Мирные переговоры в Абу-Даби: в Axios назвали основную тему встречи Украины, РФ и США

Путин пока не отверг предложения полностью, оставив пространство для дальнейших переговоров.

Территории — ключевой камень преткновения переговоров в Абу-Даби / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремял

Главное:

В Абу-Даби пройдут трехсторонние переговоры Украины, США и России

Ключевая тема — контроль и статус территорий на востоке Украины

США почти согласовали мирный план с Киевом, но Кремль пока не дал согласия

Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби сосредоточатся на ключевом вопросе — контроле над территориями на востоке Украины. От того, насколько стороны смогут найти компромисс, будет зависеть дальнейший ход мирного процесса.

Как сообщает издание Axios, накануне нового этапа переговоров в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с представителями президента США Дональда Трампа. В Москву прибыли специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф, старший советник Трампа Джаред Кушнер и представитель администрации Джош Грюнбаум. Основной темой стало американское видение прекращения войны в Украине.

По данным источника, США уже практически согласовали мирный план с Киевом, но убедить Кремль поддержать его пока не удалось. Российский диктатор Путин не отверг предложения окончательно, оставив пространство для дальнейших консультаций.

Что будут обсуждать в Абу-Даби

На переговорах в Абу-Даби ключевым станет именно вопрос территорий, в частности статус восточных областей Украины.

В Кремле заявили, что без уступок Киева по Донбассу перспектив долгосрочного урегулирования нет.

После встречи в Москве советник Путина Юрий Ушаков отметил, что американские посланники подробно проинформировали президента РФ о ходе переговоров с Киевом. По его словам, разговор был конструктивным и откровенным, касался также других международных вопросов.

Из Москвы Уиткофф и Кушнер отправились в Абу-Даби, где присоединятся к трехсторонней встрече. К американской делегации присоединится также министр армии США Дэн Дрисколл.

Кто такой Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 23 января в Кремле сообщили об окончании переговоров российского лидера Владимира Путина и спецпредставителя американского президента Стивена Уиткоффа. Встреча длилась более 3 с половиной часов.

Вице-спикер Совета федерации России Константин Косачев заявил, что американская и российская стороны якобы определили параметры будущих встреч, которые должны состояться в Абу-Даби. По его словам, урегулирование войны в Украине якобы происходит "по российскому сценарию", а не по украинскому или европейскому.

Помощник главы РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины состоится в Абу-Даби 23 января.

22 января в Давосе состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Зеленского.

"Он (Зеленский, – ред.) сказал, что хотел бы заключить соглашение. Все параметры известны. Это не так, как будто мы обсуждаем что-то новое – эти вопросы обсуждают уже шесть-семь месяцев. Он приехал и сказал, что хочет договориться", – отметил Трамп.

В свою очередь, Зеленский рассказал, что встреча с Трампом была положительной. По его словам, главными вопросами были укрепление противовоздушной обороны Украины и договор о гарантиях безопасности.

Когда закончится война - прогноз Буданова

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил в Давосе, что сегодня мы проходим через самую кровавую войну после 1945 года.

"Надеюсь, что мы все же на пути к кардинальному решению. Мы движемся вперед, и хотя было бы неправдой обещать, что мир наступит уже завтра, усилия для этого прилагаются огромные. Если нужно четко очертить ситуацию, в которой мы находимся сейчас, я бы использовал термин "сдержанный оптимизм"", - сказал он.

По его словам, быстрого завершения войны ожидать не стоит.

Что заставит Кремль изменить курс в войне: мнение эксперта

Политтехнолог Аббас Галлямов в комментарии 24 Каналу отметил, что ресурсы России понемногу исчерпываются. По его словам, Кремль начал засекречивать от населения данные, которые ранее были открытыми. Это, вероятно, связано с протестами в Иране, вспыхнувшими из-за ухудшения уровня жизни граждан.

"В России сейчас серьезные экономические проблемы, в частности инфляция и рост цен. Это очень беспокоит Кремль и свидетельствует о сложном положении", – подчеркнул Галлямов.

"Если Дональд Трамп продолжит давление, то в какой-то момент Путину будет некуда деваться и ему придется завершить войну", - добавил он.

Другие новости:

О персоне: Аббас Галлямов Аббас Радикович Галлямов – российский политолог, политтехнолог и публицист. В 2008-2010 годах – спичрайтер премьер-министра России Владимира Путина. Позже, в 2010-2014 годах, был заместителем руководителя администрации президента Республики Башкортостан. Кандидат политических наук.

