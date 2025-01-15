Цены 'падать' не будут: в Украине изменилась стоимость популярных продуктов

Перед Новым годом был небольшой рост спроса на свинину, и её стоимость выросла.

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Цены на мясо / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Цены на говядину растут

Стоимость говяжьего гуляша колеблется от 300-310 гривен за килограмм

Также нет причин говорить, что стоимость свинины снизится

В Украине цена на мясо достаточно высокая, поэтому этот продукт не очень популярен. Низкий спрос сдерживает рост цен. Об этом рассказал аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка в комментарии УНИАН.

По его словам, говядина - один из самых дорогих видов мяса, и его стоимость длительное время существенно не менялась на протяжении последних нескольких лет.

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"Цены на говядину немного растут, поскольку увеличивается себестоимость её производства", - отметил эксперт.

Он отметил, что средняя стоимость говяжьего гуляша в супермаркетах по состоянию на 14 января колеблется от 300-310 гривен за килограмм.

"Стоимость этого продукта достаточно стабильна, поскольку не все украинцы могут себе позволить его купить, то есть нет спроса, который бы мог "толкать" цену вверх. Цена на говядину до весны точно не будет существенно снижаться, поскольку наблюдается уменьшение поголовья коров в хозяйствах населения, что в целом отражается и на убойной массе животных в Украине в целом. Стоимость говядины в ближайшее время останется стабильной", - рассказал Гопка.

Эксперт также добавил, что перед Новым годом был небольшой рост спроса на свинину, и её стоимость выросла.

В частности, по его словам, цены в супермаркетах колебались от 260 до 270 гривен за килограмм. В первую неделю после новогодних праздников стоимость свинины пошла вниз и составляла в среднем 250 грн/кг. Но сейчас цена на этот вид мяса выросла до 266 грн/кг.

По его мнению, пока нет причин говорить, что стоимость свинины сильно снизится, поскольку есть определенные важные факторы, которые на нее влияют, в том числе уменьшается поголовье свиней из-за активных боевых действий на части территории Украины.

"До конца зимы на стоимость свинины будет влиять спрос и то, будут ли отключения света. В случае отключений, производителям придется покрывать дополнительные расходы, и стоимость мяса может вырасти. Возможно сезонное снижение стоимости этого вида мяса за счет снижения спроса в конце зимы - начале весны. Но в апреле будет Пасха, и украинцы традиционно начинают потреблять больше свинины, поскольку заканчивается пост. На фоне роста спроса стоимость этого вида мяса может вырасти. До весны цены на свинину могут меняться в коридоре плюс или минус 10 гривен к той стоимости, которая есть сейчас", - подытожил Гопка.

Цены на продукты - последние новости Украины

Как сообщал Главред, цены на яблоки в Украине достигли рекорда за последние 8 лет и продолжают расти. Причиной этого стал рост спроса со стороны покупателей всех категорий.

Также в Украине продолжается рост цен на тепличные огурцы - в течение недели стоимость этих овощей увеличилась в среднем на 20%.

Кроме того, нардеп Иван Чайковский заявил, что в 2025 году в Украине вырастут цены сразу на несколько видов продуктов. По его словам, увеличение цен на базовые продукты стоит ожидать уже весной.

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Кто такой Максим Гопка Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.

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