Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россия не собирается останавливаться, она готовится воевать и дальше - Зеленский

Инна Ковенько
11 февраля 2026, 10:58
370
Зеленский подчеркнул, что Россия не собирается завершать войну путем дипломатии, переговоры с ней не работают.
Россия не собирается останавливаться, она готовится воевать и дальше - Зеленский
Россия не собирается прекращать удары по Украине и готовится воевать дальше / Коллаж: Главред, фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official, ГСЧС

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Россия не собирается прекращать удары по Украине и готовится продолжать войну.

Глава государства сообщил о новых массированных атаках дронами, которые за прошедшие сутки унесли жизни мирных жителей в нескольких регионах.

В частности, в Харькове в результате удара по частному дому погибли трое детей и их отец, беременная мать с ожогами находится в больнице.

видео дня

"Сегодня утром атаковали дроном городскую больницу в Запорожье. Ночью в Сумской области в результате атаки дронами ранены 6 человек, среди которых дети. Один человек, к сожалению, погиб. Под утро также был удар по железнодорожному депо в Конотопе – поврежден пожарный поезд", - говорится в сообщении.

Удары также были по Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областям. Всего с вечера по Украине выпустили 129 ударных дронов, большинство из них - "шахиды".

Зеленский отметил, что каждый такой удар подрывает доверие к дипломатическим усилиям и доказывает, что только жесткое давление на Россию и четкие гарантии безопасности для Украины могут остановить убийства.

"Пока давление на агрессора недостаточное и пока безопасность для нас, для Украины, не гарантирована, все остальное не работает. Российская армия не готовится остановиться - они готовятся воевать и в дальнейшем", - подчеркнул Зеленский.

Он призвал к усилению системы противовоздушной обороны, новым пакетам поддержки и привлечению России к ответственности за агрессию, отметив, что безопасность является ключевым условием мира.

От чего зависит завершение войны РФ против Украины – мнение эксперта

Как писал Главред, переговоры между Украиной, США и Россией о завершении войны продолжаются, и пока ни одна из сторон не демонстрирует намерения выходить из переговорного процесса. Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в комментарии 24 Каналу отметил, что принятие ключевых решений в значительной степени зависит от позиции одного человека в Кремле.

Он также отметил, что ход переговоров может свидетельствовать о постепенном движении войны к сценарию замораживания боевых действий, в то же время влияние европейских стран в этом процессе постепенно уменьшается.

"Европа также хочет участвовать в этом, но она, к сожалению, стала второстепенным участником. Вопрос войны постепенно движется к замораживанию, несмотря на определенное торможение со стороны Европы, которая не способна самостоятельно дать отпор России", — отметил Клочок.

Атаки РФ на Украину — последние новости

Как писал Главред, в ночь на 10 февраля армия РФ атаковала Запорожскую область. Под ударом дронов оказался Вольнянск. В результате вражеских обстрелов Запорожского района четыре человека были ранены, среди них - ребенок.

В ночь на 9 февраля российская оккупационная армия атаковала Одессу. В результате обстрелов погиб 35-летний мужчина. Также пострадали два человека, среди них - 19-летняя девушка.

Вечером 8 февраля российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице прогремели очень сильные взрывы. Работали силы ПВО.

Читайте также:

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ освободили от оккупантов село в Запорожской области

ВСУ освободили от оккупантов село в Запорожской области

12:24Фронт
Россия не собирается останавливаться, она готовится воевать и дальше - Зеленский

Россия не собирается останавливаться, она готовится воевать и дальше - Зеленский

10:58Украина
Украине придется жить с графиками отключений от 3 до 7 лет - Харченко

Украине придется жить с графиками отключений от 3 до 7 лет - Харченко

10:25Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
2 украинских слова, которые невозможно перевести ни на один язык: что они означают

2 украинских слова, которые невозможно перевести ни на один язык: что они означают

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Разведка "слила" план РФ на мирные переговоры - что Кремль хочет получить от Украины

Разведка "слила" план РФ на мирные переговоры - что Кремль хочет получить от Украины

В Украине резко изменили возрастные рамки мобилизации - кого коснётся нововведение

В Украине резко изменили возрастные рамки мобилизации - кого коснётся нововведение

