Без волос: российского певца Николаева невозможно узнать

Кратко:
- Как выглядит Игорь Николаев
- Что с ним не так
Российский певец Игорь Николаев, который молчит о террористическом нападении РФ на Украину, удивил своих российских поклонников неузнаваемым внешним видом.
Как пишут российские пропагандисты, на одном из свежих фото, Николаева не смогли узнать. Молчун появился в Санкт-Петербурге, где собрал свои традиционно длинные локоны и спрятал их под бейсболку. Он также надел солнечные очки, и закутался в пальто и шарф, чтобы его не смогли узнать.
Пользователи отметили в комментариях, что у Николаева уже сильно заметен возраст, а также, что его невозможно узнать.
Отметим, как сообщал Главред, украинский певец Melovin, который недавно сообщил о разрыве помолвки с военным парамедиком Петром Злотей, попал в неприятный инцидент во время исполнения песни.
Также ранее российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, провел тренировку по сайклингу (занятие на велотренажере под музыку - ред.), где опозорился своим внешним видом.
О персоне: Игорь Николаев
Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).
С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.
