Меньше, чем 200 гривен: ТОП-3 самых выгодных мобильных тарифов для пенсионеров

Украинские пенсионеры могут экономить на мобильной связи.

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Какие выгодные тарифы есть для пожилых людей / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Как сократить расходы на мобильную связь в старшем возрасте

Какие выгодные планы предлагают Киевстар, Vodafone и Lifecell

С каждым годом мобильная связь в Украине дорожает, и для пенсионеров это становится серьезной финансовой проблемой - дополнительные расходы на мобильную связь могут стать неподъемными, рассказывает Главред со ссылкой на Телеграф.

Стандартные тарифы мобильных операторов стартуют от 200-300 грн в месяц, что для пенсионеров является внушительной суммой. Некоторые вынуждены отказываться от мобильного интернета или искать более выгодные варианты, чтобы уменьшить расходы.

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К счастью, некоторые операторы предлагают специальные тарифы для пожилых людей.

Специальные предложения от мобильных операторов:

Киевстар имеет тарифный план LOVE UA Комфорт для людей от 60 лет и лиц с инвалидностью I-III групп. За 140 грн/месяц абоненты получают безлимитные звонки внутри сети, 60 SMS и 6 ГБ мобильного интернета. Для подключения нужно посетить магазин Киевстар с паспортом или ID-картой и идентификационным кодом. Людям с инвалидностью необходимо иметь соответствующее удостоверение или справку МСЭК.

имеет тарифный план LOVE UA Комфорт для людей от 60 лет и лиц с инвалидностью I-III групп. За 140 грн/месяц абоненты получают безлимитные звонки внутри сети, 60 SMS и 6 ГБ мобильного интернета. Для подключения нужно посетить магазин Киевстар с паспортом или ID-картой и идентификационным кодом. Людям с инвалидностью необходимо иметь соответствующее удостоверение или справку МСЭК. Vodafone не предлагает специальных тарифов для пенсионеров, но самый дешевый пакет Turbo с акционной ценой стоит 100 грн/месяц. В него входят безлимитные разговоры внутри сети и другие выгодные условия. Также действует акция для тех, кто переносит номер из другой сети.

не предлагает специальных тарифов для пенсионеров, но самый дешевый пакет Turbo с акционной ценой стоит 100 грн/месяц. В него входят безлимитные разговоры внутри сети и другие выгодные условия. Также действует акция для тех, кто переносит номер из другой сети. Lifecell имеет выгодный тариф "Мощный" за 150 грн/месяц, но он доступен только для абонентов, которые переносят номер. В него входят безлимитный интернет и звонки внутри сети.

Таким образом, хотя тарифы на мобильную связь растут, пенсионеры могут воспользоваться специальными предложениями от операторов, чтобы снизить расходы. Главное - внимательно изучить условия каждого тарифного плана и выбрать наиболее выгодный вариант.

Мобильная связь в Украине подорожала - последние новости

Как сообщал Главред, цены тарифов lifecell в феврале значительно выросли. Компания была вынуждена пересмотреть условия некоторых предложений для абонентов.

В начале декабря украинцам также сообщили, что повышает тарифы и Киевстар. Зато мобильный оператор готов предоставить абонентам больше услуг и бонусов.

Кроме этого, с 18 марта мобильный оператор Vodafone закрывает тариф Vodafone SuperNet Pro 2019, из-за чего абонентов переведут на Vodafone SuperNet Pro, который будет стоить дороже.

Больше новостей о тарифах:

Что известно о Киевстар? ЧАО "Киевстар" - телекоммуникационная компания в Украине, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G в Украине. 12 декабря 2023 года из-за сбоя у пользователей Kyivstar исчезла мобильная связь и интернет. Компания назвала причиной сбоя мощную кибератаку. В Службе безопасности Украины сообщили, что открыли уголовное производство по факту кибератаки на оператор мобильной связи "Киевстар".

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