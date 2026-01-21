Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Только в одном городе 4000 домов без тепла: Зеленский - о сложной ситуации в энергетике

Ангелина Подвысоцкая
21 января 2026, 15:56
89
Российские оккупанты атаковали энергообъекты, в результате чего в столице и других регионах серьезные перебои со светом и теплоснабжением.
энергетика, Зеленский
Зеленский рассказал о ситуации в энергосистеме / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

О чем говорит Зеленский:

  • Зеленский провел специальный энергетический селектор
  • В Украине сложная ситуация после обстрела
  • В Киеве 4000 домов остаются без тепла

Российские оккупанты атаковали объекты энергетики Украины. В результате этого во многих регионах сложилась очень сложная ситуация. Больше всего страдают люди в Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской областях и Киеве. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он провел специальный энергетический селектор. Ремонтные бригады, энергетики, коммунальщики и ГСЧС делают все возможное, чтобы устранить последствия обстрелов и вернуть людям свет и тепло.

видео дня

Сейчас в Киеве без тепла остаются 4000 домов, а без света - почти 60% столицы.

"По отчетам городских властей, привлеченных сил достаточно, но нужно время. Не согласен с этой оценкой - нужны дополнительные меры, дополнительное привлечение ресурсов. МВД доложило о развертывании и использовании пунктов поддержки и обогрева, о подготовке горячего питания для людей. Важно, что поддерживается работа базовых станций и мобильной связи. Отдельно говорили с правительственными чиновниками и Укрэнерго о том, что необходимо для ускорения ремонта сетей и подстанций", - отметил президент.

Украина планирует привлечь и подготовить дополнительные силы для сбивания "Шахедов" в Запорожской области.

К тому же правительство проверит информацию о бронировании работников энергокомпаний и коммунальных предприятий, которые задействованы для ликвидации последствий ударов.

"Для таких компаний уже есть решение о бронировании 100% персонала. Дефицит эффективного реагирования на местах не должен списываться на нехватку кадров – города имеют ресурс для привлечения людей на работу", – подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что необходимы шаги, чтобы помочь людям и позволить стабилизировать ситуацию. Ожидаются встречи и переговоры с партнерами, которые смогут оказать дополнительную поддержку в виде ракет для ПВО, оборудования для энергетики.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

В Киеве установят мини-котельные - мнение эксперта

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко рассказал, что передвижные мини-котельные изначально предназначались для объектов социального и гуманитарного назначения - больниц, школ, детских садов. Однако подключение даже таких зданий требует сложных технических работ.

Он пояснил, что нужно сделать выход из здания, установить трубу и заглушку, подготовить объект по проекту с соблюдением всех технических требований, в частности по высоте подключения. По словам Сергиенко, после подготовки котельная может подключиться к системе отопления примерно за 15 минут. Но для жилых домов подключение передвижных мини-котельных возможно только при условии выполнения всех технических процедур заранее.

"Если в здании нет подготовленного выхода, нет технических условий, то его физически невозможно подключить, как бы этого ни хотели", - подчеркнул эксперт.

Ситуация со светом и теплом в Киеве - новости по теме

Напомним, энергетический эксперт Геннадий Рябцев считает, что режим чрезвычайной ситуации в энергетической сфере сохранится до стабилизации энергообеспечения. Он предположил, что отменить его можно только после окончания отопительного периода.

Также в Киеве коммунальные службы устраняют последствия российских атак, ситуация улучшится после изменения погоды. ДТЭК ликвидирует аварии на поврежденных линиях, но тепло- и холодное водоснабжение остаются проблемными. Без тепла сейчас 4 000 многоэтажек из 5 635, в более чем 1 600 домах тепло уже подали.

Как сообщал Главред, из-за переутомления в столице умерли два слесаря аварийных бригад, многие рабочие имеют обморожения и психологическое истощение. Бригад не хватает, поэтому люди работают по 2-3 суток без перерыва.

Читайте также:

О персоне: Александр Сергиенко

Сергиенко Александр Иванович— (родился 19 октября 1947 г. с. Раздольное, Россия) - украинский политик. Бывший 1-й заместитель председателя Трудовой партии Украины (с 05.2000); сопредседатель Народно-патриотического объединения "За Украину" (с 07.2001), пишет Википедия.

Учился в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", на факультете радиоэлектроники (1966-1973), по специальности инженер электронной техники; доктор философии по вопросам права.

