Полотенца могут стать источником бактерий даже после душа. Как часто их стирать, как правильно сушить и какую температуру выбирать для поддержания гигиены.

Как правильно стирать полотенца / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Большинство людей считает, что после душа полотенце остается чистым, ведь мы вытираем им уже вымытое тело. Но на ткани остаются невидимые для глаза частицы кожи, кожный жир и пот. А в сочетании с влагой, которая часами остается в нитях, полотенце — идеальная среда для размножения бактерий.

Согласно материалам издания Blikk, игнорирование правил гигиены может привести к появлению неприятного запаха от ткани и даже вызвать раздражение кожи. Чтобы этого избежать, стоит придерживаться четких графиков стирки и правил ухода за текстилем.

Эксперты рекомендуют не использовать одно и то же полотенце долго. Частота стирки зависит от назначения изделия:

Банные полотенца стоит стирать после 3–4 использований. Если вы принимаете душ ежедневно, полотенце нужно стирать один или два раза в неделю.

Полотенцем для рук пользуются все члены семьи много раз в день (особенно после туалета), бактерии на них накапливаются мгновенно. Такие полотенца следует менять ежедневно или раз в два дня.

Полотенца для лица и детские полотенца — кожа детей и зона вокруг глаз и рта очень чувствительна. Для них действует самое строгое правило — замена каждые 24–48 часов.

Почему полотенце становится рассадником бактерий

Даже если вы часто меняете полотенца, неправильное хранение может все испортить. Если повесить влажное полотенце на крючок в скомканном состоянии, оно не успеет высохнуть до следующего использования. Это создает "парниковый эффект" для микробов.

При какой температуре стирать полотенца

Чтобы полотенца были действительно гигиеничными, важно выбрать правильный режим в стиральной машине:

60 градусов Цельсия — оптимальная температура, которая гарантированно уничтожает большинство бактерий.

40 градусов по Цельсию — допустимый вариант, если вы используете качественное моющее средство и полотенце не имеет стойкого неприятного запаха.

Об источнике: издание Blikk Blikk — крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

