Роль Европы в этом процессе становится все менее заметной, считает Валерий Клочок.

Война идет к заморозке: эксперт объяснил, за кем последнее слово / Коллаж Главред

Европа также хочет участвовать в переговорах

Все идет к замораживанию конфликта

Трехсторонние переговоры между Украиной, Соединенными Штатами и Россией о завершении войны продолжаются, и ни одна из сторон пока не демонстрирует готовности выйти из этого процесса.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в комментарии "24 Каналу" отметил, что ключевые решения все еще зависят от позиции одного человека в Кремле.

По словам эксперта, динамика переговоров свидетельствует о том, что война постепенно движется к сценарию замораживания боевых действий. При этом роль Европы в этом процессе становится все менее заметной.

"Европа также хочет участвовать в этом, но она, к сожалению, стала второстепенным участником. Вопрос войны постепенно движется к замораживанию, несмотря на определенное торможение со стороны Европы, которая неспособна самостоятельно дать отпор России", — отметил Клочок.

Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Переговоры в Абу-Даби - последние новости

Напомним, Главред писал, что трехсторонние мирные переговоры между Украиной, Россией и США в Абу-Даби уже стартовали. Эти переговоры станут первыми прямыми трехсторонними мирными переговорами с начала полномасштабного вторжения РФ.

Накануне российская сторона заявила, что без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование в Украине не стоит и что Россия продолжит решать вопросы на поле боя, пока не будет достигнуто урегулирование.

Вечером, 23 января, закончился первый раунд переговоров. Секретарь СНБО Рустем Умеров подтвердил, что трехсторонняя встреча в Абу-Даби с участием Украины, США и России продолжится в субботу 24 января.

Он отметил, что встреча была посвящена параметрам окончания российской войны и последующей логике переговорного процесса с целью продвижения к достойному и продолжительному миру.

О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

