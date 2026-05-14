Лицо меняется: украинка с "самыми большими щеками" удивила фанатов

Константин Пономарев
14 мая 2026, 11:17
Украинская звезда соцсетей с экстремальной внешностью начала удалять филлеры и раскрыла планы на новые операции.
37-летняя Анастасия Покрещук призналась, что готовится к подтяжке лица

Вы узнаете:

  • Почему модель решила отказаться от своей знаменитой внешности
  • Почему подписчики просят звезду отказаться от операции
  • Как будет выглядеть украинка после удаления филлеров

Украинская модель с "самыми большими щеками в мире" решила избавиться от филлеров после 10 лет инъекций. 37-летняя Анастасия Покрещук призналась, что готовится к подтяжке лица и постепенно растворяет филлеры, которые сделали ее знаменитой в соцсетях и принесли контракты с брендами.

Инфлюенсерша долгие годы шокировала пользователей своей экстремальной внешностью. Благодаря огромным скулам, увеличенным губам и другим косметическим процедурам она стала одной из самых обсуждаемых моделей в интернете. Однако теперь звезда решила кардинально изменить свою внешность. Об этом пишет Mirror.

Почему модель решила удалить филлеры

В новом видео в Instagram Анастасия рассказала, что хочет сделать подтяжку лица из-за возрастных изменений. По словам модели, провести операцию с большим количеством филлеров невозможно, поэтому врачи начали постепенно растворять препараты.

Она объяснила, что процесс будет проходить поэтапно, чтобы избежать обвисания кожи. Также модель отметила, что работает с опытным специалистом, который использует аппаратные процедуры для восстановления кожи во время лечения.

По словам Анастасии, после операций ее лицо уже никогда не будет выглядеть так, как раньше

По словам Анастасии, после операций ее лицо уже никогда не будет выглядеть так, как раньше. При этом она подчеркнула, что полностью отказываться от косметологии не собирается.

Реакция поклонников

Новость вызвала бурные обсуждения среди подписчиков модели. Одни поддержали решение звезды и признались, что давно ждали ее возвращения к более естественной внешности.

Некоторые пользователи писали, что рады увидеть "прежнюю Анастасию", а другие пожелали ей удачи перед операциями.

Часть фанатов уверена, что 37-летней модели пока не нужна подтяжка лица

Но часть фанатов уверена, что 37-летней модели пока не нужна подтяжка лица. В комментариях подписчики отмечали, что она выглядит достаточно молодой и может повременить с хирургическим вмешательством.

Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

