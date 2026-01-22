"Это изменит правила игры": в США заговорили о зоне свободной торговли с Украиной

В Давосе Стив Уиткофф предрек возможный экономический прорыв Украины.

Украина может получить беспошлинный доступ на рынок США — Уиткофф

Главное:

Идея создания беспошлинной зоны обсуждалась с участием президента США

Соглашение может "изменить правила игры" для украинской экономики

Ожидается приток значительных промышленных инвестиций

Компании смогут экспортировать товары в США без уплаты пошлин

После завершения войны Украина может получить зону свободной торговли без тарифов с Соединенными Штатами, что существенно будет способствовать восстановлению страны. Об этом во время выступления на Украинском завтраке в Давосе заявил спецпредставитель США Стив Уиткофф.

"Вчера вечером за ужином мы обсуждали восходящую траекторию развития украинской экономики и финансовой системы, рынков капитала, рабочих мест. Президент говорил о создании зоны свободной торговли с Украиной, которая, я думаю, изменит правила игры", - сказал Уиткофф.

Ожидается, что этот беспошлинный статус привлечет значительные промышленные инвестиции в Украину.

"Вы увидите, как промышленность массово переместится в этот регион. Представьте, что вы сможете превзойти конкурентов, потому что не платите пошлины и отправляете товары в Соединенные Штаты", - добавил спецпредставитель Трампа.

Он также подчеркнул, что украинцы действительно заслуживают завершения войны, и для этого сейчас прикладываются большие усилия.

Всемирный экономический форум в Давосе 2026 - последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Давос 22 января. По данным Axios, украинский лидер хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях Всемирного экономического форума перед тем, как спецпосланцы США Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву.

По данным Bloomberg, украинский президент уже летит в Давос для встречи с Трампом. В Офисе президента Украины также подтвердили журналистам, что Зеленский уже на пути в Давос.

Трамп уже выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где в своей речи коснулся войны России против Украины, контактов с Владимиром Путиным и анонсировал предстоящий разговор с Зеленским. Трамп заявил, что общается с Путиным, который якобы готов подписать мирное соглашение.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация в Давосе провела встречи с представителями американской инвесткомпании BlackRock, премьер-министрами Норвегии и Катара и переговорщиками США. Ключевые темы встреч — экономическое развитие, послевоенное восстановление и гарантии безопасности.

