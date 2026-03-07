РФ продвинулась на Сумщине и захватила Сопычь: детали от DeepState

Войска РФ оккупировали Сопычь, а также продвинулись вблизи Поповки, Высокого, в Комаровке Сумской области.

ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр

РФ оккупировала населенный пункт на Сумщине

Враг продвинулся в Сумской области

Российские оккупационные войска захватили населенный пункт в Сумской области, а также продвинулись на других направлениях.

Об этом идет речь в сообщении OSINT-проект DeepState. При этом ресурс также публикует соответствующие карты.

Отмечается, что войска РФ оккупировали Сопычь, а также продвинулись вблизи Поповки, Высокого, в Комаровке Сумской области.

"Враг продвинулся вблизи Поповки, Высокого, в Комаровке и оккупировал Сопычь", – говорится в сообщении в Telegram DeepState.

/ DeepState

Подробности оккупации Сопича на Сумщине

Военные страны-агрессора России вывезли 19 жителей села Сопич Эсманской громады Сумской области. Ранее эти люди отказались покидать населённый пункт во время эвакуации.

О случившемся стало известно после того, как российские пропагандистские телеканалы показали интервью с жителями Сумской области.

Ситуация на Сумщине: новости по теме

Ранее сообщалось, что оккупанты РФ пересекли границу на Сумщине. Россияне прорвались через границу в Сумской области и зашли в населенный пункт Грабовское Краснопольской общины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за наступления российских войск украинские подразделения были вынуждены оставить некоторые позиции в районе Грабовского на Сумщине, где сейчас идут бои.

Как ранее сообщал Главред, вечером 20 декабря российские военные прорвали границу на еще одном участке Сумской области и вошли в населенный пункт Грабовское Краснопольской общины.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

