Зеленский провел переговоры с Трампом в Давосе - первые результаты встречи

- Украинская и американская стороны положительно оценили результаты переговоров
- Трамп подчеркнул, что война России против Украины должна закончиться
Сегодня, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Стороны обсудили войну России против Украины и пункты плана, которые должны остановить агрессию Москвы.
По данным СМИ, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что в конце переговоров президенты Украины и США немного пообщались тет-а-тет.
Кроме того, советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в комментарии положительно оценил результаты встречи Трампа и Зеленского.
"Встреча хорошая", - сказал он.
В свою очередь президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами после встречи с Владимиром Зеленским, положительно оценил переговоры с украинским лидером.
Он появился перед камерами сразу после завершения разговора и заявил, что диалог прошел успешно. Отвечая на вопрос о возможности достижения договоренностей уже в этот день, Трамп отметил, что все будет зависеть от дальнейшего развития событий.
"Мы надеемся, что это положит конец гибели многих людей. В прошлом месяце погибло 30 000 человек. 30 тысяч, в основном солдат. И это действительно война, которая должна закончиться. Завтра мы встретимся с Россией, и мы встретимся с президентом Путиным. У меня была очень хорошая встреча с президентом Зеленским, все хотят, чтобы война закончилась", — цитирует слова Трампа Sky News.
Впоследствии президент Зеленский отметил, что встреча с Трампом была содержательной и продуктивной.
"Обсудили работу команд, и фактически каждый день – встречи или общение. Документы еще более подготовлены. Говорили сегодня и о ПВО для Украины – предыдущая встреча с президентом Трампом помогла защите неба. И надеюсь, что на этот раз тоже усилимся. Поблагодарил за предыдущий пакет ракет для ПВО, попросил о дополнительном. Защита жизней, наша стойкость, совместная дипломатическая работа. Спасибо!", - резюмирует он.
Как писал Главред, Трамп нацелен на скорейшее прекращение войны в Украине, а решающие шаги в рамках переговоров могут произойти уже в течение ближайших недель. Об этом сообщил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.
Он подчеркнул, что Украине следует готовиться к дальнейшему усилению переговорной активности, поскольку Трамп намерен последовательно продвигать этот процесс и не планирует от него отказываться.
"Не исключаю, что активная фаза может продлиться до конца января, но скорее всего — до весны. Очевидно, что к этой встрече он стремится иметь четкий результат и возможность сказать: "Я сделал шаги один, два, три. Теперь давайте прекратим эту авантюру и вернемся к мирному сосуществованию. Пока я президент - большой войны не будет", - добавил эксперт.
Напомним, как ранее сообщал Главред, секретарь СНБО Рустем Умеров отметил, что украинская делегация в Давосе провела ряд переговоров с представителями американской инвесткомпании BlackRock, главами правительств Норвегии и Катара, а также с американскими переговорщиками.
После завершения войны Украина может получить беспошлинную зону свободной торговли с США, что станет важным фактором восстановления государства . Об этом во время Украинского завтрака в Давосе заявил спецпредставитель США Стив Виткофф.
Бывший специальный представитель президента США Кит Келлог высказал мнение, что если Украина сможет выдержать нынешнюю зиму, стратегическое преимущество в войне будет на ее стороне.
