Потеря стажа из-за электронных трудовых: появилось важное предупреждение

Периоды работы до 2004 года подтверждаются бумажными документами, а сведения после этой даты уже содержатся в государственных реестрах.

Украинцам рекомендуется перевести данные из бумажных трудовых книжек в электронный формат

Отсутствие цифровой версии не аннулирует трудовой стаж

До 10 июня 2026 года украинцам рекомендуется перевести данные из бумажных трудовых книжек в электронный формат, напомнила кадровый инспектор Татьяна Дейко.

При этом в Пенсионном фонде подчеркивают: отсутствие цифровой версии не аннулирует трудовой стаж, пишет НП.

В то же время оцифровка помогает защитить стаж от возможных рисков — бумажные книжки могут быть утеряны или повреждены, тогда как электронные данные надежно хранятся и автоматически учитываются ПФУ.

В Пенсионном фонде выделяют три основные группы причин, по которым могут отказать в принятии документов. Чаще всего это ошибки при сканировании (некачественные изображения, обрезанные данные, копии не с оригинала, черно-белые файлы), нарушения в оформлении самой трудовой книжки (отсутствие титульной страницы, подписей или печатей), а также неточности в электронной заявке — даже мелкие расхождения в личных данных могут заблокировать обращение.

Подать документы на оцифровку можно дистанционно, в том числе из-за границы, загрузив сканы всех страниц с записями. Если же в трудовой книжке есть исправления или сомнительные сведения о работе до 2004 года, подтверждением стажа занимаются специальные комиссии при территориальных управлениях ПФУ. Для этого необходимо подать заявление, саму трудовую книжку и любые дополнительные документы, подтверждающие периоды работы.

Важные детали оцифровки трудовых

В Украине постепенно переходят на электронные трудовые книжки, отказываясь от бумажных. В течение переходного периода гражданам нужно перенести данные о стаже в цифровую систему для корректного учета пенсии. Сделать это необходимо до 10 июня 2026 года, иначе отдельные периоды работы могут не быть учтены, что скажется на размере или сроках назначения пенсии.

