Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Большинство ошибается: в какой воде варить картошку - в холодной или горячей

Инна Ковенько
5 мая 2026, 10:40
Рассказываем, когда и как солить воду, чтобы картофель не разварился и получился по-настоящему вкусным.
Большинство ошибается: в какой воде варить картошку - в холодной или горячей
В какую воду бросать картошку, чтобы она не разварилась / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как правильно варить картофель
  • Какой водой заливать картофель для варки
  • Когда нужно солить воду при варке картофеля

Приготовление картофеля кажется элементарным процессом, но именно здесь большинство людей допускают ключевые ошибки, которые портят и вкус, и текстуру.

Главред расскажет, как правильно приготовить картофель, чтобы он был вкусным.

видео дня

Почему нельзя бросать картофель в кипяток

Если бросить картофель сразу в кипяток, внешний слой крахмала мгновенно разрушится. Он начинает шелушиться еще до того, как тепло доходит до сердцевины. В результате картофель разваривается неравномерно: снаружи он становится водянистым, а внутри остается недоваренным, пишет Oboz.ua.

Правильный способ — залить картофель холодной водой и нагревать постепенно, чтобы температура распределялась равномерно. Таким образом картофель сохранит свою твердую форму и не станет водянистым.

Когда нужно солить воду

Вторая распространенная ошибка — добавлять соль только после закипания или даже на тарелке. Картофель плотный и крахмалистый, поэтому ему нужно время, чтобы впитать вкус. Если посолить воду сразу, пока она еще холодная, соль постепенно проникнет вглубь клубня во время нагревания. Это позволит раскрыть естественный вкус картофеля.

Смотрите видео о том, как правильно приготовить картофель:

@ilona_shvch_

Мы всю жизнь готовили картофель неправильно ? В ресторанах Мишлен с ней обращаются совсем иначе — и вкус это меняет кардинально. Главные правила: ? минимум воды — ведь именно она забирает минералы и насыщенный вкус ? никакой соли во время варки ? картофель накрывается пергаментом с маленькой дырочкой посередине Так он томится в собственном соку, а не "вымывается" в воде. Результат — насыщенный картофельный вкус, нежная кремовая текстура и ощущение, будто ты в ресторане, а не на кухне дома ✨ Соль, масло или соус — уже после. Сохрани, если хочешь готовить простые продукты по-ресторанному ?

♬ Refreshing and light indie pop(1552207) - Cheng Lee

Читайте также:

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Есть четкое подтверждение": Зеленский раскрыл правду о потерях армии РФ

"Есть четкое подтверждение": Зеленский раскрыл правду о потерях армии РФ

11:46Война
Украинский "Фламинго" ударил по военному заводу в РФ: мощный пожар в Чебоксарах

Украинский "Фламинго" ударил по военному заводу в РФ: мощный пожар в Чебоксарах

10:14Война
Действительно ли оккупанты достигли окраин Константиновки: в ISW раскрыли ситуацию

Действительно ли оккупанты достигли окраин Константиновки: в ISW раскрыли ситуацию

09:56Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 5 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Петра и Павла в 2026 перенесли: даты по новому и старому стилю

Петра и Павла в 2026 перенесли: даты по новому и старому стилю

Дом подает сигнал: какие бытовые мелочи считаются предупреждением об опасности

Дом подает сигнал: какие бытовые мелочи считаются предупреждением об опасности

Основа урожая помидоров: три домашних хитрости при посадке в грунт

Основа урожая помидоров: три домашних хитрости при посадке в грунт

Фицо отказался участвовать в параде на Красной площади 9 мая — что произошло

Фицо отказался участвовать в параде на Красной площади 9 мая — что произошло

Последние новости

12:22

Одеяло и подушки снова станут свежими без стирки: какой простой способ поможет

12:09

Китайский гороскоп на завтра, 6 мая: Свиньям - гнев, Драконам - хандра

11:46

"Есть четкое подтверждение": Зеленский раскрыл правду о потерях армии РФ

11:43

Что нельзя сажать рядом с клубникой: список растений, которые "убивают" урожайВидео

11:36

"Немедленный развод": женщина раскрыла отвратительную привычку мужа

Между США и Украиной наметилась стабилизация в вопросе санкций, Киев отвечает ударами по РФ — ВласюкМежду США и Украиной наметилась стабилизация в вопросе санкций, Киев отвечает ударами по РФ — Власюк
11:12

