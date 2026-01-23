"Жду от Трампа дату и место": Зеленский готов подписать важный договор

Украина полностью готова к подписанию исторического документа.

Зеленский сообщил, насколько успешным был разговор с президентом США

Что сказал Зеленский:

Основной документ о гарантиях безопасности готов

То, когда будет подписано соглашение, зависит от Трампа

Украина ожидает положительных результатов после разговора об усилении ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что встреча с американским лидером Дональдом Трампом была положительной. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами, передает издание Новини.LIVE.

Главными вопросами встречи двух лидеров были укрепление противовоздушной обороны Украины и договор о гарантиях безопасности.

"Прежде всего, если честно, поднимал вопрос противовоздушной обороны. И я думаю, что США вернется с положительным результатом. Когда результат будет в Украине, тогда я обязательно об этом скажу. Второе – это наши гарантии безопасности, они действительно готовы. И договор готов для подписания", – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что на основе этих гарантий появятся и другие дополнительные документы, но главная договоренность уже есть. Теперь Зеленский ждет шагов со стороны США.

"Теперь я жду от президента Трампа дату и место. Это up to him (должен решить он – Главред). Мы готовы подписывать такой важный для нас исторический документ", - сказал глава государства.

Какие вопросы будут обсуждать во время переговоров в Абу-Даби

Зеленский также прокомментировал нынешние трехсторонние переговоры в Абу-Даби. По его словам, делегации Украины, США и России будут обсуждать территориальный вопрос, прежде всего относительно Донбасса, ведь он ключевой.

Зеленский также отметил, что Украина уведомит европейских партнеров о результатах переговоров с россиянами.

Чего ждет Украина от пакета восстановления

Глава государства заявил, что условия пакета обновления должны быть прозрачными, ведь на этом фундаменте будет отстраивать Украину.

"Это очень важно. Наша команда и следующая команда должны понимать, откуда будут идти деньги и на что Украина реально может рассчитывать", – отметил Зеленский.

Как оценивает эффективность предоставления гарантий безопасности Украине эксперт

Главред писал, что по словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, пункты предложенных гарантий безопасности не будут работать. Они являются не более чем элементом политической игры.

Никакие гарантии безопасности от других стран и других армий никогда себя не оправдывали. Единственная армия, которая может защитить ту или иную страну во время вторжения – это собственная армия этой страны. Основную гарантию безопасности Украины могут обеспечить только Силы обороны Украины.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам Зеленского, первым этапом гарантий безопасности должен стать запуск международной мониторинговой миссии, которая будет работать одновременно с прекращением огня.

Ранее Дональд Трамп заявил, что готов взять на себя обязательства по участию США в будущей обороне Украины, но лишь из-за уверенности в том, что Россия не предпримет еще одну попытку вторжения.

Накануне сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что западные союзники смогут предоставить гарантии безопасности Украине, но только после того, как на это согласится страна-агрессорка Россия.

