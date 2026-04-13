Не только бусы: как украинцы создавали идеал женской красоты 200 лет назад

Какой была женская и мужская красота в прошлом — история стандартов, народные представления и неожиданные критерии, определявшие привлекательность 200 лет назад.

Красота 200 лет назад / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Кого считали красивыми 200 лет назад

Почему внешность оценивали через здоровье и силу

Представления о красоте 200 лет назад значительно отличались от современных стандартов. Тогда привлекательность человека оценивали не только по внешности, но и по его здоровью и способности работать в хозяйстве — подробнее рассказывает Главред.

Как отмечается в видео на YouTube-канале "Файно", главным критерием красоты была физическая крепость. Слишком худых или слишком полных людей не считали красивыми, ведь они казались слабыми для сельского труда.

Какой считали идеальной внешность

200 лет назад существовал четкий перечень признаков, по которым человека считали привлекательным. Больше всего ценили черноволосых и русых, тогда как рыжие или очень светлые волосы считали менее привлекательными.

1. Женская коса должна была быть длинной и густой. На Гуцульщине девочкам заплетали волосы с особыми словами:

"Парень, который тебя увидит, пусть за тобой умирает, как рыба за водой".

2. Обязательным атрибутом зрелого мужчины были усы. О тех, у кого их не было, говорили: "Мужчина без усов — это баба".

3. Идеальную внешность описывали формулой: черные брови, карие глаза, белое лицо. Естественный румянец считали признаком здоровья — щеки сравнивали с яблоками или ягодами.

Какое тело считалось красивым

Поскольку большую часть работы выполняли вручную, тело должно было быть выносливым. Любые физические недостатки — хромота или горб — делали человека "некрасивым" в глазах общества. Отношение было довольно суровым:

Женщину с горбом легко могли считать еще и ведьмой.

Все ли подчинялись стандартам

Несмотря на строгие представления о красоте, у многих людей был собственный взгляд на свою внешность. В видео приводится отрывок из дневника крестьянки XIX века Анны Демирской, которая так описывала себя:

Увидела симпатичную девушку... волосы черные и длинные, смуглая, щеки красные, как крашеные яйца. Я была красивее всех девушек, с которыми гуляла.

Сегодня стандарты красоты изменились и уже не связаны с выживанием или физическим трудом.

Об источнике: "Файно" "Файно" — это популярный украинский YouTube-канал, посвященный исследованию национальной идентичности, культурных традиций и быта. Проект специализируется на создании качественного познавательного контента, который в интересной и современной форме рассказывает об истории украинских городов, их уникальных особенностях и гастрономических символах. Зрители ценят канал за эстетичную визуальную подачу и глубокое погружение в темы, которые ранее оставались вне внимания массовой культуры. Одним из самых популярных циклов канала стала серия видео о торте-визитках, где авторы исследуют, как кондитерские изделия становятся брендами целых регионов. Помимо гастрономии, на канале можно найти сюжеты об аутентичной моде, обычаях наших предков и архитектурных жемчужинах Украины. Главная цель проекта — влюбить зрителя в украинское и показать, что наше наследие стильное, вкусное и чрезвычайно многогранное.

