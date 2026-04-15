Путь через океан в 214 ящиках: малоизвестная история появления Статуи Свободы

Марина Иваненко
15 апреля 2026, 21:36
У Статуи Свободы есть много тайн — как её создавали, почему она могла и не появиться и какие символы скрываются в одном из самых известных памятников мира.
Тайны Статуи Свободы / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как создавали Статую Свободы
  • Кто создал конструкцию
  • Какие секреты скрывает известный символ США

Статуя Свободы — это не просто огромный памятник, а настоящее инженерное чудо. Мы привыкли видеть ее как единое целое, но ее строительство было похоже на сборку гигантского конструктора, который едва не стал крупнейшим провалом в истории — Главред расскажет подробнее.

Зачем Франция создала символ США

Идея создать такой монумент возникла во Франции. Это должен был быть подарок Америке в честь ее независимости. Скульптор Фредерик Бартольди хотел, чтобы статуя была огромной и стояла именно у входа в порт Нью-Йорка. Замысел заключался в том, что каждый, кто приплывает в страну, должен первым увидеть именно Свободу.

Тайна внутри: как Эйфель сделал статую "живой"

Малоизвестный факт, но внутри статуя пуста. Это тонкая медная "кожа", которая держится на прочном железном каркасе. Разработал эту конструкцию Гюстав Эйфель — тот самый инженер, который позже построил знаменитую башню в Париже.

Благодаря гениальной системе креплений статуя может немного "двигаться". Это необходимо, чтобы она не сломалась во время сильного ветра или из-за расширения металла на солнце.

Строительство на грани провала: как спасали проект

Строительство статуи могло остановиться из-за нехватки средств. Французы собрали деньги на саму статую, а американцы должны были построить для нее постамент. Денег не хватало, и на помощь пришли журналисты.

Издатель Джозеф Пулитцер призвал обычных людей помочь. Он писал: если хотите иметь такой символ — дайте хотя бы один доллар. В результате тысячи людей присылали мелкие монеты, и так удалось достроить фундамент.

Как перевозили статую через океан

Чтобы перевезти статую через океан, ее пришлось разобрать на 350 частей. Все детали сложили в деревянные ящики — 214 — и везли на корабле. Это было очень рискованно: если бы корабль затонул или хотя бы один ящик потерялся, собрать статую снова было бы невозможно.

    Сегодня Статуя Свободы остается напоминанием о том, что великие дела создаются усилиями тысяч людей, верящих в общую идею.

    Вас может заинтересовать:

    Об источнике: Eclesso — Документалки

    Eclesso — познавательный YouTube-канал, создающий качественные документальные видео об истории, науке и культуре. Авторы используют 3D-визуализацию и архивные данные, чтобы просто объяснять сложные события и инженерные проекты. Благодаря интересной подаче и высокому качеству монтажа канал стал популярным источником образовательного контента.

    22:44

    Пожары, раненые, среди которых дети: РФ нанесла удар по Днепру, первые детали

    21:57

    Французский учёный раскрыл величайшую тайну казаков: о чём идёт речьВидео

    21:44

    Шахтер получил суровое наказание за нарушение закона Украины: в чём причина

    21:36

    Путь через океан в 214 ящиках: малоизвестная история появления Статуи Свободы

    21:07

    Украина внедряет новую модель ведения войны: что известно о дроново-штурмовых подразделениях

    Россия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городеРоссия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городе
    20:14

    Женщина 120 дней ела только сардины: что с ней произошлоВидео

    20:09

    Гениальность или ошибка: почему у "Запорожца" двигатель сзади

    20:09

    Возник пожар, есть пострадавшие: "Шахед" попал в многоэтажку в Одессе, деталиФото

    20:06

    Черная плесень в ванной исчезнет за три простых шага: какие средства точно помогут

    Реклама
    19:11

    Россия запустила по Украине ракеты "Калибр", Х-101 и не только: где раздаются первые взрывы

