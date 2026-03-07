Без волос: российского певца Николаева невозможно узнать

Игоря Николаева раскритиковали пользователи за неузнаваемый вид.

https://glavred.info/starnews/bez-volos-rossiyskogo-pevca-nikolaeva-nevozmozhno-uznat-10746914.html Ссылка скопирована

Игорь Николаев / коллаж: Главред, фото: t.me, Игорь Николаев

Кратко:

Как выглядит Игорь Николаев

Что с ним не так

Российский певец Игорь Николаев, который молчит о террористическом нападении РФ на Украину, удивил своих российских поклонников неузнаваемым внешним видом.

Как пишут российские пропагандисты, на одном из свежих фото, Николаева не смогли узнать. Молчун появился в Санкт-Петербурге, где собрал свои традиционно длинные локоны и спрятал их под бейсболку. Он также надел солнечные очки, и закутался в пальто и шарф, чтобы его не смогли узнать.

видео дня

Игорь Николаев стал неузнаваемым / Фото 7Дней

Пользователи отметили в комментариях, что у Николаева уже сильно заметен возраст, а также, что его невозможно узнать.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, украинский певец Melovin, который недавно сообщил о разрыве помолвки с военным парамедиком Петром Злотей, попал в неприятный инцидент во время исполнения песни.

Также ранее российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, провел тренировку по сайклингу (занятие на велотренажере под музыку - ред.), где опозорился своим внешним видом.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Игорь Николаев Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред