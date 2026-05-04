Больше, чем просто наследница: на что тратила миллионы самая богатая дочь Роксоланы

О чем вы узнаете:
- Почему Михримах Султан считали самой влиятельной женщиной Османской империи
- Что сделала Михримах Султан для Османской империи
Михримах Султан, единственная дочь султана Сулеймана Великолепного и украинки Роксоланы, вошла в историю как одна из самых богатых и могущественных женщин мира. Ее жизнь не проходила только в гареме, ведь она была дипломатом, успешной предпринимательницей и меценатом. Она обладала огромной властью в государстве, которой раньше не обладала ни одна женщина — подробнее расскажет Главред.
Выдали замуж в 17: как брак сделал ее самой влиятельной женщиной
Михримах родилась в 1522 году, и ее имя в переводе означает "Солнце и Луна". С детства она получила лучшее образование, изучала языки и искусство дипломатии. В 17 лет она вышла замуж за Рустема-пашу, который благодаря этому союзу через некоторое время смог стать великим визирем и вторым человеком в империи после султана.
Ее судьба была неразрывно связана с политикой, и выбор мужа стал частью большой игры.
Ее судьба была неразрывно связана с политикой, и выбор мужа стал частью большой игры.
Тайная власть и тысячи дукатов ежедневно: как она управляла империей
После смерти матери Михримах стала главной советницей своего отца Сулеймана. Она вела активную переписку с иностранными монархами, в частности с польским королем Сигизмундом II Августом, способствуя мирной жизни и развитию торговли.
Султана была не только политиком, но и талантливой бизнесвумен. Она владела огромными земельными наделами и успешно торговала пшеницей с Балкан. Ее ежедневный доход достигал 2 000 дукатов, что в то время равнялось доходам небольших европейских королевств.
У нее были земли, дворцы, сотни лошадей и верблюдов, множество драгоценностей и более 5 000 книг.
Архитектурное чудо Синана: секрет мечетей "Солнца и Луны"
Михримах была очень богатой и тратила деньги на то, чтобы сделать Стамбул красивее. Самое главное, что она построила, — это две большие мечети.
Архитектор Синан придумал для нее настоящее чудо: он рассчитал все так, что в один особый день года солнце садится за одну башню мечети, а луна в этот же момент появляется над другой.
Это сделали не просто так, ведь имя Михримах как раз и означает "Солнце и Луна".
Несмотря на статус самой богатой женщины, Михримах оставалась верной семье и государству.
Даже в мире, где господствовали мужчины, женщина могла быть мудрой советницей, меценаткой и строительницей будущего.
Султана прожила долгую жизнь и была похоронена рядом с отцом в мавзолее мечети Сулеймание, что стало исключительным жестом уважения к женщине того времени.
Об источнике: YouTube-канал "Телеканал Конкурент Украина"
