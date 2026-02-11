Россия не собирается останавливаться, она готовится воевать и дальше - Зеленский

Зеленский подчеркнул, что Россия не собирается завершать войну путем дипломатии, переговоры с ней не работают.

Россия не собирается прекращать удары по Украине и готовится воевать дальше / Коллаж: Главред, фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official, ГСЧС

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Россия не собирается прекращать удары по Украине и готовится продолжать войну.

Глава государства сообщил о новых массированных атаках дронами, которые за прошедшие сутки унесли жизни мирных жителей в нескольких регионах.

В частности, в Харькове в результате удара по частному дому погибли трое детей и их отец, беременная мать с ожогами находится в больнице.

"Сегодня утром атаковали дроном городскую больницу в Запорожье. Ночью в Сумской области в результате атаки дронами ранены 6 человек, среди которых дети. Один человек, к сожалению, погиб. Под утро также был удар по железнодорожному депо в Конотопе – поврежден пожарный поезд", - говорится в сообщении.

Удары также были по Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областям. Всего с вечера по Украине выпустили 129 ударных дронов, большинство из них - "шахиды".

Зеленский отметил, что каждый такой удар подрывает доверие к дипломатическим усилиям и доказывает, что только жесткое давление на Россию и четкие гарантии безопасности для Украины могут остановить убийства.

"Пока давление на агрессора недостаточное и пока безопасность для нас, для Украины, не гарантирована, все остальное не работает. Российская армия не готовится остановиться - они готовятся воевать и в дальнейшем", - подчеркнул Зеленский.

Он призвал к усилению системы противовоздушной обороны, новым пакетам поддержки и привлечению России к ответственности за агрессию, отметив, что безопасность является ключевым условием мира.

