Зеленский встретится с Трампом в Давосе: СМИ узнали когда и зачем

Главное:
- Зеленский может встретиться с Трампом в Давосе
- Встреча лидеров якобы запланирована перед визитом американцев в Москву
- Лидеры Украины и США настроены обсуждать мирный план Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Давос уже завтра, 22 января. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
Украинский лидер хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях Всемирного экономического форума перед тем, как спецпосланцы США Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву.
Как и встреча Зеленского с Трампом, так и переговоры Виткоффа и Кушнера с кремлевским диктатором Владимиром Путиным будут сосредоточены на мирном плане США для Украины.
Журналист Axios Барак Равид в соцсети X также отметил, что встреча между двумя президентами запланирована примерно на 12:00. В то же время в ответ на запрос РБК-Украина о возможной встрече Зеленского и Трампа советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин лишь отметил, что "сейчас президент в Киеве".
Трамп настроен на скорейшее завершение войны в Украине - мнение эксперта
Главред писал, что по словам руководителя Центра общественной аналитики "Башня" и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерия Клочко, президент США настроен на максимально быстрое завершение войны в Украине.
Ключевые события в переговорном процессе могут произойти уже в ближайшие недели. В то же время, по его словам, право на намерения, подписанное в Париже, носит скорее символический характер и не содержит никаких конкретных обязательств. Речь идет только о возможности размещения британских и французских войск, но без четких решений или подписанных документов.
Мирные переговоры - последние новости
Напомним, Главред писал, что президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что общается с президентом Путиным, который якобы готов подписать соглашение.
Ранее спецпредставитель Стив Виткофф также сказал, что российский диктатор якобы выразил желание заключить мирное соглашение с Украиной. Он считает это большим прогрессом в переговорах.
Накануне глава ОП Кирилл Буданов заявил, что мир для Украины остается сложной и не быстрой целью, однако определенный прогресс в этом направлении уже ощутим
Об источнике: Axios
Axios — американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехейм, Майк Аллен и Рой Шварц.
Большинство статей - короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.
