Большинство ошибается: в какой воде варить картошку - в холодной или горячей

Рассказываем, когда и как солить воду, чтобы картофель не разварился и получился по-настоящему вкусным.

https://glavred.info/lifehack/bolshinstvo-oshibaetsya-v-kakoy-vode-varit-kartoshku-v-holodnoy-ili-goryachey-10762076.html Ссылка скопирована

В какую воду бросать картошку, чтобы она не разварилась / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как правильно варить картофель

Какой водой заливать картофель для варки

Когда нужно солить воду при варке картофеля

Приготовление картофеля кажется элементарным процессом, но именно здесь большинство людей допускают ключевые ошибки, которые портят и вкус, и текстуру.

Главред расскажет, как правильно приготовить картофель, чтобы он был вкусным.

видео дня

Почему нельзя бросать картофель в кипяток

Если бросить картофель сразу в кипяток, внешний слой крахмала мгновенно разрушится. Он начинает шелушиться еще до того, как тепло доходит до сердцевины. В результате картофель разваривается неравномерно: снаружи он становится водянистым, а внутри остается недоваренным, пишет Oboz.ua.

Правильный способ — залить картофель холодной водой и нагревать постепенно, чтобы температура распределялась равномерно. Таким образом картофель сохранит свою твердую форму и не станет водянистым.

Когда нужно солить воду

Вторая распространенная ошибка — добавлять соль только после закипания или даже на тарелке. Картофель плотный и крахмалистый, поэтому ему нужно время, чтобы впитать вкус. Если посолить воду сразу, пока она еще холодная, соль постепенно проникнет вглубь клубня во время нагревания. Это позволит раскрыть естественный вкус картофеля.

Смотрите видео о том, как правильно приготовить картофель:

@ilona_shvch_ Мы всю жизнь готовили картофель неправильно ? В ресторанах Мишлен с ней обращаются совсем иначе — и вкус это меняет кардинально. Главные правила: ? минимум воды — ведь именно она забирает минералы и насыщенный вкус ? никакой соли во время варки ? картофель накрывается пергаментом с маленькой дырочкой посередине Так он томится в собственном соку, а не "вымывается" в воде. Результат — насыщенный картофельный вкус, нежная кремовая текстура и ощущение, будто ты в ресторане, а не на кухне дома ✨ Соль, масло или соус — уже после. Сохрани, если хочешь готовить простые продукты по-ресторанному ? ♬ Refreshing and light indie pop(1552207) - Cheng Lee

Читайте также:

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред