Вечерний полив против утреннего: когда лучше всего поливать растения летом

О чем вы узнаете:
- Когда правильно поливать огород в разное время года
- Почему нельзя поливать растения днем в жару
Полив — это самое главное, что нужно растениям, чтобы они не засохли. Сама по себе погода не всегда дает грядкам столько влаги, сколько им нужно, поэтому поливать огород приходится самостоятельно. Но в жаркие дни это нужно делать с умом. Подробнее расскажет Главред.
Как сообщает Обозреватель, любое растение почти полностью состоит из воды. А пить эту воду оно может только своими корнями. Поэтому от того, правильно ли вы поливаете грядки, зависит, вырастет ли у вас хороший урожай или все просто завянет на солнце. Главное — знать, когда именно идти на огород и сколько воды лить.
Когда нужно поливать огород
Время для полива зависит от времени года:
- Весной и осенью лучше всего поливать растения рано утром.
- Летом, когда очень жарко, поливать нужно только вечером, примерно с 17:00 до 19:00.
Ни в коем случае нельзя поливать огород днем, когда солнце светит сильнее всего. Если капли воды попадут на листья под палящим солнцем, растение получит ожоги и начнет болеть. Кроме того, днем вода очень быстро испаряется и просто не доходит до корней. А во время вечернего полива влага спокойно просачивается в землю, и растения успевают хорошо "напиться" за ночь.
Сколько воды нужно лить в жару
Хотя в жаркие дни земля высыхает быстрее, заливать огород до состояния болота нельзя. Здесь действует простое правило: лучше поливать меньше, но вовремя.
Если вы нальете слишком много воды, она перекроет доступ воздуха к земле. Из-за этого корни растений начнут задыхаться и просто сгниют. Поэтому поливайте так, чтобы земля была влажной, но без больших луж, которые долго не высыхают.
