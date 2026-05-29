Вечерний полив против утреннего: когда лучше всего поливать растения летом

Полив — залог урожая, но в жару важно делать это правильно. Когда поливать огород и почему дневной полив может навредить растениям.

О чем вы узнаете:

Когда правильно поливать огород в разное время года

Почему нельзя поливать растения днем в жару

Полив — это самое главное, что нужно растениям, чтобы они не засохли. Сама по себе погода не всегда дает грядкам столько влаги, сколько им нужно, поэтому поливать огород приходится самостоятельно. Но в жаркие дни это нужно делать с умом. Подробнее расскажет Главред.

Как сообщает Обозреватель, любое растение почти полностью состоит из воды. А пить эту воду оно может только своими корнями. Поэтому от того, правильно ли вы поливаете грядки, зависит, вырастет ли у вас хороший урожай или все просто завянет на солнце. Главное — знать, когда именно идти на огород и сколько воды лить.

Когда нужно поливать огород

Время для полива зависит от времени года:

Весной и осенью лучше всего поливать растения рано утром.

Летом, когда очень жарко, поливать нужно только вечером, примерно с 17:00 до 19:00.

Ни в коем случае нельзя поливать огород днем, когда солнце светит сильнее всего. Если капли воды попадут на листья под палящим солнцем, растение получит ожоги и начнет болеть. Кроме того, днем вода очень быстро испаряется и просто не доходит до корней. А во время вечернего полива влага спокойно просачивается в землю, и растения успевают хорошо "напиться" за ночь.

Сколько воды нужно лить в жару

Хотя в жаркие дни земля высыхает быстрее, заливать огород до состояния болота нельзя. Здесь действует простое правило: лучше поливать меньше, но вовремя.

Если вы нальете слишком много воды, она перекроет доступ воздуха к земле. Из-за этого корни растений начнут задыхаться и просто сгниют. Поэтому поливайте так, чтобы земля была влажной, но без больших луж, которые долго не высыхают.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году.