Тарифы на воду будут рассчитывать по-новому: Рада приняла закон, что известно

Тарифы на воду будут рассчитывать по-новому: Рада приняла закон, что известно

Последние новости

12:33

"Вернулась": Горбунов заговорил про отношения с первой женой

12:24

ВСУ освободили от оккупантов село в Запорожской областиВидео

12:10

Русский на уроке английского: в Одессе разгорелся языковой скандал

12:09

Права учащихся во время дистанционного обучения: что с камерами

12:08

Что нельзя делать в праздник 12 февраля: строгие приметы и запреты

Кремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - ЖовтенкоКремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - Жовтенко
11:58

Первая "панелька" СССР стоит в Харькове: в чем уникальность этого домаФото

11:57

Миллионы людей совершают одну рискованную ошибку при выборе пароля

11:10

"Отсрочка до конца жизни": Сеть взорвал торт с необычным дизайном

11:10

Почему 12 февраля нельзя планировать свое будущее: какой церковный праздник

Реклама
10:58

Россия не собирается останавливаться, она готовится воевать и дальше - Зеленский

10:39

"Лучше не подходить": известный актер раскрыл настоящий нрав Натальи Сумской

10:34

Бежали от войны и погибли: дроны РФ убили отца и троих детей, выжила лишь беременная матьФото

10:26

Рожденные в конкретные 4 месяца обладают природной проницательностью – кто они

10:25

Обрезать - мало: как избавиться от поросли раз и навсегдаВидео

10:25

Украине придется жить с графиками отключений от 3 до 7 лет - Харченко

10:19

Путин шантажом требует от Трампа капитуляции Украинымнение

09:56

Кремль может начать наземное вторжение: страна НАТО готовится к войне с РФ

09:48

Друг Мурата Налчаджиоглу расскрыл его секрет о связи с Ани Лорак - детали

09:07

В Украине создали лазерную пушку против российских дронов - The Atlantic

09:05

Гороскоп на завтра 12 февраля: Ракам - радостные новости, Девам - путешествие

Реклама
08:56

Неузнаваемая Лилия Ребрик показалась в органзе и цветах

08:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 февраля (обновляется)

08:42

Им мало "нормально": пять знаков зодиака, которые требуют идеала во всём

08:39

В Берлине жестоко убили гражданку Украины: тело нашли возле детской площадки

08:19

Зеленский готов объявить о выборах и референдуме: FT назвал сроки

08:15

"Очень хотела": жених Квитковой совершил признание об их отношениях

08:13

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:47

В Волгограде после атаки дронов горит стратегический НПЗ "Лукойла"Видео

07:01

Трагедия в Богодухове: дрон РФ разрушил дом, под завалами погибли трое детейФотоВидео

06:10

Мир изменился окончательно: как выжить Европемнение

06:00

Фантастический ужин за 30 минут - быстро и вкусноВидео

05:51

Круче котлет: рецепт полноценного ужина из куриного фарша за 25 минут

05:15

"Издеваются надо мной": Бритни Спирс сделала отчаянное заявление

04:41

Никаких пицц, суши или бургеров: чем кормили в ресторанах СССР и какими были ценыФото

04:30

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке ученицы с тетрадкой за 51 секунду

04:00

Путинистка Лариса Долина оказалась в хрущевку - что случилось

03:40

Одно действие — и орхидея зацветет на месяцы: проверенный метод

03:03

Как правильно извиниться перед котом - секретная формула ветеринаров из трех буквВидео

02:46

Как понять, что кот вас уважает и любит: 7 безошибочных признаков

02:01

Попытка обойти: враг активизировался сразу на трёх направлениях, что известно

Реклама
01:30

Конец музыкальной эпохи: исполнители хита Hotel California уходят на покойВидео

00:28

Дочь Константина Меладзе и звезда "Голосу країни" показала, как выглядит сейчас

10 февраля, вторник
23:43

Раздались громкие взрывы и пропал свет: Запорожье подверглось массовой атаке дронов

23:35

Скандал в Голливуде: создателей фильма о Мелании Трамп обвинили в плагиате

23:33

"Сбылась мечта": Катя Репяхова заговорила о новой беременности

23:24

Решающие выстрелы и дебют на трассе: расписание выступлений на Олимпиаде 11 февраля

22:32

Почему документы о гарантиях безопасности для Украины не подписаны - у Трампа ответили

22:21

Максим Галкин вступил в публичную перепалку - причина

22:15

Свежие графики для Днепропетровщены: на сколько будут отключать свет 11 февраляФото

22:05

Ситуация со светом изменилась - новые графики для Черкасской области на 11 февраля

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять