чтобы больная российская политика войн нигде не имела продолжения", - добавил Зеленский.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Палата представителей США одобрила согласованный вариант закона о национальной обороне на 2026 финансовый год. Документ с общим объемом финансирования почти один триллион долларов очерчивает основные направления политики Пентагона и предусматривает дальнейшее предоставление военной помощи Украине.

17 декабря Сенат США большинством голосов поддержал законопроект на 901 млрд долларов, который определяет оборонную политику Пентагона, и передал его на рассмотрение Белого дома. Документ предусматривает выделение Украине 800 млн долларов помощи в течение двух лет.

Великобритания, со своей стороны, анонсировала значительный пакет поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны общей стоимостью около 685 миллионов евро. Об этом сообщил глава британского оборонного ведомства Джон Гили.

Кроме того, Германия подтвердила намерение передать Украине ракеты большой дальности. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

