Тепло принесет новую опасность: синоптики предупредили, что ждет Черкасскую область

Синоптики прогнозируют резкое потепление и сухую погоду под влиянием антициклона, при этом существует риск возникновения пожаров из-за дефицита осадков.

Прогноз погоды в Черкасской области — какая опасность грозит Черкасской области

На этой неделе в Черкасской области температура поднимется до +25º

Осадков не прогнозируется

В Черкасской области объявлена пожарная опасность 4 класса

Погода в Черкасской области нормализуется и приобретает по-настоящему весенние черты. Температура воздуха местами превышает +25º. Об этом сообщает Черкасский областной центр по гидрометеорологии.

Синоптики сообщают, что влияние Азорского антициклона формирует стабильную, сухую и солнечную погоду. В то же время по его северо-западной периферии в регион поступает модифицированный тропический воздух, поэтому в течение ближайших трех дней температура ночью составит 7–12 градусов тепла, а днем будет повышаться до 20–25 градусов.

"Всплеск летнего тепла" значительно активизирует процессы роста растений, будет способствовать продолжению весеннего сева. На фоне отсутствия дождей теплая погода приведет к быстрому росту показателя пожарной опасности в экосистемах области", — говорится в сообщении.

Прогноз погоды / Фото: Черкасский областной центр по гидрометеорологии

Руководитель Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань отметил, что 20-дневный период с заморозками является слишком длительным даже для особенностей этой весны. По его словам, хорошо, что этот холодный этап уже завершился и в ближайшее время о нем не придется вспоминать.

Он также пояснил, что обычно весенние заморозки носят кратковременный характер и наблюдаются преимущественно ночью или утром. Однако ситуация в этом году отличалась: температура в отдельные дни держалась ниже нуля в течение 7–9 часов. Поэтому такие явления трудно назвать обычными заморозками — их целесообразнее определять как "вредные весенние морозы", которые в последнее время становятся типичными для наших широт.

"Мы привыкли, что с севера, как правило, к нам приходит холод, но не в этот раз. Арктическая холодная погода отступила на юг, где сейчас на западе Турции совсем не жарко, днем всего +5–+7°, зато в странах Балтии +23°. А Черкасская область получает трансформированное тепло тропического происхождения с северо-запада. Это неплохо показано на первой карте", — отметил он.

Погода в Черкасской области / Фото: Виталий Постригань / Facebook

Прогноз погоды на неделю в Черкасской области

Виталий Постригань сообщил, что до конца рабочей недели такая атмосферная ситуация сохранится: ночью ожидается 8–13° тепла, днем — 22–26°, при этом осадков не прогнозируется.

О личности: Виталий Постригань Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

Прогноз погоды на выходные в Черкасской области

По его словам, только в выходные, 9–10 мая, слабо выраженные атмосферные фронты с Атлантики могут принести местами кратковременные грозовые дожди.

Анализ обновленных прогнозов европейских метеоцентров и синоптических карт свидетельствует о вероятности нескольких дождливых дней в середине мая. Температура воздуха при этом может снизиться на 3–5 градусов. Синоптик отметил, что эти тенденции уже находятся под наблюдением, ведь весенние осадки сейчас очень нужны.

"Дефицит осадков, повышение температуры уже сформировали на значительной территории нашего региона высокую (4 класса) пожарную опасность, а при такой погоде воспламеняемость в экосистемах будет только расти. Будьте осторожны с огнем на природе! Итак, после продолжительной холодной погоды май наконец дарит кратковременное летнее тепло", — резюмировал он.

Когда наступит похолодание

Как писал Главред, погодные условия в Украине постепенно меняются, и уже в ближайшее время в регионах ожидается по-настоящему жаркая погода, сообщает синоптик Наталья Диденко.

До конца недели в стране сохранится теплая и солнечная погода, однако ближе к его завершению снова возможны дожди.

Первые заметные изменения с осадками и незначительным понижением температуры прогнозируются ориентировочно на 9–10 мая.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

В ночь на 5 мая в Днепре и Днепропетровской области прогнозируют заморозки на поверхности почвы, а местами и в воздухе. Днем температура повысится до приятных весенних значений, однако в регионе сохранится повышенный уровень пожарной опасности. По данным синоптиков, в понедельник ожидается малооблачная погода без осадков, с северо-восточным ветром скоростью 5–10 м/с.

Во Львовской области погодные условия будет формировать зона повышенного атмосферного давления, поэтому 5 мая там будет тепло и сухо.

В целом в течение недели в Украине сохранится теплая погода, хотя местами возможны кратковременные дожди и слабый ветер. Потепление начнется с западных регионов, а ночные заморозки постепенно отступят. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич.

Об источнике: Черкасский областной центр по гидрометеорологии Черкасский областной центр по гидрометеорологии — это государственная организация в Украине, которая осуществляет гидрометеорологические наблюдения, анализ и прогноз погоды для Черкасской области. Его деятельность включает составление гидрометеорологических бюллетеней, прогнозов погоды и предупреждений об опасных метеорологических явлениях (например, туманах, грозах, жаре или метелях) по всей Черкасской области, которые регулярно публикуются в региональных информационных источниках и используются органами местного самоуправления и населением для обеспечения безопасности и планирования.

