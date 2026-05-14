Шикарный салат с сухариками, который съедят в первую очередь: рецепт за 12 минут

Салат — универсальное блюдо, которое может стать как закуской, так и полноценным приемом пищи. А для любителей соленых сухариков существует потрясающий салат, на приготовление которого уходят считанные минуты.
Главред узнал, что его рецептом в TikTok поделилась украинская блогерша Инна Прохницкая.
Салат "Козел в огороде" — рецепт
- Ингредиенты:
- Ветчина 300 г
- Консервированная кукуруза — половина банки
- Помидор 2 шт.
- Огурцы 2 шт.
- Сухарики 1 пачка
- Майонез
Нарезаем ветчину, помидоры и огурцы соломкой. Добавляем к ним кукурузу и сухарики. Перемешиваем все ингредиенты и заправляем майонезом.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить салат "Козел в огороде":
О персонаже: Инна Прохницкая
Инна Прохницкая — украинская блогерша с аудиторией более 100 тысяч в Instagram и 150 тысяч в TikTok. В соцсетях публикует видео с рецептами и называет себя "королевой холодца".
