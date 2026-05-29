Последние дни весны будут особенно холодными: синоптики назвали дату потепления

В последние дни мая в Украине ожидается резкое понижение температуры и осадки почти на всей территории страны.

Погода в Украине 30–31 мая

Последние майские выходные в этом году будут прохладными и влажными. 30-31 мая почти по всей территории Украины ожидаются осадки и порывистый ветер.

Но уже вскоре в Украину придет долгожданное потепление. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине

По прогнозу синоптика, 30-31 мая в большинстве областей ожидается низкая температура воздуха. В субботу и воскресенье столбики термометров будут показывать от +12 до +17 градусов. В западных регионах будет теплее — от +19 до +23, а в Закарпатье температура воздуха поднимется до +24 градусов.

Особенно холодная погода прогнозируется днем в воскресенье в Житомирской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Ровенской областях — ожидается всего +10…+13 градусов.

Где ожидаются дожди

Дожди будут идти практически повсеместно, исключением станет западная часть страны 30 мая, где осадков не ожидается.

"Будет преобладать влажная погода, дожди периодические — практически повсеместно, только 30 мая в западной части — без осадков. Ветер завтра еще будет порывистым, в воскресенье ослабнет, стихнет. Преимущественно северо-западный", — отмечает Диденко.

Погода в Киеве

В столице 30-31 мая ожидаются периодические дожди. Дневная температура воздуха будет колебаться от +12 до +14 градусов.

После прохладных и дождливых выходных, с 1 июня в Украину придет потепление, добавляет синоптик.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине в пятницу, 29 мая, будет дождливой, ветреной и довольно прохладной. По словам синоптика Натальи Диденко, температура воздуха в течение дня ожидается в пределах от +13 до +17 градусов, а в Закарпатье и на юге Украины до +17…+20 градусов.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал серьезное похолодание и усиление ветра по всей территории Украины в течение недели. Ожидаются грозовые дожди и шквалы практически во всех регионах.

Кроме того, в Одесской области ожидается значительное похолодание из-за приближения циклона Jule, который принесет дожди, грозы и порывистый ветер северо-западного направления. Температура воздуха снизится до +13 градусов, а ночью на побережье будет еще прохладнее.

О персонаже: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

