"Это изменит правила игры": в США заговорили о зоне свободной торговли с Украиной

Главное:
- Идея создания беспошлинной зоны обсуждалась с участием президента США
- Соглашение может "изменить правила игры" для украинской экономики
- Ожидается приток значительных промышленных инвестиций
- Компании смогут экспортировать товары в США без уплаты пошлин
После завершения войны Украина может получить зону свободной торговли без тарифов с Соединенными Штатами, что существенно будет способствовать восстановлению страны. Об этом во время выступления на Украинском завтраке в Давосе заявил спецпредставитель США Стив Уиткофф.
"Вчера вечером за ужином мы обсуждали восходящую траекторию развития украинской экономики и финансовой системы, рынков капитала, рабочих мест. Президент говорил о создании зоны свободной торговли с Украиной, которая, я думаю, изменит правила игры", - сказал Уиткофф.
Ожидается, что этот беспошлинный статус привлечет значительные промышленные инвестиции в Украину.
"Вы увидите, как промышленность массово переместится в этот регион. Представьте, что вы сможете превзойти конкурентов, потому что не платите пошлины и отправляете товары в Соединенные Штаты", - добавил спецпредставитель Трампа.
Он также подчеркнул, что украинцы действительно заслуживают завершения войны, и для этого сейчас прикладываются большие усилия.
Смотрите видео - Уиткофф сказал, что Украина может получить беспошлинный доступ на рынок США:
Всемирный экономический форум в Давосе 2026 - последние новости
Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Давос 22 января. По данным Axios, украинский лидер хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях Всемирного экономического форума перед тем, как спецпосланцы США Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву.
По данным Bloomberg, украинский президент уже летит в Давос для встречи с Трампом. В Офисе президента Украины также подтвердили журналистам, что Зеленский уже на пути в Давос.
Трамп уже выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где в своей речи коснулся войны России против Украины, контактов с Владимиром Путиным и анонсировал предстоящий разговор с Зеленским. Трамп заявил, что общается с Путиным, который якобы готов подписать мирное соглашение.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация в Давосе провела встречи с представителями американской инвесткомпании BlackRock, премьер-министрами Норвегии и Катара и переговорщиками США. Ключевые темы встреч — экономическое развитие, послевоенное восстановление и гарантии безопасности.
Другие новости:
- Зеленский в Давосе: РФ имеет 1,5 млн солдат, Европе нужно объединиться
- Посланник Путина приедет в Давос для переговоров по Украине – Reuters
- Гренландия отвлекает Европу от Украины: Politico узнал, что не так с форумом в Давосе
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред