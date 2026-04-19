Три дня или меньше: почему эксперты советуют чаще менять полотенца

Марина Иваненко
19 апреля 2026, 19:45
Полотенца могут стать источником бактерий даже после душа. Как часто их стирать, как правильно сушить и какую температуру выбирать для поддержания гигиены.
Как правильно стирать полотенца
  • Как часто нужно стирать полотенца
  • Почему даже чистое полотенце может быть источником бактерий

Большинство людей считает, что после душа полотенце остается чистым, ведь мы вытираем им уже вымытое тело. Но на ткани остаются невидимые для глаза частицы кожи, кожный жир и пот. А в сочетании с влагой, которая часами остается в нитях, полотенце — идеальная среда для размножения бактерий.

Согласно материалам издания Blikk, игнорирование правил гигиены может привести к появлению неприятного запаха от ткани и даже вызвать раздражение кожи. Чтобы этого избежать, стоит придерживаться четких графиков стирки и правил ухода за текстилем.

Как часто нужно стирать полотенца

Эксперты рекомендуют не использовать одно и то же полотенце долго. Частота стирки зависит от назначения изделия:

  • Банные полотенца стоит стирать после 3–4 использований. Если вы принимаете душ ежедневно, полотенце нужно стирать один или два раза в неделю.
  • Полотенцем для рук пользуются все члены семьи много раз в день (особенно после туалета), бактерии на них накапливаются мгновенно. Такие полотенца следует менять ежедневно или раз в два дня.
  • Полотенца для лица и детские полотенца — кожа детей и зона вокруг глаз и рта очень чувствительна. Для них действует самое строгое правило — замена каждые 24–48 часов.

Почему полотенце становится рассадником бактерий

Даже если вы часто меняете полотенца, неправильное хранение может все испортить. Если повесить влажное полотенце на крючок в скомканном состоянии, оно не успеет высохнуть до следующего использования. Это создает "парниковый эффект" для микробов.

    При какой температуре стирать полотенца

    Чтобы полотенца были действительно гигиеничными, важно выбрать правильный режим в стиральной машине:

    60 градусов Цельсия — оптимальная температура, которая гарантированно уничтожает большинство бактерий.

    40 градусов по Цельсию — допустимый вариант, если вы используете качественное моющее средство и полотенце не имеет стойкого неприятного запаха.

    Ранее Главред рассказывал о том, какие вещи могут загореться или взорваться в мусорном баке — перечень опасных отходов и советы по их правильной утилизации для безопасности вашего дома и окружающей среды.

    Также рассказывали о том, как использовать водку дома — с помощью простых лайфхаков можно очистить поверхности, избавиться от запахов и даже продлить свежесть цветов без дорогих средств.

    Вас может заинтересовать:

    Об источнике: издание Blikk

    Blikk — крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    Кровавая бойня в Киеве: всплыли новые подробности об устроившем теракт стрелке

    Кровавая бойня в Киеве: всплыли новые подробности об устроившем теракт стрелке

    20:12Украина
    Риск подорожания товаров на 30%: Гальчинский — о последствиях дефицита авиатоплива в ЕС

    Риск подорожания товаров на 30%: Гальчинский — о последствиях дефицита авиатоплива в ЕС

    19:11Мнения
    Встреча Зеленского с Путиным: Сибига назвал вероятное место и раскрыл детали

    Встреча Зеленского с Путиным: Сибига назвал вероятное место и раскрыл детали

    18:05Украина
    Популярное

    Ещё
    Предвестник скорой смерти: ученые ошеломили – что видят люди на смертном одре

    Предвестник скорой смерти: ученые ошеломили – что видят люди на смертном одре

    Гороскоп Таро на май 2026: Ракам - успех, Львам - переезд, Девам - отдых

    Гороскоп Таро на май 2026: Ракам - успех, Львам - переезд, Девам - отдых

    Гороскоп на завтра, 20 апреля: Тельцам - перемены, Львам - трудности

    Гороскоп на завтра, 20 апреля: Тельцам - перемены, Львам - трудности

    "Классической победы не будет": в НАТО сделали неоднозначное заявление о финале войны

    "Классической победы не будет": в НАТО сделали неоднозначное заявление о финале войны

    Ситуация ухудшилась в двух прифронтовых городах: тревожное заявление ВСУ

    Ситуация ухудшилась в двух прифронтовых городах: тревожное заявление ВСУ

    Последние новости

    21:36

    Секрет сияющего чайника раскрыт: одно простое средство убирает накипь за минуты

    20:16

    Евгений Рыбчинский держит в тайне третью супругу: продюсер объяснил причину

    20:12

    Кровавая бойня в Киеве: всплыли новые подробности об устроившем теракт стрелке

    19:45

    Три дня или меньше: почему эксперты советуют чаще менять полотенца

    19:11

    20 апреля нельзя ссориться и ругаться: какой церковный праздник

    Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLXБолее дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX
    19:11

