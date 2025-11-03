"Никак не уймется": что происходит с женой молчуна Игоря Николаева

Бывшая теща Игоря Николаева может делать пакости Юлии Проскуряковой.

Юлию Проскурякову часто критикуют / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлия Проскурякова

Вы узнаете:

Кто стоит за хейтом Юлии Проскуряковой

Как певица реагирует на негатив

Российская певица и жена композитора Игоря Николаева, который молчит о террористической войне в Украине, Юлия Проскурякова часто страдает от хейтерских атак.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, бывшая теща Николаева нанимает людей, которые пишут певице негативные комментарии.

Подруга Проскуряковой отметила, что артистка научилась не обращать внимание на критику, но бывшая теща ее мужа пытается испортить жизнь певице.

Как Проскурякова относится к негативу / фото: скрин t.me/Ego_svita/

"Критикуют Юлечку жалкие женщины, которых никто не любит. Они считают, что были бы лучшими женами, но ведь Игорь Юрьевич выбрал Юлю и любит ее. А еще его бывшая теща никак не уймется, нанимает людей, которые в соцсетях гадкие комментарии пишут. Но Юля – умная женщина, плевать на эту критику хотела", — сказала подруга Юлии.

Юлия Проскурякова / фото: instagram.com, Юлия Проскурякова

О персоне: Игорь Николаев Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

