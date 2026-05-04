Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Больше, чем просто наследница: на что тратила миллионы самая богатая дочь Роксоланы

Марина Иваненко
4 мая 2026, 18:20
Как Михримах Султан смогла стать самой влиятельной женщиной Османской империи — её дипломатия, брак, состояние и уникальные проекты изменили историю государства.
Самая влиятельная дочь Роксоланы
Самая влиятельная дочь Роксоланы / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему Михримах Султан считали самой влиятельной женщиной Османской империи
  • Что сделала Михримах Султан для Османской империи

Михримах Султан, единственная дочь султана Сулеймана Великолепного и украинки Роксоланы, вошла в историю как одна из самых богатых и могущественных женщин мира. Ее жизнь не проходила только в гареме, ведь она была дипломатом, успешной предпринимательницей и меценатом. Она обладала огромной властью в государстве, которой раньше не обладала ни одна женщина — подробнее расскажет Главред.

Выдали замуж в 17: как брак сделал ее самой влиятельной женщиной

Михримах родилась в 1522 году, и ее имя в переводе означает "Солнце и Луна". С детства она получила лучшее образование, изучала языки и искусство дипломатии. В 17 лет она вышла замуж за Рустема-пашу, который благодаря этому союзу через некоторое время смог стать великим визирем и вторым человеком в империи после султана.

видео дня

Этот брак стал прочным политическим партнерством. Как отмечается в видео на YouTube-канале "Конкурент Украина":

Ее судьба была неразрывно связана с политикой, и выбор мужа стал частью большой игры.

Тайная власть и тысячи дукатов ежедневно: как она управляла империей

После смерти матери Михримах стала главной советницей своего отца Сулеймана. Она вела активную переписку с иностранными монархами, в частности с польским королем Сигизмундом II Августом, способствуя мирной жизни и развитию торговли.

Султана была не только политиком, но и талантливой бизнесвумен. Она владела огромными земельными наделами и успешно торговала пшеницей с Балкан. Ее ежедневный доход достигал 2 000 дукатов, что в то время равнялось доходам небольших европейских королевств.

У нее были земли, дворцы, сотни лошадей и верблюдов, множество драгоценностей и более 5 000 книг.

Видео о самой богатой женщине мира, которая управляла империей из тени, можно посмотреть здесь:

Архитектурное чудо Синана: секрет мечетей "Солнца и Луны"

Михримах была очень богатой и тратила деньги на то, чтобы сделать Стамбул красивее. Самое главное, что она построила, — это две большие мечети.

Архитектор Синан придумал для нее настоящее чудо: он рассчитал все так, что в один особый день года солнце садится за одну башню мечети, а луна в этот же момент появляется над другой.

Это сделали не просто так, ведь имя Михримах как раз и означает "Солнце и Луна".

Несмотря на статус самой богатой женщины, Михримах оставалась верной семье и государству.

Даже в мире, где господствовали мужчины, женщина могла быть мудрой советницей, меценаткой и строительницей будущего.

Султана прожила долгую жизнь и была похоронена рядом с отцом в мавзолее мечети Сулеймание, что стало исключительным жестом уважения к женщине того времени.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Телеканал Конкурент Украина"

"Конкурент Украина" — новый общенациональный семейный телеканал, транслирующийся в сети Т2 и на медиасервисах. Эфирная сетка сочетает развлекательный контент (шоу о блогерах, сериалы, украинское и мировое кино) с информационными программами (актуальные новости, общественно-политические проекты и спорт).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине меняют правила выхода на пенсию: что изменится

В Украине меняют правила выхода на пенсию: что изменится

18:40Украина
Переговоры Фицо с Зеленским: какое громкое заявление сделал словацкий премьер после встречи

Переговоры Фицо с Зеленским: какое громкое заявление сделал словацкий премьер после встречи

18:19Политика
"Должны быть готовыми": в ГПСУ заявили об активности со стороны Беларуси, что известно

"Должны быть готовыми": в ГПСУ заявили об активности со стороны Беларуси, что известно

18:17Украина
Реклама

Популярное

Ещё
За пять дней до парада на 9 мая Москву атаковали дроны: что известно

За пять дней до парада на 9 мая Москву атаковали дроны: что известно

"Есть начало и финал": Анастасия Оруджова официально ушла из "Квартала"

"Есть начало и финал": Анастасия Оруджова официально ушла из "Квартала"

Карта Deep State онлайн за 4 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с овцами за 33 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с овцами за 33 с

