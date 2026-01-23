Переговоры между Украиной, США и РФ в Абу-Даби уже начались: что известно

На данный момент неизвестно, находятся ли россияне и украинцы в одной комнате.

Переговоры между Украиной, США и РФ в Абу-Даби уже начались/ Коллаж: Главред, фото: Рустем Умеров,ua.depositphotos.com

Трехсторонние мирные переговоры между Украиной, Россией и США в Абу-Даби уже стартовали.

Эти переговоры станут первыми прямыми трехсторонними мирными переговорами с начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что пока неизвестно, находятся ли россияне и украинцы в одной комнате.

Что говорят в Офисе президента

В то же время советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин пояснил, что официального времени начала переговоров нет.

Он отметил, что часть команд уже находится на месте и, возможно, проводит неформальные обсуждения, но это не означает старта официальной встречи. Литвин заметил, что партнеры сейчас часто работают в формате "во время обеда" или ожидания.

"Поэтому часть вопросов уже могут обсуждать. Это разговоры с участием неформальных людей, поэтому это нельзя оценивать традиционно как обычную политическую встречу, которая бывает в каких-то четких рамках", - отметил Литвин.

Как писал Главред, в ночь на 23 января в Кремле сообщили об окончании переговоров российского лидера Владимира Путина и спецпредставителя американского президента Стивена Виткоффа. Встреча длилась более трех с половиной часов.

Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев заявил, что американская и российская стороны якобы определили параметры будущих встреч, которые должны состояться в Абу-Даби. По его словам, урегулирование войны в Украине якобы происходит "по российскому сценарию", а не по украинскому или европейскому.

Помощник главы РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины состоится в Абу-Даби 23 января.

22 января в Давосе состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Зеленского.

"Он (Зеленский, – ред.) сказал, что хотел бы заключить соглашение. Все параметры известны. Это не так, будто мы обсуждаем что-то новое – эти вопросы обсуждают уже шесть-семь месяцев. Он приехал и сказал, что хочет договориться", – отметил Трамп.

В свою очередь, Зеленский рассказал, что встреча с Трампом была позитивной. По его словам, главными вопросами были укрепление противовоздушной обороны Украины и договор о гарантиях безопасности.

