Мужчина открыл старый сарай и увидел то, чего совсем не ожидал

Хозяева заметили странное поведение своих немецких овчарок возле садового сарая и вскоре обнаружили неожиданную находку внутри.

Находка немецких овчарок напугала их хозяина

Пара немецких овчарок удивила своих владельцев после того, как во время прогулки по саду обнаружила нечто неожиданное. Собаки начали странно вести себя возле старого сарая и обнюхивали одно место, царапали стену и настойчиво пытались привлечь внимание людей.

Сначала хозяева не понимали, что именно заинтересовало питомцев. Однако вскоре выяснилось, что благодаря острому нюху собаки нашли двух маленьких котят, которые прятались внутри. Об этом рассказали владельцы собак в одном из своих видео в Instagram.

Необычное поведение собак

На опубликованных кадрах видно, как животные внимательно исследуют территорию, копают землю лапами и пытаются показать хозяевам конкретное место возле старого сарая.

После проверки семья обнаружила там двух крошечных котят.

"Девочки сделали настоящее открытие на этих выходных. Здоровые ноздри спасают жизни", - написали хозяева.

Овчарки сделали потрясающую находку

История быстро привлекла внимание пользователей сети. Многие отметили, что именно благодаря реакции собак котят удалось вовремя заметить.

Трогательная история вызвала множество комментариев. Некоторые зрители начали шутить о так называемой "системе распределения кошек" - популярной в интернете шутке о ситуациях, когда люди неожиданно находят питомцев.

"И вот так, внезапно, у вас будет две кошки, подходящие к двум собакам", - написал один пользователь.

Другой добавил: "Система распределения кошек высказалась. Вас выбрали".

После проверки семья нашла двух крошечных котят

Однако часть зрителей начала переживать, могли ли рядом остаться другие животные.

"Пожалуйста, найдите маму. Она будет их искать", - написал один из пользователей.

Ранее Главред писал о том, что пес случайно "оплатил" операцию ветеринарам, спасшим ему жизнь. Собаку привезли лечить перелом, но снимок показал неожиданную находку. Внутри животного скрывался опасный предмет.

Также сообщалось о том, что собака, прожившая годы в клетке, впервые почувствовала любовь. Новое хозяева бульдога рассказали, что раньше Беверли использовали для разведения. После проблем со здоровьем прежние владельцы решили отказаться от собаки.

О профиле в Instagram: laughwithbrett Instagram-профиль @laughwithbrett посвящен жизни семьи и их домашних питомцев. Авторы публикуют развлекательные ролики, забавные и трогательные моменты с животными, а также истории из повседневной жизни, которые часто привлекают внимание пользователей соцсетей.