    Риск подорожания товаров на 30%: Гальчинский — о последствиях дефицита авиатоплива в ЕСмнение

    19:02

    Муравьи исчезнут навсегда: простой кухонный трюк с обычной специейВидео

    18:56

    "Занимайте 5–6 место": в Полесье резко ответили на жалобы клубов по поводу логистики

    18:38

    Исчерпание почвы и общие вредители: главные враги кабачков на участке

    18:05

    Встреча Зеленского с Путиным: Сибига назвал вероятное место и раскрыл детали

    17:42

    4 знака зодиака, которые расцветают на пенсии: живут лучше всех

    17:42

    "Очень позорный случай": глава патрульной полиции Украины подал в отставку

    17:26

    Выстрелы на улицах Чернигова: полиция задержала мужчину, что известноФото

    17:20

    Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля: Ракам - сюрприз, Рыбам - впечатления

    17:14

    "Режим свекрови включился": Алина Гросу показала сына и мужа, которого скрывает

    17:13

    На фронте погиб известный режиссер: он считался пропавшим без вести

    16:52

    Россияне приближаются к позициям ВСУ: названо "горячее" направление фронта

    16:38

    Ужас Чернобыля: спустя 40 лет после катастрофы страдают животные

    16:30

    ВСУ продолжают состязание с оккупантами по трем ключевым направлениям – Сырский

    16:15

    Вместо шампуня — черный хлеб: необычные методы ухода за волосами из СССР

    16:14

    На Днепр надвигается дождевой циклон с резким похолоданием — прогноз на неделю

    16:12

    6 признаков неряшливого человека: как исправить ошибки и выглядеть стильноВидео

    15:55

    РФ готовит второй фронт против Украины: неожиданный прогноз нового удара

    15:31

    Четырем знакам зодиака улыбнется удача - Вселенная подготовила для них подарок

    15:11

    Ставка на прорыв: на одном из направлений враг усилил давление, что говорят в ВСУ

    15:09

    Быстрая "смерть" аккумулятора: основные ошибки, которые разрушают батарею смартфона

    15:07

    Отставки, проверки и оружие для гражданских: что изменится после стрельбы в Киеве

    15:05

    Циклон из Румынии несет шторм на Львовщину: когда ожидается сильная непогода

    15:01

    "Боролись до последнего вздоха": Подкопаева впервые вышла на связь после потери

    14:47

    Невесту облили черной краской: что скрывает свадебный скандал

    14:08

    Это может привести к бедности и ссорам: когда категорически нельзя ходить в гости

    14:05

    Украинские СБС уникальным образом уничтожили "Шахед" посреди моря

    14:00

    Всего две подкормки и смородина как отборная: садовник раскрыл рецептВидео

    13:52

    Собака увидела хозяина на экране: реакция животного поразила всехВидео

    13:25

    "Услышали крики и забежали": семья звезды "Лиги смеха" чудом спаслась от теракта в Киеве

    13:11

    Как сказать на украинском "начал за здоровье, закончил за упокой" - правильный вариантВидео

    13:02

    "Классической победы не будет": в НАТО сделали неоднозначное заявление о финале войны

    12:45

    Воры украли египетский артефакт, не зная о проклятии: чем это обернулось

    12:19

    Китайский гороскоп на завтра, 20 апреля: Лошадям - одержимость, Петухам - успех

    11:54

    Конец зависимости: Украина запускает план "Б" без поддержки США — The Atlantic

    11:47

    Сколько будут стоить доллар и евро в Украине до 26 апреля - прогноз банкира

    11:22

    Прилетели "Нептуны": Силы обороны атаковали важный завод в РФФото

    11:14

    Счастливая женщина была в ужасе после ДНК-теста: раскол в семьеВидео

    11:14

    Раньше весила 135 кг: похудевшая солистка KAZKA показала роскошную фигуру

    10:58

    Зеленский назвал сумму, которую РФ выкачивает из нефти на новые удары по Украине

    10:04

    "Это больно": Катя Кузнецова сделала признание о разрыве с мужем-россиянином

    09:58

    Дроны летели с 8 направлений: Воздушные силы раскрыли подробности атаки

    09:51

    Гороскоп на завтра, 20 апреля: Тельцам - перемены, Львам - трудности

    08:53

    Чернигов массированно атаковали БПЛА - погиб 16-летний юноша, есть раненыеФото

    08:10

    Не случившаяся блокада Ирана: Эйдман рассказал, что на самом деле хотел Трампмнение

