Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Цены "падать" не будут: в Украине изменилась стоимость популярных продуктов

Мария Николишин
15 января 2025, 15:30
246
Перед Новым годом был небольшой рост спроса на свинину, и её стоимость выросла.
Цены 'падать' не будут: в Украине изменилась стоимость популярных продуктов
Цены на мясо / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Цены на говядину растут
  • Стоимость говяжьего гуляша колеблется от 300-310 гривен за килограмм
  • Также нет причин говорить, что стоимость свинины снизится

В Украине цена на мясо достаточно высокая, поэтому этот продукт не очень популярен. Низкий спрос сдерживает рост цен. Об этом рассказал аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка в комментарии УНИАН.

По его словам, говядина - один из самых дорогих видов мяса, и его стоимость длительное время существенно не менялась на протяжении последних нескольких лет.

видео дня

"Цены на говядину немного растут, поскольку увеличивается себестоимость её производства", - отметил эксперт.

Он отметил, что средняя стоимость говяжьего гуляша в супермаркетах по состоянию на 14 января колеблется от 300-310 гривен за килограмм.

"Стоимость этого продукта достаточно стабильна, поскольку не все украинцы могут себе позволить его купить, то есть нет спроса, который бы мог "толкать" цену вверх. Цена на говядину до весны точно не будет существенно снижаться, поскольку наблюдается уменьшение поголовья коров в хозяйствах населения, что в целом отражается и на убойной массе животных в Украине в целом. Стоимость говядины в ближайшее время останется стабильной", - рассказал Гопка.

Эксперт также добавил, что перед Новым годом был небольшой рост спроса на свинину, и её стоимость выросла.

В частности, по его словам, цены в супермаркетах колебались от 260 до 270 гривен за килограмм. В первую неделю после новогодних праздников стоимость свинины пошла вниз и составляла в среднем 250 грн/кг. Но сейчас цена на этот вид мяса выросла до 266 грн/кг.

По его мнению, пока нет причин говорить, что стоимость свинины сильно снизится, поскольку есть определенные важные факторы, которые на нее влияют, в том числе уменьшается поголовье свиней из-за активных боевых действий на части территории Украины.

"До конца зимы на стоимость свинины будет влиять спрос и то, будут ли отключения света. В случае отключений, производителям придется покрывать дополнительные расходы, и стоимость мяса может вырасти. Возможно сезонное снижение стоимости этого вида мяса за счет снижения спроса в конце зимы - начале весны. Но в апреле будет Пасха, и украинцы традиционно начинают потреблять больше свинины, поскольку заканчивается пост. На фоне роста спроса стоимость этого вида мяса может вырасти. До весны цены на свинину могут меняться в коридоре плюс или минус 10 гривен к той стоимости, которая есть сейчас", - подытожил Гопка.

Цены на продукты - последние новости Украины

Как сообщал Главред, цены на яблоки в Украине достигли рекорда за последние 8 лет и продолжают расти. Причиной этого стал рост спроса со стороны покупателей всех категорий.

Также в Украине продолжается рост цен на тепличные огурцы - в течение недели стоимость этих овощей увеличилась в среднем на 20%.

Кроме того, нардеп Иван Чайковский заявил, что в 2025 году в Украине вырастут цены сразу на несколько видов продуктов. По его словам, увеличение цен на базовые продукты стоит ожидать уже весной.

Читайте также:

Кто такой Максим Гопка

Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мясо цены на продукты новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Гарантии безопасности и ввод западных войск: главное с пресс-конференции Зеленского

Гарантии безопасности и ввод западных войск: главное с пресс-конференции Зеленского

16:31Украина
ВСУ переиграли РФ в ключевой точке фронта: где враг терпит поражение - 63 ОМБр

ВСУ переиграли РФ в ключевой точке фронта: где враг терпит поражение - 63 ОМБр

15:37Украина
"Запрет и сейчас действует": в МИД указали на деталь в переговорах о мире с РФ

"Запрет и сейчас действует": в МИД указали на деталь в переговорах о мире с РФ

15:16Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Неожиданное объяснение: почему в СССР выключатели и розетки делали так высоко

Неожиданное объяснение: почему в СССР выключатели и розетки делали так высоко

"Поставили диагноз": Миддлтон сделала важное заявление о своем состоянии

"Поставили диагноз": Миддлтон сделала важное заявление о своем состоянии

Карта Deep State онлайн за 15 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 января: что происходит на фронте (обновляется)

Игнорировать не стоит: 3 части тела, которые люди забывают мыть в душе

Игнорировать не стоит: 3 части тела, которые люди забывают мыть в душе

Гороскоп на завтра 16 января: Скорпионам - сумасшедший день, Водолеям - прибыль

Гороскоп на завтра 16 января: Скорпионам - сумасшедший день, Водолеям - прибыль

Последние новости

16:35

"Россияне об этом не думают": ВСУ могут осуществить неожиданную операцию в Крыму

16:35

"Не хотела даже жить": Тоня Матвиенко сделала громкое публичное заявление

16:33

Россия очень хочет прекращения огня: генерал-майор назвал важный нюансВидео

16:31

Гарантии безопасности и ввод западных войск: главное с пресс-конференции Зеленского