Дружные всходы моркови за несколько дней: домашний метод, стимулирующий семена

Дружные всходы моркови за несколько дней: домашний метод, стимулирующий семена

Последние новости

19:03

Выражение "на корточках" употребляют неправильно — как сказать по-украински

19:03

Собака после домашней стрижки изменилась до неузнаваемости: что с ней случилось

18:40

В Украине меняют правила выхода на пенсию: что изменится

18:37

Петра и Павла в 2026 перенесли: даты по новому и старому стилю

18:20

Больше, чем просто наследница: на что тратила миллионы самая богатая дочь Роксоланы

В июне Россию ждет новый удар: Владислав Власюк — о 21-м пакете санкций ЕСВ июне Россию ждет новый удар: Владислав Власюк — о 21-м пакете санкций ЕС
18:19

Переговоры Фицо с Зеленским: какое громкое заявление сделал словацкий премьер после встречи

18:18

Редкие, но красивые имена: как назвать мальчика и девочку в 2026 году

18:17

"Должны быть готовыми": в ГПСУ заявили об активности со стороны Беларуси, что известно

17:54

Жара до +29 накроет Львовщину, а за ней грозы: когда ждать похолодания

Реклама
17:38

Украину разогреет почти до +30: синоптики назвали дату похолодания

17:23

Житомирщину прогреет до +28 градусов, однако радоваться рано: когда погода резко изменится

17:20

Вывод тысяч военных США из Европы: Трамп послал сигнал Путину, чего ждать

17:11

"Зарыдала как белуга": невеста Квиткова впервые рассказала о свадьбе

16:33

Предвещает ли появление лягушки на пороге смерть — священник раскрыл правдуВидео

16:22

"Счастливы и взволнованы": у 53-летней Кэмерон Диас родился третий ребенок

16:21

Ким Чен Ын призвал молодежь поддержать войну в Украине на стороне РФ - Reuters

16:08

Доллар внезапно подскочил: новый курс валют на 5 мая

15:54

Верка Сердючка и Руслана возвращаются на Евровидение 2026 — официальное заявление

15:19

Нельзя оставлять включенными: эксперты назвали самые опасные бытовые приборы

15:13

"Принципиальное отличие": какой будет новая политика Венгрии в отношении РФ

Реклама
14:59

Три знака зодиака переживут переломный этап: судьба готовит сюрпризы

14:38

25-градусная жара и грозовые дожди: синоптики удивили прогнозом погоды

14:17

Фицо планирует посетить парад в РФ, но неожиданно выразил поддержку Украине

14:16

Новый наследник короны: британская принцесса объявила о беременности

14:04

Гороскоп на завтра, 5 мая: Стрельцам — споры, Водолеям — прибыль

13:58

На границе с Приднестровьем усиливают оборону: ВСУ готовятся к разным сценариям

13:51

Все бронирования проверят: нардеп предупредил, к чему готовиться украинцам

13:22

Долгожданное тепло врывается в Полтавскую область: как изменится погода

13:20

Денисенко с возлюбленным выехала из Украины: "Каждый день как последний"

12:48

"Начинается новая глава": Настя Каменских впервые вышла на связь после развода

12:46

Невероятно вкусная выпечка из детства: рецепт трубочек из двух ингредиентов

12:35

Замарашка: Киркоров жестко припечатал Лорак из-за неряшливой дочери СофииВидео

12:34

Взрывы в Москве, паника в Кремле и паранойя Путина: РФ ждет самый тревожный парад с 2022 года

12:31

Когда День матери в Украине 2026: точная дата и традиции праздника

12:02

Китайский гороскоп на завтра, 5 мая: Козлам - преодоление, Петухам - передышка

11:55

Как выглядит "Пакет малыша" в 2026 году: содержимое поразило родителей

11:40

"Украинские дроны могут пролететь над парадом 9 мая": Зеленский пригрозил РФ

11:31

Почему 5 мая нельзя оставлять грязную посуду: какой церковный праздник

11:06

Багато загиблих і поранених: РФ ударила ракетою по Харківщині

11:04

Максим Галкин публично признал третьего ребенка: "Кто-то не знал"Видео

Реклама
10:53

Строгие запреты в праздник 5 мая: что можно и нельзя делать

10:48

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 мая (обновляется)

10:30

Хуже цветут и дают слабый урожай: где не нужно сажать помидорыВидео

10:20

Франция против "короткого пути" вступления Украины в ЕС - детали

10:10

"Вы проиграете эту войну": Келлог направил неожиданное послание России

10:01

Путин сидит в бункере и боится удара от самого лояльного силовика: СМИ узнали детали

09:58

"Пока идут боевые действия": Ротару приняла важное решение

09:28

США оставляют Европу без дальнобойных ракет: FT предупреждает о рисках для безопасности

08:56

С 4 мая начинается новая эпоха: 3 знака зодиака кардинально изменят свою жизнь

08:32

Лондон готовит важный шаг: Британия вложится в 90 млрд евро для Украины - FT

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять