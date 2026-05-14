Шикарный салат с сухариками, который съедят в первую очередь: рецепт за 12 минут

Рецепт салата с интересным названием и незабываемым вкусом.

Рецепт классного салата с сухариками / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Салат — универсальное блюдо, которое может стать как закуской, так и полноценным приемом пищи. А для любителей соленых сухариков существует потрясающий салат, на приготовление которого уходят считанные минуты.

Главред узнал, что его рецептом в TikTok поделилась украинская блогерша Инна Прохницкая.

Салат "Козел в огороде" — рецепт

Ингредиенты:

Ветчина 300 г

Консервированная кукуруза — половина банки

Помидор 2 шт.

Огурцы 2 шт.

Сухарики 1 пачка

Майонез

Нарезаем ветчину, помидоры и огурцы соломкой. Добавляем к ним кукурузу и сухарики. Перемешиваем все ингредиенты и заправляем майонезом.

Приятного аппетита!

О персонаже: Инна Прохницкая Инна Прохницкая — украинская блогерша с аудиторией более 100 тысяч в Instagram и 150 тысяч в TikTok. В соцсетях публикует видео с рецептами и называет себя "королевой холодца".