    19:10

    Почему не стоит паниковать из-за позиции Мадяра по отношению к Украине: Коваленко назвал причинумнение

    19:09

    Оставаться опасно: в одном из регионов Украины расширили зону эвакуации

    19:02

    "Вся жизнь в одной машине": история дедушки на "жигулях" в Киеве получила продолжениеВидео

    19:02

    В Житомирской области пойдет дождь и усилится ветер: когда погода резко ухудшится

    18:58

    Память или осквернение: разрешает ли церковь фотографироваться рядом с могилами

    18:49

    "Еще свидимся": Киркоров нежно обратился к Пугачевой

    18:43

    Собака пропала на 5 лет и внезапно вернулась: где она была все время

    18:30

    Погода резко изменится: какой регион Украины накроют дожди с грозами и когда

    18:26

    "На подходе": Трамп сделал громкое заявление о завершении войны в Украине

    18:01

    Потери РФ в войне достигли критического уровня: Федоров раскрыл цифры

    Реклама
    17:45

    Доллар пошел на взлет, евро резко упал: новый курс валют на 16 апреля

    17:45

    Женщина посетила самый дорогой McDonald's: стоимость обеда поразилаВидео

    17:28

    РФ собирает силы для полной оккупации стратегического города — детали от DeepState

    17:26

    Как долго хранится открытое вино и что будет, если выпить испорченное: ответ удивит

    17:04

    "Ради Китая и всего мира": Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив

    16:48

    Три знака зодиака скоро выйдут из полосы проблем: перемены уже близко

    16:35

    Самолеты Ту-95 выпустили ракеты — опубликовано время подлета к городам Украины

    16:31

    Что слышат люди в последние секунды жизни: новые данные ученых

    16:28

    В McDonald’s кардинально изменили меню — какие мировые хиты появились в Украине

    16:21

    Крупнейшая поставка в истории: какое рекордное количество дронов Британия передаст Украине

    16:19

    "Был другой шоу-бизнес": Злата Огневич назвала потраченную на "Евровидение" суммуВидео

    16:08

    Что ждет тысячи "хрущевок" по всей Украине — в Раде предупредили украинцев

    15:40

    Фразу "в первую очередь" лучше забыть - как правильно сказать на украинскомВидео

    15:08

    Россия может готовить новый удар "Орешником" по Украине: названы даты

    15:01

    Придет 17-градусное тепло: погода в Тернопольской области резко изменится

    14:58

    Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке птицы на дереве за 29 секунд

    14:55

    Ударит с новой силой: Украину накроет магнитная буря, известна дата шторма

    14:55

    Автополив огорода и сада своими руками: как сделать правильно

    14:36

    РФ подняла самолеты Ту-95 и запустила кучу "Шахедов": высокая угроза массированного удара

    14:17

    Дожди из Балтики идут на Львовщину: синоптики объявили высокий уровень опасности

    Реклама
    14:16

    Крутейший завтрак из зачерствевшей паски за 5 минут - рецепт

    14:05

    Второй президентский срок и главные опасения Путина: Зеленский удивил заявлением

    13:57

    Китайский гороскоп на завтра, 16 апреля: Петухам - отпор, Кроликам - расчет

    13:56

    РФ резко усилила наступление по всему фронту: Сырский раскрыл, где ситуация критическая

    13:44

    Хочет помириться: "предатель" Игорь Николаев публично обратился к Пугачевой

    13:39

    Цена перевалила за 70 гривен: в Украине стремительно дорожает популярная крупа

    13:20

    Дождь и сильный ветер: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

    13:19

    Где реально была Россия 300 лет назад: уникальная карта раскрывает аферу КремляВидео

    13:17

    Важный объект в Башкортостане атаковали БПЛА - столб дыма виден за километры

    13:08

    Друга Аллы Пугачевой Раймонда Паулса экстренно госпитализировали

