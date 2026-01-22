Зеленский раскрыл, сколько дронов и баллистики РФ производит каждый день

Также враг активно производит баллистические ракеты.

Зеленский раскрыл, сколько дронов и баллистических ракет РФ производит каждый день / Коллаж: Главред

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия производит около 500 ударных беспилотников и "десятки" баллистических ракет каждый день.

Об этом Зеленский сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он отметил, что несмотря на то, что Украина производит около тысячи дронов-перехватчиков, имеющихся мощностей до сих пор недостаточно, чтобы противостоять воздушным атакам армии РФ.

"В Украине есть системы защиты. Мы реально создали, я думаю, замечательные идеи с дронами-перехватчиками. Мы их используем. Мы реально производим около 1000 перехватчиков в день. Но этого недостаточно. Этого до сих пор недостаточно", - сказал президент.

Всемирный экономический форум в Давосе - основные заявления по Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, 22 января в рамках Всемирного экономического форума в Давосе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Также 22 января в Давосе прошло заседание, посвященное инициативе по созданию "Совета мира", инициированной президентом США.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф во время дискуссий на форуме подтвердил, что Украина в перспективе получит полноправное членство в Европейском Союзе. Он подчеркнул, что сомнений в этом нет, однако отметил, что сам процесс вступления будет длительным и вряд ли завершится в ближайшие несколько лет.

Читайте также:

Что известно о форуме в Давосе Всемирный экономический форум (World Economic Forum, WEF) — это ежегодная международная встреча, которая проходит в январе в швейцарском курортном городке Давос. Мероприятие собирает ведущих мировых лидеров в политике, бизнесе, науке, технологиях и общественных организациях для обсуждения глобальных вызовов и формирования стратегий для их решения.

