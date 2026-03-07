В Украине может возникнуть дефицит бензина: нардеп озвучил сроки

Нардеп говорит, что Украине нужно искать возможности для формирования стратегического резерва нефтепродуктов.

В Украине возможен дефицит бензина / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления нардепа:

Добыча нефти на Ближнем Востоке может сократиться

Это приведет к сокращению производства топлива

Дефицит бензина в Украине может возникнуть уже в апреле

Из-за вероятного блокирования Ираном ключевой нефтегазовой транзитной артерии, проходящей через Ормузский пролив, добычу нефти на Ближнем Востоке придется сократить. Из-за этого будет сокращено производство топлива, что приведет к его реальному дефициту. Об этом заявил народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Со ссылкой на аналитиков ведущего американского банка JPMorgan Chase & Co он отметил, что после блокирования Ормузского пролива добыча нефти на Ближнем Востоке продлится не более 25 дней, после чего ее придется сократить.

"По мнению экспертов украинского рынка топлива, ситуация с дефицитом горюче-смазочных материалов может возникнуть у нас в стране уже в апреле", - говорится в сообщении.

По его словам, сейчас нужно изучить возможности для формирования стратегического резерва нефтепродуктов в партнерских соседних странах.

"Такой резерв позволил бы избежать проблем с поставками топлива для Сил обороны, которые нуждаются в бесперебойных ежедневных поставках, а также для аграриев во время посевной", - добавил нардеп.

Кроме того, Гетманцев считает необходимыми консультации правительства с представителями компаний-поставщиков нефтепродуктов в Украину.

"Задача — предотвратить возникновение дефицита на внутреннем рынке. Провести предварительные переговоры с нашими международными партнерами, чтобы зарезервировать необходимые объемы. Ни в коем случае нельзя игнорировать новые риски. Они очень серьезные", — подытожил он.

Что в дальнейшем будет влиять на стоимость топлива

Руководитель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин заявлял, что повышение цен на топливо вызвано боевыми действиями на Ближнем Востоке, и от их интенсивности будет зависеть дальнейшая динамика цен.

"Рост цен — это проблема не только Украины, но и всего мира. И важно, что в США также ощутимо подорожание, а накануне выборов для Трампа это политически чувствительный вопрос. Поэтому, очевидно, будут определенные ответные шаги", — отметил он.

Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Цены на бензин - последние новости

Как сообщал Главред, директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн говорил, что цены на топливо в Украине продолжат расти, особенно на дизель.

Дмитрий Леушкин также заявлял, что стоимость топлива вряд ли вернется к прежним ценам — 64-65 грн. По его словам, цены теоретически могут откатиться только до 70 грн.

Кроме того, при негативном сценарии цена на бензин в Украине может вырасти до рекордных 100 гривен за литр. Все будет зависеть от того, как быстро ситуация деэскалируется.

О персоне: Даниил Гетманцев Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.

