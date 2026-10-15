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Как сэкономить на электроэнергии: названы главные приборы-"вампиры"

Алексей Тесля
15 октября 2026, 21:06
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Gривычка оставлять технику в режиме ожидания может обходиться домохозяйствам дороже, чем кажется.
розетка, переноска
Какие приборы не стоит оставлять включенными в розетку / Коллаж: Главред, фото: pexels, pixabay

Вы узнаете:

  • Какие приборы расходуют больше всего энергии в режиме ожидания
  • ТОП бытовых приборов, которые могут потреблять электричество без необходимости

Появилось предупреждениет о скрытых источниках лишних расходов на электроэнергию. Речь идёт о бытовых устройствах, которые продолжают потреблять электричество даже тогда, когда ими никто не пользуется.

Новые исследования показывают, что привычка оставлять технику в режиме ожидания может обходиться домохозяйствам дороже, чем кажется, пишет Express.

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Какие приборы расходуют больше всего энергии в режиме ожидания

Среди устройств, способных увеличивать расходы на электричество, лидируют Wi-Fi-роутеры. Если жильцы собираются отсутствовать дома несколько дней, отключение некоторых приборов может помочь избежать лишнего потребления энергии.

Вторую строчку занимают телевизоры, а следом идут телевизионные приставки. Даже когда техника кажется выключенной, отдельные компоненты могут продолжать работать, поддерживая соединение, проверяя обновления или оставаясь готовыми к быстрому запуску.

лючается в том, что режим ожидания практически незаметен в повседневной жизни. Один из простых способов уменьшить счета - отключать от сети устройства, которым не требуется постоянное питание.

При этом не всякую технику следует регулярно обесточивать. Например, маршрутизаторы обычно рассчитаны на непрерывную работу. В то же время телевизоры, игровые приставки и микроволновые печи во многих случаях можно отключать, когда они не нужны.

Дополнительно стоит обратить внимание на функцию быстрого запуска. Она позволяет устройству включаться практически мгновенно, но для этого оно может оставаться в активном режиме ожидания и расходовать электроэнергию.

Полезной привычкой может стать проверка техники перед сном: достаточно выключить несколько приборов, которые не должны работать круглосуточно. Со временем такой подход поможет сократить ненужные расходы и уменьшить общую нагрузку на семейный бюджет.

ТОП бытовых приборов, которые могут потреблять электричество без необходимости

  • Wi-Fi-роутер Маршрутизатор обычно работает круглосуточно, обеспечивая доступ к интернету. Однако, если вы уезжаете на несколько дней и не нуждаетесь в удалённом подключении к домашним устройствам, его можно отключить, если это не нарушит работу других систем.
  • Телевизор Даже при выключенном экране телевизор может оставаться в режиме ожидания. В таком состоянии он способен поддерживать связь с пультом, проверять обновления и выполнять другие фоновые задачи.
  • Телевизионная приставка Некоторые приставки продолжают работать после выключения, чтобы загружать обновления, поддерживать готовность к записи передач и быстро запускаться по команде пользователя.
  • Микроволновая печь Электронные часы, дисплей и сенсорные элементы могут потреблять энергию, даже если вы не разогреваете пищу. Если дополнительные функции не нужны, стоит проверить, можно ли безопасно отключать прибор от сети.
  • Игровая консоль Приставки нередко остаются подключёнными к интернету в режиме ожидания, чтобы загружать игры, устанавливать обновления и возобновлять работу без длительного запуска. Отключение таких функций может сократить потребление электричества.
  • Настольный компьютер Компьютер, оставленный в спящем режиме на ночь или на выходные, продолжает расходовать энергию. Полное выключение после завершения работы поможет избежать лишнего потребления, если постоянная работа устройства не требуется.
  • Умные колонки и устройства для умного дома Умные помощники, датчики и другие подключённые устройства могут постоянно поддерживать связь с сетью или ожидать голосовых команд. При этом их энергопотребление зависит от модели и выполняемых функций.
  • Посудомоечная машина После завершения программы некоторые модели продолжают потреблять электричество в режиме ожидания. Если посудомоечная машина не использует дополнительные функции и не должна выполнять отложенный запуск, её можно выключить в соответствии с инструкцией.
  • Ноутбук Ноутбуки часто остаются подключёнными к зарядному устройству после завершения рабочего дня. Если компьютер не используется ночью или в выходные, его лучше полностью выключить и при необходимости отсоединить зарядное устройство.
  • Сушильная машина После окончания сушки прибор может оставаться в режиме ожидания, поддерживая работу дисплея или других электронных компонентов. Отключение ненужных функций и питания после использования позволит избежать части лишних расходов.
  • Стиральная машина Электронная панель и индикаторы некоторых моделей продолжают работать после завершения цикла. Если стирка закончена и дополнительные функции не нужны, прибор можно выключить согласно рекомендациям производителя.
  • Кофемашина Кофемашины в домашних офисах могут оставаться включёнными в течение всего рабочего дня и дольше. Некоторые модели поддерживают нагрев воды или переходят в режим ожидания. Выключение устройства после приготовления напитков поможет сократить ненужное потребление энергии.

Как сократить расходы на электричество без лишних усилий

Необязательно отключать всю домашнюю технику от сети каждый день. Гораздо полезнее определить, какие устройства действительно должны работать постоянно, а какие можно полностью выключать после использования.

В первую очередь обратите внимание на технику с функцией быстрого запуска, постоянно работающими дисплеями и автоматическими обновлениями. Также проверьте настройки энергосбережения: иногда достаточно изменить режим работы устройства, чтобы уменьшить потребление без потери удобства.

Важно учитывать, что расход электричества в режиме ожидания зависит от конкретной модели, а экономия от отключения одного прибора может быть небольшой. Однако систематическое устранение ненужного потребления несколькими устройствами способно принести дополнительную экономию в долгосрочной перспективе.

Смотрите видео - важное правило использования удлинителя:

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Напомним, Главред ранее писал о том, как продлить работу батареи смартфона. Раскрыты правила зарядки, опасность перегрева и полезные настройки, которые помогут сохранить заряд и ресурс аккумулятора.

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Об источнике: Express.co.uk

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