Кандидат физико-математических наук, юрист, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский вторжение России атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар и евро синхронно подешевели после взлета: курс валют на 22 января

Доллар и евро синхронно подешевели после взлета: курс валют на 22 января

17:01Экономика
Трамп выступил на форуме в Давосе и сделал заявление об Украине и Путине - что сказал

Трамп выступил на форуме в Давосе и сделал заявление об Украине и Путине - что сказал

16:41Война
Только в одном городе 4000 домов без тепла: Зеленский - о сложной ситуации в энергетике

Только в одном городе 4000 домов без тепла: Зеленский - о сложной ситуации в энергетике

15:56Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

Почти весь день без света: свежие графики для Днепра и области на 21 января

Почти весь день без света: свежие графики для Днепра и области на 21 января

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 января (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 января (обновляется)

Света не будет до семи часов: графики отключений на Львовщине на 21 января

Света не будет до семи часов: графики отключений на Львовщине на 21 января

Дом станет тёплым за минуты: простой приём с радиатором даёт неожиданный эффект

Дом станет тёплым за минуты: простой приём с радиатором даёт неожиданный эффект

Последние новости

17:01

Доллар и евро синхронно подешевели после взлета: курс валют на 22 января

16:58

Елена Тополя ответила на слухи об изменах в браке: "До всех дойдем"

16:41

Трамп выступил на форуме в Давосе и сделал заявление об Украине и Путине - что сказал

16:30

Почти все допускают три ошибки: как ускорить зарядку телефона

16:27

Мороз начнет постепенно спадать: на Тернопольщину надвигается потепление

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:21

Серьезный удар по логистике врага: партизаны устроили мощную диверсию в РФ

16:12

Алла Пугачева готовит грандиозное возвращение — детали

16:06

"Съедят": жена Решетника рассказала, что пугает ее больше, чем отсутствие света

15:57

В Житомире появятся необычные троллейбусы: чем они уникальны (фото)

Реклама
15:56

Только в одном городе 4000 домов без тепла: Зеленский - о сложной ситуации в энергетике

15:54

Почти 70 лет жило с "неправильным" названием - что это за город Украины

15:44

Виктория Бэкхем отвернулась от сына и заплаканной невестки: в сети всплыло видеоВидео

15:41

Экс-глава "Укрэнерго" погиб прямо на подстанции - СМИ назвали причину смерти

15:40

Чтобы избежать штрафа: водителей призвали проверить омыватель в авто

15:28

"Сдержанный оптимизм": Буданов сделал новое заявление о сроках окончания войны

15:08

"Нас тут бомбят": Притула позвонил Молочному после начала вторжения РФ

15:02

"Для меня это принципиально": украинская певица рассказала, как ее звали петь в РФВидео

14:44

Код Вселенной в дате рождения: какие люди наделены особым даром

14:35

В Киеве во время работ умер слесарь: Кличко рассказал, что на самом деле произошло

14:33

Вышла тайно замуж и прячет детей: куда делась бывшая жена Цекало

Реклама
14:26

Хищение миллионов по "зеленому" тарифу: экс-чиновник ОП среди подозреваемых в схеме

14:10

Гороскоп Таро на завтра 22 января: Овнам - начать разговор, Львам - близость

13:52

Колючие, но теплые: раскрыт секрет старых советских шерстяных одеял

13:37

"Не будет легко": известный украинский писатель мобилизуется в ВСУ

13:35

Морозный антициклон отступает из Украины: названа дата ощутимого потепления

13:30

Путин хочет заключить мирное соглашение с Украиной - Уиткофф

13:27

Когда в Киеве вернутся отключения света по графику: в Минэнерго спрогнозировали

13:23

"Спросите у дочери, которая в Москве": Ольга Сумская попала в громкий скандал

12:35

"Мне страшно": Елена Тополя впервые после задержания обидчика высказалась о сливе видео

12:29

"Теперь официально": Яна Глущенко решилась на изменения после развода

12:28

Киевляне бегут из столицы из-за холода и темноты: Кличко назвал цифру за январь

12:18

По 20 часов в темноте и неделями без тепла: эксперт спрогнозировал ситуацию в Киеве

11:47

Повреждена инфраструктура, горели дома: РФ била дронами по Одесчине - деталиФото

11:41

Гололед и мороз: какая погода будет сегодня в Харькове

11:27

"Забирали на операцию": Женя Кот появился с забинтованной головойВидео

11:17

Самая сильная магнитная буря внезапно накрыла страну: когда она закончится

11:10

Наконец-то повезет: какие знаки зодиака выйдут из кризиса в 2026 году

10:57

Гороскоп на завтра 22 января: Ракам - недоразумения, Львам - прибыль

10:55

Работают по трое суток: в Киеве умерли два слесаря аварийных бригад - нардеп

10:39

"Умирает" медленно: главные сигналы, что ваш телефон скоро сломается

Реклама
10:28

"Проходите комиссию": звезда "Скаженого весілля" рассказал, почему не мобилизовался в ВСУ

10:27

Китайский гороскоп на завтра 22 января: Быкам - стресс, Кроликов настигнет прошлое

10:16

"До чего вы докатились": беглец Потап "проехался" по украинцам из-за Тины КарольВидео

10:12

Холодный антициклон над Одессой: чего ждать от погоды в ближайшие дни и когда потеплеет

09:32

Почему 22 января нельзя бездельничать и далеко уезжать: какой церковный праздник

09:24

Россия ударила баллистикой по Кривому Рогу: что известно о последствиях

08:51

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 января (обновляется)

08:36

В Украине ввели аварийные отключения света - где графики не действуют

08:27

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:25

У Путина паранойя после операции "Паутина"мнение

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять