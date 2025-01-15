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Свет по 6 гривен за киловатт-час: в Минэнерго рассказали, вырастет ли тариф

Руслана Заклинская
15 января 2025, 22:34
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Все расходы на достройку Хмельницкой АЭС будут финансироваться за счет коммерческих кредитов и собственных средств Энергоатома, заявили в Минэнерго.
Свет по 6 гривен за киловатт-час: в Минэнерго рассказали, вырастет ли тариф
Вырастет ли в Украине тариф на свет из-за достройки Хмельницкой АЭС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • Тарифы на электроэнергию не будут расти из-за достройки Хмельницкой АЭС
  • Цены на электроэнергию будут неизменными до конца отопительного сезона
  • Пока нет проектов или расчетов для повышения тарифов

Достройка энергоблоков на украинских атомных станциях не требует повышения тарифов на электроэнергию для населения. Вопрос об изменении тарифов вообще не стоит на повестке дня. Об этом в среду 15 января сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона.

"Во-первых, 6 грн за киловатт точно не будет. Это просто какой-то вброс. Он ничем не обоснован. Но действительно до конца отопительного сезона тариф не изменится, потому что есть постановление, которое действует до 1 мая", - заявил министр, комментируя информацию, которую распространили в Комитете Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ.

видео дня

Галущенко отметил, что ситуацию с тарифами будут рассматривать в апреле. По его словам, сейчас "нет ни проектов, ни расчетов".

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, также не работает в направлении повышения тарифов.

"Соответственно, на сегодня на столе никаких проектов решений нет. То есть даты повышения точно нет", - подчеркнул Галущенко.

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Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Заявление Минэнерго

В Минэнерго заявили, что проект достройки энергоблоков на Хмельницкой АЭС направлен на увеличение производства дешевой атомной энергии, что позволит поддерживать приемлемый уровень тарифов для населения. Достройка будет финансироваться исключительно за счет коммерческих кредитов и собственных средств Энергоатома.

"Никакого бюджетного финансирования этого проекта или финансирования за счет тарифа не предвидится - это исключено", - говорится в сообщении.

Тарифы в Украине - последние новости

Напомним, прекращение транзита российского газа через Украину с 1 января не повлияет на цену газа для украинцев. Как сообщает "Нафтогаз Украины", тариф на газ остается неизменным - 7,96 грн за кубометр до 30 апреля 2025 года.

Также в Украине пока нет оснований для повышения тарифов на электроэнергию, заявил народный депутат Сергей Нагорняк. По его словам, продажа электроэнергии частным и государственным компаниям позволяет покрывать себестоимость и получать прибыль.

Как сообщал Главред, в Министерстве энергетики Украины опровергли информацию о возможном повышении тарифа на электроэнергию до 6,68 грн/кВт-ч. Сейчас тариф остается 4,32 грн/кВт-ч, а для двухзонных счетчиков - 2,16 грн/кВт-ч.

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Кто такой Герман Галущенко?

Герман Валерьевич Галущенко - министр энергетики Украины с 29 апреля 2021 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 13 мая 2021 года, сообщает "Википедия".

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