Фритюрница творит чудеса: супербыстрые рецепты спасут любой ужин

Блюда, приготовленные в аэрогриле, идеально дополняют сочное жаркое.

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Лучшие блюда из фритюрницы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Сладкий картофель во фритюрнице

Сырные картофельные крокеты во фритюрнице

Простое приготовление морковных колец во фритюрнице

Аэрогриль — это кухонное чудо, которое стоит попробовать хотя бы раз. После этого вы удивитесь, как раньше обходились без него. Особенно незаменим рецепт для приготовления гарниров.

Никто не хочет тратить часы у плиты после рабочего дня, а блюда, приготовленные в аэрогриле, решают эту проблему мгновенно: они идеально дополняют сочное жаркое, классическое мясо на сковороде или даже лёгкую рыбу, пишет Street Kitchen.

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Сладкий картофель во фритюрнице

Идеальный батат — с хрустящей корочкой снаружи и мягкой, тающей во рту мякотью внутри — готовится здесь как раз просто. Достаточно нарезать картофель кубиками, посыпать специями и отправить в корзину аэрогриля. Уже через пятнадцать минут вы получите гарнир, который идеально дополнит мясо или любимый бургер.

Аранчини во фритюрнице

Остатки ризотто со вчерашнего дня? Не спешите их выбрасывать. Сформируйте маленькие шарики и дайте аэрогрилю превратить их в настоящее кулинарное чудо. В результате получаются аппетитные аранчини, которые могут затмить любое основное блюдо, но при этом прекрасно сочетаются с лёгким салатом.

Сырные картофельные крокеты во фритюрнице

Классические картофельные крокеты — любимое блюдо многих, но из-за долгого процесса жарки мы часто отказываемся от них в будние дни. Аэрогриль делает всё проще: панировка получается хрустящей, а сырная начинка остаётся мягкой и расплавленной. Всё это без лишнего жира и кухонного беспорядка.

Луковые кольца во фритюрнице

Хрустящие луковые кольца любят все, и готовятся они удивительно просто! Этот фастфудный фаворит легко приготовить даже в будний вечер и насладиться им дома без очередей в ресторане.

Простое приготовление морковных колец во фритюрнице

Морковь — часто недооценённый гарнир, но с небольшой изюминкой она превращается в особое блюдо, подходящее практически к любому основному блюду. А главное — готовится настолько быстро, что к моменту, когда вы подберёте мясо или рыбу, гарнир уже будет полностью готов к подаче.

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Об источнике: Street Kitchen Официальная страница гастрономического портала обновляется несколько раз в день. Множество рецептов, статей, интервью и интересных фактов.

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