16:26

Доллар "полетит" вверх: экономист спрогнозировал, каким будет курс в 2025 году

Поглощение Беларуси может стать "успокоительным" для Путина в обмен на перемирие с Украиной - БульбаПоглощение Беларуси может стать «успокоительным» для Путина в обмен на перемирие с Украиной - Бульба
16:24

"Копия" Дарта Вейдера: во Вьетнаме нашли гигантское странное создание

16:08

Почему собаки наклоняют голову, когда мы с ними говорим: неожиданные причиныВидео

15:37

ВСУ переиграли РФ в ключевой точке фронта: где враг терпит поражение - 63 ОМБр

15:30

Цены "падать" не будут: в Украине изменилась стоимость популярных продуктов

Реклама
15:22

Как быстро размягчить масло: топ-4 самых простых способа

15:16

"Запрет и сейчас действует": в МИД указали на деталь в переговорах о мире с РФ

14:59

Защитники Мариуполя и Азовстали дома: в Украину вернулись 25 пленныхФото

14:50

"Маленький Позитивчик": Алексей Завгородний впервые стал отцом - фото младенца

14:42

Уже не 24 часа: у Трампа назвали новый срок окончания войны в Украине

14:13

"Порошенко нарядился в куртку Loro Piana за 800 тыс грн, чтобы снять пиар-ролик о войне" - Гладких

14:13

Более 80% женщин ошибаются: как определить размер груди правильно

14:06

Учет 17-летних призывников: Зеленский уже подписал закон - что изменится

13:54

"Полный провал": Путин не достиг целей до 20 января - как ВСУ переиграли врага

13:41

Надвигается антициклон: синоптик рассказала, какой будет погода 16 января

13:21

В России скончался 57-летний актер, звезда сериалов

Реклама
13:13

"Уже три операции": шоумен-воин Максим Нелипа получил ранение на фронте

13:12

На каком пальце правильно носить обручальное кольцо - приметы и суеверия

12:52

Ни НАТО, ни гарантий безопасности: может ли Украина остаться ни с чем - ЯгунВидео

12:52

Массированная атака по Украине: удалось ли РФ достичь своих циничных целей

12:51

Аэродромам РФ приготовиться: ВСУ перешли к новой тактике массированных ударов

12:49

Звезды-двойники: кто из украинских актеров очень похожи друг на друга

12:49

Козырь в рукаве: у Байдена придумали хитрый план для переговоров с РФ - CNN

12:20

Бомба рецепт: шикарный салат из трех ингредиентов - очень бюджетное блюдоВидео

12:04

Добиваются взрыва: россияне целились по украинскому газохранилищу - что известно

11:48

Станет в разы быстрее: как ускорить зарядку телефона

11:44

Массированный удар по Украине: РФ запустила 43 ракеты и 74 БпЛА - сколько сбито

11:39

Барбара Брыльска прокомментировала слухи про свою смерть

11:37

Зеленский приехал в Польшу: в чем цель визита и с кем он встретится

11:35

Китайский гороскоп на завтра 16 января: Собакам - гнев, Кроликам - трудности

11:30

В Украине продлили военное положение и мобилизацию: до какой даты

11:28

Сильные штурмы не стихают: враг уничтожил позиции ВСУ на Покровском направлении

11:21

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 января (обновляется)

11:12

"Оккупантам и Киев нужен": майор назвал четыре области, которые хочет захватить РФ

10:43

Ситуация критическая: часть многоквартирной застройки в Торецке оккупирована

10:37

Дети Пугачевой и Галкина живут отдельно от родителей - причина

Реклама
10:33

Более 40 ракет и 70 дронов кошмарили Украину: Зеленский рассказал детали атаки

10:26

Могут устроить настоящий "куролес": Ягун сказал, чего ждать от ВСУ в 2025 годуВидео

10:11

Когда сеять перец на рассаду 2025: точные даты для наилучшего урожая

10:04

"Повреждения, с разрушениями": РФ попала в объекты инфраструктуры на Львовщине

10:00

От морозов -15 до сильного потепления: какой будет погода в феврале в Украине

09:48

Масштабный пожар в РФ: в Волгограде вспыхнул нефтеперерабатывающий заводВидео

09:29

Ассия Ахат появилась в сети и засветила шикарное тело

09:28

Гороскоп на завтра 16 января: Скорпионам - сумасшедший день, Водолеям - прибыль

09:17

После грандиозного скандала: предательница Анна Asti осталась без мужа - детали

09:15

Мирные переговоры: в МИД ответили, давят ли на Киев в вопросе завершения войны

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять