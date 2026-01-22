Зеленский провел переговоры с Трампом в Давосе - первые результаты встречи

Трамп по итогам встречи с Зеленским заявил, что война России против Украины должна закончиться, и анонсировал новые переговоры с Путиным в Москве.

Переговоры Зеленского и Трампа в Давосе - о чем удалось договориться / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Украинская и американская стороны положительно оценили результаты переговоров

Трамп подчеркнул, что война России против Украины должна закончиться

Сегодня, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Стороны обсудили войну России против Украины и пункты плана, которые должны остановить агрессию Москвы.

По данным СМИ, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что в конце переговоров президенты Украины и США немного пообщались тет-а-тет.

Кроме того, советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в комментарии положительно оценил результаты встречи Трампа и Зеленского.

"Встреча хорошая", - сказал он.

В свою очередь президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами после встречи с Владимиром Зеленским, положительно оценил переговоры с украинским лидером.

Он появился перед камерами сразу после завершения разговора и заявил, что диалог прошел успешно. Отвечая на вопрос о возможности достижения договоренностей уже в этот день, Трамп отметил, что все будет зависеть от дальнейшего развития событий.

"Мы надеемся, что это положит конец гибели многих людей. В прошлом месяце погибло 30 000 человек. 30 тысяч, в основном солдат. И это действительно война, которая должна закончиться. Завтра мы встретимся с Россией, и мы встретимся с президентом Путиным. У меня была очень хорошая встреча с президентом Зеленским, все хотят, чтобы война закончилась", — цитирует слова Трампа Sky News.

Впоследствии президент Зеленский отметил, что встреча с Трампом была содержательной и продуктивной.

"Обсудили работу команд, и фактически каждый день – встречи или общение. Документы еще более подготовлены. Говорили сегодня и о ПВО для Украины – предыдущая встреча с президентом Трампом помогла защите неба. И надеюсь, что на этот раз тоже усилимся. Поблагодарил за предыдущий пакет ракет для ПВО, попросил о дополнительном. Защита жизней, наша стойкость, совместная дипломатическая работа. Спасибо!", - резюмирует он.

Когда может закончиться война РФ против Украины – мнение эксперта

Как писал Главред, Трамп нацелен на скорейшее прекращение войны в Украине, а решающие шаги в рамках переговоров могут произойти уже в течение ближайших недель. Об этом сообщил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

Он подчеркнул, что Украине следует готовиться к дальнейшему усилению переговорной активности, поскольку Трамп намерен последовательно продвигать этот процесс и не планирует от него отказываться.

"Не исключаю, что активная фаза может продлиться до конца января, но скорее всего — до весны. Очевидно, что к этой встрече он стремится иметь четкий результат и возможность сказать: "Я сделал шаги один, два, три. Теперь давайте прекратим эту авантюру и вернемся к мирному сосуществованию. Пока я президент - большой войны не будет", - добавил эксперт.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, секретарь СНБО Рустем Умеров отметил, что украинская делегация в Давосе провела ряд переговоров с представителями американской инвесткомпании BlackRock, главами правительств Норвегии и Катара, а также с американскими переговорщиками.

После завершения войны Украина может получить беспошлинную зону свободной торговли с США, что станет важным фактором восстановления государства . Об этом во время Украинского завтрака в Давосе заявил спецпредставитель США Стив Виткофф.

Бывший специальный представитель президента США Кит Келлог высказал мнение, что если Украина сможет выдержать нынешнюю зиму, стратегическое преимущество в войне будет на ее стороне.

Об источнике: Sky News Sky News — британский 24-часовой новостной телеканал. Входит в группу каналов компании Sky, которая, в свою очередь, является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности, в гостиничных международных сетях). Аудиторию оценивают в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

