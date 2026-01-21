Только в одном городе 4000 домов без тепла: Зеленский - о сложной ситуации в энергетике

Российские оккупанты атаковали энергообъекты, в результате чего в столице и других регионах серьезные перебои со светом и теплоснабжением.

Зеленский рассказал о ситуации в энергосистеме / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

О чем говорит Зеленский:

Зеленский провел специальный энергетический селектор

В Украине сложная ситуация после обстрела

В Киеве 4000 домов остаются без тепла

Российские оккупанты атаковали объекты энергетики Украины. В результате этого во многих регионах сложилась очень сложная ситуация. Больше всего страдают люди в Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской областях и Киеве. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он провел специальный энергетический селектор. Ремонтные бригады, энергетики, коммунальщики и ГСЧС делают все возможное, чтобы устранить последствия обстрелов и вернуть людям свет и тепло.

Сейчас в Киеве без тепла остаются 4000 домов, а без света - почти 60% столицы.

"По отчетам городских властей, привлеченных сил достаточно, но нужно время. Не согласен с этой оценкой - нужны дополнительные меры, дополнительное привлечение ресурсов. МВД доложило о развертывании и использовании пунктов поддержки и обогрева, о подготовке горячего питания для людей. Важно, что поддерживается работа базовых станций и мобильной связи. Отдельно говорили с правительственными чиновниками и Укрэнерго о том, что необходимо для ускорения ремонта сетей и подстанций", - отметил президент.

Украина планирует привлечь и подготовить дополнительные силы для сбивания "Шахедов" в Запорожской области.

К тому же правительство проверит информацию о бронировании работников энергокомпаний и коммунальных предприятий, которые задействованы для ликвидации последствий ударов.

"Для таких компаний уже есть решение о бронировании 100% персонала. Дефицит эффективного реагирования на местах не должен списываться на нехватку кадров – города имеют ресурс для привлечения людей на работу", – подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что необходимы шаги, чтобы помочь людям и позволить стабилизировать ситуацию. Ожидаются встречи и переговоры с партнерами, которые смогут оказать дополнительную поддержку в виде ракет для ПВО, оборудования для энергетики.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

В Киеве установят мини-котельные - мнение эксперта

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко рассказал, что передвижные мини-котельные изначально предназначались для объектов социального и гуманитарного назначения - больниц, школ, детских садов. Однако подключение даже таких зданий требует сложных технических работ.

Он пояснил, что нужно сделать выход из здания, установить трубу и заглушку, подготовить объект по проекту с соблюдением всех технических требований, в частности по высоте подключения. По словам Сергиенко, после подготовки котельная может подключиться к системе отопления примерно за 15 минут. Но для жилых домов подключение передвижных мини-котельных возможно только при условии выполнения всех технических процедур заранее.

"Если в здании нет подготовленного выхода, нет технических условий, то его физически невозможно подключить, как бы этого ни хотели", - подчеркнул эксперт.

Ситуация со светом и теплом в Киеве - новости по теме

Напомним, энергетический эксперт Геннадий Рябцев считает, что режим чрезвычайной ситуации в энергетической сфере сохранится до стабилизации энергообеспечения. Он предположил, что отменить его можно только после окончания отопительного периода.

Также в Киеве коммунальные службы устраняют последствия российских атак, ситуация улучшится после изменения погоды. ДТЭК ликвидирует аварии на поврежденных линиях, но тепло- и холодное водоснабжение остаются проблемными. Без тепла сейчас 4 000 многоэтажек из 5 635, в более чем 1 600 домах тепло уже подали.

Как сообщал Главред, из-за переутомления в столице умерли два слесаря аварийных бригад, многие рабочие имеют обморожения и психологическое истощение. Бригад не хватает, поэтому люди работают по 2-3 суток без перерыва.

