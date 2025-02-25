Звонки бесплатно без денег на счету: известный оператор ввел новую услугу

Это особенно удобно для тех, кто не пополняет баланс регулярно или может оказаться без возможности сделать это в нужный момент.

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Киевстар упрощает связь для абонентов / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Киевстар запустил новую услугу

Теперь можно звонить даже без тарифа

Мобильный оператор Киевстар объявил о важных обновлениях в тарифах. С 28 февраля 2025 года меняются условия услуги "Мы вместе", которая позволяет оставаться на связи даже без средств на счету.

Отныне абоненты предоплаты и контракта могут бесплатно звонить на один выбранный номер Киевстар, даже если их тариф не оплачен. Это означает, что связь будет доступна независимо от баланса.

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Как подключить услугу "Мы вместе"?

Чтобы выбрать номер для бесплатных звонков, нужно:

Набрать комбинацию 535380ХХХХХХХХХХ#, где 380ХХХХХХХХХ - номер абонента Киевстар. Позвонить по короткому номеру 535.

Для проверки подключенного номера:

Использовать комбинацию 5351# или посмотреть в приложении "Мой Киевстар".

Для отключения услуги:

Набрать 5350# или позвонить по телефону 535.

Однако стоит учитывать, что в роуминге эта услуга не работает!

Какова стоимость услуги "Мы вместе"?

Фиксированная плата за пользование услугой - 10 грн на 100 дней. Однако все звонки на выбранный номер Киевстар остаются бесплатными.

Обновление позволяет абонентам оставаться на связи даже в ситуациях, когда на счету нет средств.

Мобильная связь в Украине - последние новости

В феврале 2024 года оператор мобильной связи lifecell значительно повысил тарифы для своих абонентов, что было обусловлено необходимостью пересмотра условий некоторых тарифных планов.

Кроме того, в декабре 2023 года стало известно о повышении тарифов на услуги мобильной связи от оператора "Киевстар". Тем не менее, компания также объявила о расширении перечня доступных услуг и бонусов для своих клиентов.

В то же время Главред рассказывал о ТОП-3 самых выгодных мобильных тарифах для пенсионеров. Некоторые операторы предлагают специальные тарифы для пожилых людей.

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Что известно о Киевстар? ЧАО "Киевстар" - телекоммуникационная компания в Украине, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G в Украине. 12 декабря 2023 года из-за сбоя у пользователей Kyivstar исчезла мобильная связь и интернет. Компания назвала причиной сбоя мощную кибератаку. В Службе безопасности Украины сообщили, что открыли уголовное производство по факту кибератаки на оператор мобильной связи "Киевстар".

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