Потеря стажа из-за электронных трудовых: появилось важное предупреждение

Алексей Тесля
16 декабря 2025, 00:21
Периоды работы до 2004 года подтверждаются бумажными документами, а сведения после этой даты уже содержатся в государственных реестрах.
Что известно о новых правилах для трудовых

  • Украинцам рекомендуется перевести данные из бумажных трудовых книжек в электронный формат
  • Отсутствие цифровой версии не аннулирует трудовой стаж

До 10 июня 2026 года украинцам рекомендуется перевести данные из бумажных трудовых книжек в электронный формат, напомнила кадровый инспектор Татьяна Дейко.

При этом в Пенсионном фонде подчеркивают: отсутствие цифровой версии не аннулирует трудовой стаж, пишет НП.

Отмечается, что периоды работы до 2004 года подтверждаются бумажными документами, а сведения после этой даты уже содержатся в государственных реестрах.

В то же время оцифровка помогает защитить стаж от возможных рисков — бумажные книжки могут быть утеряны или повреждены, тогда как электронные данные надежно хранятся и автоматически учитываются ПФУ.

В Пенсионном фонде выделяют три основные группы причин, по которым могут отказать в принятии документов. Чаще всего это ошибки при сканировании (некачественные изображения, обрезанные данные, копии не с оригинала, черно-белые файлы), нарушения в оформлении самой трудовой книжки (отсутствие титульной страницы, подписей или печатей), а также неточности в электронной заявке — даже мелкие расхождения в личных данных могут заблокировать обращение.

Подать документы на оцифровку можно дистанционно, в том числе из-за границы, загрузив сканы всех страниц с записями. Если же в трудовой книжке есть исправления или сомнительные сведения о работе до 2004 года, подтверждением стажа занимаются специальные комиссии при территориальных управлениях ПФУ. Для этого необходимо подать заявление, саму трудовую книжку и любые дополнительные документы, подтверждающие периоды работы.

Важные детали оцифровки трудовых

В Украине постепенно переходят на электронные трудовые книжки, отказываясь от бумажных. В течение переходного периода гражданам нужно перенести данные о стаже в цифровую систему для корректного учета пенсии. Сделать это необходимо до 10 июня 2026 года, иначе отдельные периоды работы могут не быть учтены, что скажется на размере или сроках назначения пенсии.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.

Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.

