Картошка для ленивых: 3 способа получить супер-урожай без огорода

Такой способ позволяет экономить место, получать ранний урожай и выращивать картофель даже там, где нет полноценного огорода.

https://glavred.info/sad-ogorod/kartoshka-dlya-lenivyh-3-sposoba-poluchit-super-urozhay-bez-ogoroda-10764572.html Ссылка скопирована

Читайте подробно:

Как выращивать картофель в мешках и ящиках

Почему вертикальные грядки дают ранний урожай

Можно ли вырастить картофель на балконе

Выращивание картофеля давно вышло за рамки обычных грядок. Все больше дачников интересуются, как выращивать картофель в мешках и ящиках, ведь такой способ помогает экономить место, воду и силы.

Кроме того, вертикальные грядки позволяют получить ранний урожай и подходят даже для небольших участков или балконов.

видео дня

Почему картофель выращивают в мешках и ящиках

Главное преимущество такого метода — компактность. Картофель можно выращивать практически где угодно: возле забора, на террасе, во дворе и даже на балконе, пишет gradinamax.

Кроме того, вертикальные грядки быстрее прогреваются солнцем, а значит клубни начинают развиваться раньше, чем в обычной почве. Именно поэтому многие огородники получают более ранний урожай.

Еще один плюс — меньший расход воды и удобрений. В ограниченном объеме грунта проще поддерживать нужную влажность и питательность почвы.

Какая емкость подходит для выращивания картофеля

Для посадки подходят практически любые емкости объемом от 10 литров и высотой не менее 30 сантиметров. Чаще всего используют мешки, деревянные ящики, бочки, ведра или большие контейнеры.

Особенно популярны деревянные ящики, поскольку дерево хорошо пропускает воздух и снижает риск загнивания клубней. Такие конструкции удобно размещать даже на небольшом участке.

Какой должна быть почва

Картофель любит рыхлый и питательный грунт с хорошим доступом воздуха. Перед посадкой почву желательно обеззаразить и добавить органику.

На дно емкости обычно укладывают дренажный слой из керамзита, щебня или мелких веток. Это помогает избежать застоя воды, который может привести к гниению корней.

Далее засыпают плодородный грунт и постепенно подсыпают землю по мере роста кустов. Именно такой способ помогает формировать больше клубней.

Что любит и чего не любит картофель / Инфографика: Главред

Как выращивать картофель в мешках

Мешки удобно ставить вдоль стен или заборов, чтобы они не падали. Некоторые дачники делают в нижней части небольшие отверстия для удобного сбора молодого картофеля.

Очень важно следить за поливом, поскольку грунт в мешках пересыхает быстрее, чем на обычной грядке. При этом переувлажнять почву тоже нельзя.

Картофель в таких условиях растет довольно активно, особенно если место хорошо освещается солнцем.

Можно ли выращивать картофель на балконе

Этот способ подходит даже для городской квартиры. Многие выращивают картофель в ведрах или больших горшках на лоджиях и балконах.

При достаточном количестве света и регулярном поливе можно получить вполне достойный урожай даже без дачи.

Есть ли недостатки у такого метода

Несмотря на удобство, выращивание картофеля в мешках требует более частого контроля влажности. В жаркую погоду почва быстро пересыхает, поэтому поливать растения приходится чаще.

Кроме того, большие емкости с грунтом могут быть довольно тяжелыми, поэтому место для них лучше выбрать заранее.

Смотрите видео о том, как выращивают картошку в мешках:

Вам может быть интересно:

Об источнике: GradinaMax GradinaMax — это украинский интернет-магазин товаров для сада, огорода и приусадебного участка. Платформа специализируется на продаже семян овощей и цветов, саженцев, удобрений, средств защиты растений, а также сопутствующих товаров для выращивания и ухода за растениями. Компания ориентируется на потребности как опытных аграриев, так и начинающих огородников, предлагая сезонные подборки и рекомендации по посадке. Также специалисты ведут YouTube-канал, на котором делятся советами по садоводству с подписчиками.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред