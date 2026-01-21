Зеленский встретится с Трампом в Давосе: СМИ узнали когда и зачем

Лидеры Украины и США будут обсуждать важнейшие вопросы.

Главное:

Зеленский может встретиться с Трампом в Давосе

Встреча лидеров якобы запланирована перед визитом американцев в Москву

Лидеры Украины и США настроены обсуждать мирный план Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Давос уже завтра, 22 января. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Украинский лидер хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях Всемирного экономического форума перед тем, как спецпосланцы США Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву.

Как и встреча Зеленского с Трампом, так и переговоры Виткоффа и Кушнера с кремлевским диктатором Владимиром Путиным будут сосредоточены на мирном плане США для Украины.

Журналист Axios Барак Равид в соцсети X также отметил, что встреча между двумя президентами запланирована примерно на 12:00. В то же время в ответ на запрос РБК-Украина о возможной встрече Зеленского и Трампа советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин лишь отметил, что "сейчас президент в Киеве".

Трамп настроен на скорейшее завершение войны в Украине - мнение эксперта

Главред писал, что по словам руководителя Центра общественной аналитики "Башня" и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерия Клочко, президент США настроен на максимально быстрое завершение войны в Украине.

Ключевые события в переговорном процессе могут произойти уже в ближайшие недели. В то же время, по его словам, право на намерения, подписанное в Париже, носит скорее символический характер и не содержит никаких конкретных обязательств. Речь идет только о возможности размещения британских и французских войск, но без четких решений или подписанных документов.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что общается с президентом Путиным, который якобы готов подписать соглашение.

Ранее спецпредставитель Стив Виткофф также сказал, что российский диктатор якобы выразил желание заключить мирное соглашение с Украиной. Он считает это большим прогрессом в переговорах.

Накануне глава ОП Кирилл Буданов заявил, что мир для Украины остается сложной и не быстрой целью, однако определенный прогресс в этом направлении уже ощутим

Об источнике: Axios Axios — американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехейм, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей - короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

