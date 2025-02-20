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Тариф на воду вырастет почти на 8%: кого ждет повышение коммуналки

Даяна Швец
20 февраля 2025, 10:54
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Без пересмотра тарифов обеспечить стабильное водоснабжение невозможно.
вода, деньги, тариф на воду
Один из городов Украины ждут новые тарифы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

  • В Виноградове вырастут тарифы на воду примерно на 8%
  • Подорожание произошло из-за роста цен на электроэнергию, материалов и ресурсов

Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод увеличатся в Виноградове (Закарпатье) уже с 1 марта. Информацию подтвердил инженер Виноградовского УЖКХ Михаил Мочарко в Facebook.

Он пояснил, что решение Виноградовское ВУЖКГ приняло в результате существенного подорожания электроэнергии и других ресурсов.

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Новые тарифы будут следующими:

  • водоснабжение: 31,56 грн/м³ (было 28,00 грн/м³);
  • водоотвод: 30,60 грн/м³ (было 29,80 грн/м³);
  • общая стоимость: 62,16 грн/м³ (было 57,80 грн/м³).

Факторами для повышения тарифов стало:

  1. Ростом цен на электроэнергию на 37,4%
  2. Подорожанием материалов и ресурсов, необходимых для обслуживания коммунальной инфраструктуры.

Мочарко заверил, что без пересмотра тарифов обеспечить стабильное водоснабжение невозможно.

"Замечания и предложения от физических и юридических лиц принимаются письменно в течение 14 календарных дней со дня опубликования в газете", - говорится в сообщении.

Тарифы для украинцев - что известно

Напомним, Главред объяснял со ссылкой на Верховную Раду,вырастут ли тарифы на свет, воду и распределение газа. Глава комитета ВР не исключает возможных изменений тарифов на воду и распределение газа, ведь их не пересматривали с начала войны.

В то же время достройка энергоблоков на АЭС в Украине на тарифы на электроэнергию для населения не повлияет. Министр энергетики Герман Галущенко выразил мнение, что вопрос их повышения пока не рассматривается.

Кроме этого, Минэнерго сделало важное заявление, что тариф на свет станет меньше. Так, теперь тариф 2,64 грн/кВт⋅ч останется для первых 2000 кВт⋅ч.

Больше экономических новостей:

Кто такой Михаил Мочарко?

Михаил Мочарко - инженер Виноградовского ВУЖКГ (Водопроводно-канализационного хозяйства), который известен своей ролью в коммунальной сфере города Виноградов, что на Закарпатье. Он часто выступает как представитель предприятия, сообщая об изменениях в тарифах, аварийных ситуациях и других вопросах, связанных с водоснабжением и водоотведением в городе.

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