"Назвала мужским органом": известная ведущая обиделась на Лесю НикитюкВидео

11:04

В Германии призвали страны ЕС как можно быстрее перенимать военный опыт Украины

10:46

Как правильно одевать малыша при температуре +20 градусов - универсальный лайфхак

10:40

Большинство ошибается: в какой воде варить картошку - в холодной или горячей

Реклама
10:14

Украинский "Фламинго" ударил по военному заводу в РФ: мощный пожар в Чебоксарах

10:01

"Попрощался навсегда": Потап оставил последнее послание Насте Каменских

09:56

Действительно ли оккупанты достигли окраин Константиновки: в ISW раскрыли ситуацию

09:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 мая (обновляется)

09:24

Одессу накроет летнее тепло: синоптики рассказали, когда ждать до +25°

09:20

Коварный ракетный удар РФ просто по спасателям: есть погибшие и много раненыхФото

08:56

5 мая все изменится: три знака зодиака наконец увидят свет в будущем

08:29

Карта Deep State онлайн за 5 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:26

5 погибших и более 30 раненых: РФ ударила баллистикой и дронами по Полтавщине

08:22

РФ атаковала Днепр и область ракетами, дронами и авиабомбами: есть разрушения и раненыеФото

07:57

РФ цинично атаковала Киев и область: есть разрушения и раненые - все подробностиФото

Реклама
07:52

Путин боится покушения: Невзлин оценил перспективы такого сценариямнение

07:18

Взрывы гремели по всей России: под ударом - завод для "Шахедов" и крупнейший НПЗ

05:55

"Человека обработали": психическое состояние Лорак напугало россиян

05:11

Настоящие деликатесы времен СССР: что ели советские люди только по праздникам

04:41

Жизнь четырех знаков зодиака станет намного лучше - кто схватит удачу за хвост

04:00

Тест на IQ: нужно найти 4 отличия на картинке мальчика на велосипеде за 12 с

03:32

Как навсегда избавиться от травы между плитками: советы для чистого двораВидео

03:09

Почему кошка ест целлофановые пакеты и пластик: сигнал, который нельзя игнорироватьВидео

02:04

"Вероятность очень высока": РФ готовит массированный удар, названы новые цели врага

04 мая, понедельник
23:51

Отнюдь не капсулы: эксперт объяснила, чем лучше стирать на коротких циклахВидео

23:43

Стрельба возле Белого дома: Секретная служба США оцепила район, что известно

23:24

Тепло принесет новую опасность: синоптики предупредили, что ждет Черкасскую область

23:02

Не придется выкорчевывать: как легко убрать пень с участка всего за 1 день

22:24

Весна набирает обороты: к каким цифрам прыгнет температура в Днепре и области

22:03

До наступления +35 °C: как подготовить и почистить кондиционер перед сезоном

21:54

Ошибка с пергаментной бумагой, которую допускает большинство: что делать запрещено

21:51

Украина объявила о начале бессрочного перемирия в войне — подробности решения

21:23

Основа урожая помидоров: три домашних хитрости при посадке в грунтВидео

21:14

Кошельки пополнятся: три знака зодиака, которым в мае повезет с деньгами

21:01

Вьюнок исчезнет раз и навсегда: как правильно избавиться от сорнякаВидео

Реклама
20:33

В РФ объявили о перемирии в войне и пригрозили ударами по центру Киева - детали

20:25

Дом подает сигнал: какие бытовые мелочи считаются предупреждением об опасности

20:22

"С нами никто не связывался": Зеленский резко отреагировал на заявления РФ о перемирии

20:12

Рассада "сгорит" за ночь: какая распространенная ошибка уничтожает помидорыВидео

20:05

Новый подход к мобилизации: в Минобороны рассказали, что кардинально изменится

20:01

Сделан гигантский шаг к миру по линии фронта: Кох назвал причинумнение

19:44

Фицо отказался участвовать в параде на Красной площади 9 мая — что произошло

19:28

Говорить "можевельник" неправильно: как следует называть растение на украинском

19:23

"Люди-воздуха": как жители одного из городов Украины массово становились богачамиВидео

19:16

Боится своих: разведка раскрыла фигуру, от которой Путин ждет предательства

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регионы
Новости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Житомира
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыПраздничное менюНапиткиЗакускиСалаты
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять