РФ продвинулась на Сумщине и захватила Сопычь: детали от DeepState

Российские оккупационные войска захватили населенный пункт в Сумской области, а также продвинулись на других направлениях.
Об этом идет речь в сообщении OSINT-проект DeepState. При этом ресурс также публикует соответствующие карты.
Отмечается, что войска РФ оккупировали Сопычь, а также продвинулись вблизи Поповки, Высокого, в Комаровке Сумской области.
"Враг продвинулся вблизи Поповки, Высокого, в Комаровке и оккупировал Сопычь", – говорится в сообщении в Telegram DeepState.
Подробности оккупации Сопича на Сумщине
Военные страны-агрессора России вывезли 19 жителей села Сопич Эсманской громады Сумской области. Ранее эти люди отказались покидать населённый пункт во время эвакуации.
О случившемся стало известно после того, как российские пропагандистские телеканалы показали интервью с жителями Сумской области.
Ранее сообщалось, что оккупанты РФ пересекли границу на Сумщине. Россияне прорвались через границу в Сумской области и зашли в населенный пункт Грабовское Краснопольской общины.
Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за наступления российских войск украинские подразделения были вынуждены оставить некоторые позиции в районе Грабовского на Сумщине, где сейчас идут бои.
Как ранее сообщал Главред, вечером 20 декабря российские военные прорвали границу на еще одном участке Сумской области и вошли в населенный пункт Грабовское Краснопольской общины.
